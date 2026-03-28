Căn hộ cao cấp khu Đông lợi thế hút chuyên gia quốc tế

Sự gia tăng chuyên gia nước ngoài tại TP HCM đang tác động đến thị trường nhà ở, trong đó khu Đông nổi lên như khu vực thu hút nhu cầu căn hộ cao cấp, theo đại diện Batdongsan.

Khu Đông TP HCM hiện tập trung nhiều yếu tố hỗ trợ thu hút lao động chất lượng cao, gồm hạ tầng giao thông, khu công nghệ cao và các khu đô thị mới. Những nền tảng này góp phần hình thành cộng đồng cư dân quốc tế tại khu vực.

Thực tế cho thấy, khu vực này là nơi làm việc của nhiều chuyên gia trong các lĩnh vực công nghệ, tài chính và sản xuất. Sự hiện diện của doanh nghiệp đa quốc gia kéo theo nhu cầu về nhà ở phù hợp tiêu chuẩn quốc tế.

Theo đại diện Batdongsan, yêu cầu về chất lượng sống của nhóm cư dân này ngày càng rõ rệt. Ngoài vị trí thuận tiện di chuyển, người thuê và người mua ưu tiên các dự án có không gian xanh, môi trường sống ổn định và hệ tiện ích đầy đủ.

Phối cảnh dự án Eaton Park. Ảnh: Gamuda Land

Các yếu tố như trường học quốc tế, bệnh viện, trung tâm thương mại và khu giải trí được xem là điều kiện cần trong lựa chọn nơi ở. Sau giai đoạn dịch bệnh, xu hướng tìm kiếm môi trường sống cân bằng, chú trọng sức khỏe cũng trở nên phổ biến hơn.

Thị trường căn hộ tại khu Đông ghi nhận sự gia tăng nguồn cung ở phân khúc cao cấp, với các dự án được quy hoạch đồng bộ và tích hợp tiện ích.

Một trong những dự án tại khu vực này là Eaton Park, nằm trên trục Mai Chí Thọ, tuyến kết nối giữa khu vực Thủ Đức cũ và trung tâm TP HCM. Vị trí này giúp cư dân tiếp cận nhanh các khu vực như Trung tâm tài chính quốc tế Thủ Thiêm.

Dự án được phát triển theo mô hình khu căn hộ với tiện ích nội khu như khu thể thao, không gian sinh hoạt chung và cảnh quan xanh, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt và kết nối cộng đồng.

Bên cạnh đó, The Privé là một dự án khác khai thác yếu tố cảnh quan, với thiết kế gắn với không gian mặt nước và cây xanh, hướng đến trải nghiệm sống gần gũi thiên nhiên.

Theo đại diện Batdongsan, hai dự án trên đang hút nhiều sự quan tâm của giới chuyên gia quốc tế. Đơn vị cũng dự báo trong bối cảnh khu Đông tiếp tục thu hút dòng vốn và lực lượng lao động quốc tế, phân khúc căn hộ cao cấp sẽ có thêm dư địa phát triển, đặc biệt với các dự án đáp ứng tiêu chuẩn sống và khả năng kết nối đô thị.

Hoài Phương