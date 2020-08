Căn hộ hạng sang tích hợp khách sạn cao cấp thu hút khách VIP

Các nhà phát triển bất động sản hạng sang hợp tác với những đơn vị quản lý vận hành khách sạn cao cấp để tạo điểm nhấn, tăng cường tiện ích cho dự án.

Mô hình căn hộ hạng sang được quản lý bởi đơn vị vận hành khách sạn, nơi cư dân có thể tận hưởng những dịch vụ, tiện ích như đang ở khách sạn, hay còn gọi là "branded residence", đang dần phổ biến trên thị trường. Báo cáo của CBRE chỉ ra rằng, các chủ đầu tư tại Việt Nam ngày càng quan tâm đến việc tích hợp dịch vụ quản lý khách sạn vào dự án căn hộ hạng sang để tạo điểm nhấn, làm tăng giá trị cho dự án. Các thương hiệu quản lý đã xuất hiện trong khu vực có thể kể đến là Ritz-Carlton, Four Seasons, Mandarin Oriental.

Gần đây nhất là màn "chào sân" hoành tráng của Novaland bằng việc bắt tay với Tập đoàn khách sạn Minor để tư vấn phát triển và quản lý vận hành khách sạn mang thương hiệu Avani Saigon tại dự án căn hộ hạng sang The Grand Manhattan tọa lạc lõi trung tâm quận 1, TP HCM. Hợp tác này giúp gia tăng giá trị căn hộ cũng như nâng tầm trải nghiệm cho cư dân từ những tiện ích và dịch vụ chất lượng đạt chuẩn khách sạn 5 sao quốc tế, bên cạnh những tiện ích nội khu hiện hữu.

Phối cảnh tổ hợp căn hộ - thương mại hạng sang tại trung tâm quận 1, tích hợp khách sạn 5 sao quốc tế Avani Saigon từ tầng 3-7, thuộc khối đế của dự án.

Henry Phạm, một doanh nhân gốc Việt cho biết phải thường xuyên di chuyển giữa nhiều thành phố Đông Nam Á để điều hành công việc kinh doanh. Khi về Việt Nam, anh thường chọn lưu trú ở khách sạn 5 sao do đáp ứng được các yêu cầu về vị trí trung tâm thuận tiện để gặp gỡ đối tác, khách hàng, đầy đủ tiện ích cao cấp và quản lý bởi đơn vị chuyên nghiệp với dịch vụ dọn phòng, ăn uống 24/24.

Thời gian gần đây, doanh nhân này bắt đầu chú ý đến các căn hộ hạng sang cho thuê, nhất là những căn hộ có tích hợp khách sạn cao cấp được vận hành bởi các tập đoàn quản lý khách sạn chuyên nghiệp. Mô hình này mang đến sự tiện nghi của dịch vụ khách sạn 5 sao ngay dưới căn hộ nhưng vẫn đảm bảo không gian riêng tư, ấm cúng cho không gian lưu trú của mình. Anh có thể thoải mái mời khách đến chơi cũng như tận hưởng các dịch vụ bên trong dự án, lựa chọn lưu trú thích hợp với những chuyến công tác dài ngày.

"Các căn hộ cho thuê hạng sang tại TP HCM hiện tại không thua kém gì dịch vụ tương tự ở Hong Kong hay Singapore mà tôi đã trải nghiệm, nhưng mức giá thì cạnh tranh hơn nhiều. Tôi đang có ý định mua một căn hộ như vậy để sử dụng mỗi khi quay lại Việt Nam", vị doanh nhân chia sẻ.

Một báo cáo của Savills Việt Nam chỉ ra rằng từ năm 2018-2020, có hơn 50.000 căn hộ hạng A và B được bàn giao, trong đó có đến 30% có khả năng sẽ cho thuê. Mức lợi nhuận cho thuê tính đến hết quý I vừa qua, đạt lần lượt là 4% cho hạng A và 5,2% cho hạng B.

"Từ năm 2021 trở đi, biên lợi nhuận cho thuê của phân khúc hạng A và B dự kiến sẽ được cải thiện nhờ nguồn cung bàn giao còn hạn chế và nhu cầu thuê trở lại bình thường khi dịch Covid-19 được kiểm soát tốt", theo báo cáo của Savills.

Bên cạnh lợi nhuận từ khai thác cho thuê, nhà đầu tư căn hộ hạng sang còn hưởng lợi từ việc gia tăng giá trị sản phẩm theo thời gian. Trung bình mỗi năm, giá bán sản phẩm phân khúc này tăng thêm 10%, mốc giá đạt mức 6.308 USD mỗi m2 vào quý IV/2019.

The Grand Manhattan sẽ hút khách thuê nhờ tích hợp tiện ích khách sạn 5 sao.

So sánh với các thị trường lân cận, bất động sản hạng sang TP HCM vẫn còn hấp dẫn do nguồn cung hạn chế và khả năng tăng giá đang nằm trong nhóm dẫn đầu khu vực. Thêm nữa, lượng hàng tồn kho tại TP HCM ở phân khúc hạng sang là khoảng 700 căn, so với khoảng 30.000 căn tại Bangkok và 8.300 căn tại Singapore.

Theo báo cáo "Định hướng phục hồi thị trường khách sạn" vừa được JLL công bố, TP HCM là một trong những thành phố đầu tiên phục hồi sau khi các biện pháp giãn cách xã hội được gỡ bỏ. Trong năm 2019, tổng giá trị chuyển nhượng khách sạn tại Việt Nam đạt 358 triệu USD, chiếm 17% tổng giao dịch thị trường Đông Nam Á. JLL dự báo các khách sạn 4 và 5 sao khu vực trung tâm sẽ tiếp tục thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước, phần lớn do sự khan hiếm đất trống để phát triển dự án mới.

TP HCM sở hữu nhiều tiềm năng, khi tốc độ tăng trưởng của lượng khách cao hơn 3,4 điểm % so với tốc độ tăng trưởng về nguồn cung. Dù đứng đầu về số phòng khách sạn so với cả nước, nhưng nguồn cung khách sạn hạng sang tại thành phố này chỉ chiếm 9% tổng nguồn cung khách sạn của thành phố. Với tiềm năng phục hồi cao và tính khan hiếm trong bối cảnh thị trường hiện tại, các sản phẩm địa ốc hạng sang tích hợp với khách sạn cao cấp sẽ tiếp tục được săn đón bởi những giá trị bền vững từ tiện nghi sống đến đầu tư.

An Thy