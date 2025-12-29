Căn hộ hàng hiệu đầu tiên theo chuẩn WorldHotels tại Việt Nam

Noble Crystal Tay Ho WorldHotels Residences là dự án bất động sản hàng hiệu đầu tiên tại Việt Nam áp dụng mô hình quản lý và vận hành theo tiêu chuẩn WorldHotels.

Bất động sản hàng hiệu được xem là một trong những xu hướng tại các đô thị lớn trên thế giới, khi không gian sống gắn liền với tiêu chuẩn dịch vụ của các thương hiệu khách sạn quốc tế. Phân khúc này phát triển mạnh tại New York, London, Singapore hay Dubai, mang đến trải nghiệm khác biệt so với căn hộ cao cấp truyền thống.

Không chỉ dừng ở yếu tố thương hiệu, Branded Residences ngày càng được nâng cấp về chất lượng vận hành, mức độ cá nhân hóa và trải nghiệm sống. Nhờ đó, loại hình này thường được giới thượng lưu lựa chọn để ở, đồng thời được xem là tài sản có khả năng giữ giá trong dài hạn.

Phối cảnh tầm nhìn dự án Noble Crystal Tay Ho WorldHotels Residences tại Tây Hồ.

Tại Việt Nam, bất động sản hàng hiệu tập trung chủ yếu ở các thị trường nghỉ dưỡng và đang mở rộng sang phân khúc nhà ở đô thị. Trong bối cảnh quỹ đất nội đô ngày càng hạn chế, sự xuất hiện của Noble Crystal Tay Ho WorldHotels Residences tại khu vực Tây Hồ được xem là điểm mới của thị trường.

Tây Hồ có lợi thế cảnh quan mặt nước, không gian xanh và cộng đồng cư dân quốc tế. Quỹ đất giới hạn khiến các dự án mới tại khu vực này ưu tiên hướng phát triển tinh lọc, tập trung vào chất lượng và trải nghiệm sống. Trong bối cảnh đó, Noble Crystal Tay Ho WorldHotels Residences được định vị là dự án nhà ở cao cấp dành cho nhóm khách hàng có yêu cầu cao về không gian và dịch vụ.

Theo chủ đầu tư, dự án áp dụng mô hình Branded Residences 5.0 của WorldHotels, tập trung vào cá nhân hóa trải nghiệm và chất lượng vận hành. Các dịch vụ như quản gia, concierge, an ninh và vận hành tiện ích được tổ chức theo hướng linh hoạt, phù hợp với nhu cầu của từng cư dân.

Khu vực Tây Hồ có diện tích mặt nước lớn bao quanh.

Best Western Hotel Group trực tiếp tham gia quản lý và vận hành theo tiêu chuẩn WorldHotels - cấp độ cao nhất trong hệ thống Best Western Hotels & Resorts.

WorldHotels tập trung vào các dự án có tính cá nhân hóa cao, đề cao sự đồng bộ và minh bạch trong vận hành. Việc áp dụng tiêu chuẩn này được kỳ vọng giúp dự án tiếp cận hệ dịch vụ quốc tế, đồng thời tạo nền tảng ổn định cho quá trình quản lý và khai thác lâu dài.

Dự án được quản lý vận hành trực tiếp bởi Best Western, theo tiêu chuẩn WorldHotels.

Bên cạnh yếu tố vận hành, dự án còn tạo điểm nhấn với dòng sản phẩm Sky Mansion - các căn hộ diện tích lớn, thiết kế thông tầng, mật độ cư dân thấp và chú trọng tính riêng tư. Không gian được tổ chức theo chiều cao, mở rộng tầm nhìn ra Hồ Tây, sông Hồng và các mảng xanh xung quanh.

Hệ tiện ích được bố trí từ khối đế đến tầng cao, hướng tới trải nghiệm sống kết hợp giữa căn hộ và nghỉ dưỡng giữa đô thị. Theo NobleX, việc kết hợp vị trí, vận hành và thiết kế được xem là hướng phát triển của phân khúc bất động sản hạng sang tại Hà Nội trong thời gian tới.

