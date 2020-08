TTC Land nổi lên như một "ông lớn" trên thị trường địa ốc phía Nam chịu chơi và chịu chi khi phát triển dự án căn hộ hạng sang Panomax River Villa. Theo chủ đầu tư này, những khách có tiền sẵn sàng chi gần chục tỷ đồng để sở hữu căn villacondo trên cao rộng cả trăm mét vuông, phiên bản giới hạn số lượng. "Trong số các lý do thuyết phục họ xuống tiền mua căn villacondo tại dự án là các thiết kế, tiện ích đều tập trung đề cao tiêu chuẩn an toàn cho sức khoẻ, môi trường sống; an toàn cho trẻ và an toàn về phòng cháy, chữa cháy”, vị đại diện chủ đầu tư nói.