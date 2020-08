Căn hộ ba phòng ngủ Charm Plaza giá từ 1,6 tỷ đồng

Căn hộ ba phòng ngủ Charm Plaza đã xây dựng hoàn thiện, giá 1,6 tỷ đồng, đáp ứng nhu cầu an cư với chi phí phải chăng.

Phân khúc căn hộ giá trên dưới hai tỷ đồng đang được săn đón nhưng luôn rơi vào tình trạng cung không đủ cầu. Theo CBRE Việt Nam, dưới tác động của Covid-19, 6 tháng đầu năm, số lượng căn hộ chào bán thấp nhất trong 5 năm qua. Tuy nhiên trong số căn hộ chào bán mới, phân khúc tầm trung vẫn dẫn đầu thị phần với tỷ trọng hơn 60%. Các chuyên gia cho rằng, căn hộ giá rẻ khan hiếm là quy luật tất yếu khi chi phí đầu vào gồm giá đất, xây dựng, kết nối hạ tầng... đều tăng nhanh.

"Đỏ mắt" tìm căn hộ dưới hai tỷ đồng

Phân khúc căn hộ tại các thị trường lân cận TP HCM như Bình Dương, Đồng Nai... có phần sôi động hơn trong những năm gần đây do nguồn cung lớn, với sự tham gia của những chủ đầu tư tầm cỡ sớm sở hữu quỹ đất đẹp, hoàn thiện pháp lý. Tuy nhiên mặt bằng giá cũng đang dần tăng do nhu cầu cao tại những địa phương này. Đây là những khu vực tập trung nhiều khu công nghiệp, kéo theo lượng lớn người lao động, gia đình trẻ, chuyên gia nước ngoài mong muốn an cư, lạc nghiệp với nhu cầu chủ đạo trên phân khúc căn hộ trên dưới hai tỷ đồng.

Charm Plaza tọa lạc tại ngã tư 550 đắt giá hàng đầu Dĩ An, Bình Dương.

Trong bối cảnh đó, chủ đầu tư DCT Partners Việt Nam tung ra hơn 100 căn hộ Charm Plaza đã hoàn thiện với giá từ 1,4 tỷ đồng một căn hai phòng ngủ và từ 1,6 tỷ đồng một căn ba phòng ngủ. Dự án nhanh chóng gây chú ý trên thị trường khu vực Dĩ An, Bình Dương.

Cơ hội đầu tư sáng giá

Với mức giá phù hợp số đông, giá trị của Charm Plaza còn được khẳng định khi 100% căn hộ đã hoàn thiện với tiêu chuẩn bàn giao đầy đủ nội thất liền tường. Chủ đầu tư cam kết có sổ hồng riêng từng căn. Điều này đồng nghĩa chỉ với chưa đến hai tỷ đồng, khách hàng đã có thể an cư trong căn hộ chất lượng, vị trí tốt, giá cả phải chăng.

Bên cạnh đó, cư dân Charm Plaza còn được trải nghiệm dịch vụ, tiện ích đa dạng tại trung tâm thương mại Vincom Dĩ An của Bình Dương với "thiên đường" mua sắm, giải trí, checkin, ăn uống ngay trong khuôn viên dự án.

Charm Plaza kề cận trung tâm thương mại Vincom Dĩ An.

Kết hợp với hàng loạt tiện ích nội khu luôn sẵn sàng phục vụ như tổ hợp hồ bơi 2.000 m2, khu gym và yoga, sân chơi ngoài trời cho trẻ em, khu cà phê, ẩm thực... Charm Plaza được ví như một khu phức hợp mini sôi động. Với đặc thù tần suất làm việc cao, quỹ thời gian eo hẹp, các chuyên gia hay những gia đình trẻ có thể tận hưởng cuộc sống tiện nghi "ngay ngưỡng cửa" tại Charm Plaza.

Bên cạnh việc đáp ứng nhu cầu ở của đông đảo khách hàng, căn hộ Charm Plaza còn được các nhà đầu tư săn đón vì nguồn vốn bỏ ra hợp lý và tỷ suất sinh lời giàu tiềm năng trong tương lai.

Nhờ lợi thế tọa lạc tại ngã tư đường 550 huyết mạch, ngay trung tâm hành chính - văn hóa Dĩ An, liền kề các khu công nghiệp Sóng Thần, VSIP 1, Đồng An, Việt Hương... trung bình mỗi căn hộ hai phòng ngủ tại Charm Plaza đang được cho thuê với giá 7-9 triệu đồng một tháng. Với mức giá chào bán từ 1,4 tỷ đồng, khách hàng có thể thu lợi nhuận khoảng 6-8% một năm.

Minh Anh