Căn hộ hạng sang cho giới thượng lưu tại trung tâm Sài Gòn

Dự án The Marq gồm 515 căn hộ hạng sang do Hongkong Land và An Khang phát triển, tọa lạc trên đường Nguyễn Đình Chiểu (quận 1, TP HCM), nơi tập trung nhiều cao ốc hạng A và lãnh sự quán các nước. Từ vị trí này, cư dân The Marq dễ dàng di chuyển qua các trục đường chính và khu vui chơi giải trí trong trung tâm Sài Gòn.

Phối cảnh tầng thượng dự án The Marq.

Bên cạnh vị trí đắc địa, The Marq còn mang đến những đặc quyền riêng cho cư dân. Cụ thể để đảm bảo tính riêng tư cho chủ nhân căn hộ, tòa nhà không bố trí tiện ích tại các tầng 4, 5 như các dự án khác. Cư dân The Marq được sử dụng trọn vẹn các tiện ích gồm hồ bơi vô cực dài 30m, hồ Jacuzzi, hồ bơi và sân chơi trẻ em cùng hệ thống cây xanh, cảnh quan, thư viện, khu Sauna, phòng tập gym, nhà hàng, sky bar, BBQ... tại tầng 26 cũng là tầng thượng. Từ nơi đây, cư dân hưởng tầm nhìn bao quát thành phố, thưởng ngoạn toàn cảnh trung tâm Sài Gòn hoa lệ về đêm.

Theo đại diện Hongkong Land, thiết kế độc đáo cũng là một trong những điểm nhấn nổi bật của dự án này. Các căn hộ đa dạng diện tích từ 45-250 m2, tương ứng một đến bốn phòng ngủ. Một số căn cao cấp của dự án có trần nhà lên đến 6,9 m và thang máy dành riêng cho gia chủ.

"Chúng tôi mang hơi thở thời đại vào trong từng thiết kế, đem lại giá trị khác biệt cho dự án tại trung tâm Sài Gòn", đại diện Hongkong Land chia sẻ.

Phối cảnh thiết kế bên trong căn hộ dự án The Marq.

Ông Cao Hoàng Phương - CEO Seareal Đông Nam, đơn vị chuyên phân phối dòng sản phẩm hạng sang tại quận 1 nhìn nhận các dự án ở trung tâm thành phố có nhiều khả năng sinh lời, thu hút khách thuê cũng như những nhà đầu tư nước ngoài nhiều kinh nghiệm. Nhu cầu tại phân khúc này luôn cao do nguồn cung hạn chế.

"Với thiết kế thông minh, nội thất nhập khẩu từ Đức và những giá trị về vị trí, tiện ích triệu đô, The Marq sẽ thu hút giới thượng lưu cũng như các nhà đầu tư trong và ngoài nước", CEO Seareal Đông Nam đánh giá.

Hongkong Land là một trong những thương hiệu hàng đầu châu Á về đầu tư bất động sản, chuyên phát triển các dòng sản phẩm căn hộ thuộc phân khúc cao cấp và hạng sang. Đơn vị còn khẳng định vị thế của mình với hàng loạt công trình mang tính biểu tượng tại Hong Kong, Thượng Hải, Bắc Kinh, Singapore, Bangkok, Manila, Jakarta...

Hà Thanh