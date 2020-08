Căn hộ 4 phòng ngủ giá từ 2,2 tỷ đồng

Tại dự án The Terra - An Hưng, chủ đầu tư vừa giới thiệu sản phẩm căn hộ rộng 95m2 với mức giá từ 2,2 đến 2,5 tỷ đồng.

Với nếp sống "tam - tứ đại đồng đường", việc tìm kiếm một tổ ấm có diện tích rộng rãi, vừa đảm bảo tính gắn kết, vừa tôn trọng sự riêng tư là nhu cầu bức thiết của nhiều gia đình Việt. Tuy nhiên, việc tìm kiếm được không gian sống ưng ý với mức giá hợp lý là điều không dễ dàng.

Là một thành viên của gia đình đa thế hệ, muốn chuyển tới một nơi ở rộng rãi, nhiều tiện ích hơn, chị Việt Chinh (30 tuổi, Hà Nội) cho biết: "Giá cả là yếu tố được tôi lưu tâm hàng đầu. Hiện nay đa phần các căn hộ diện tích lớn đồng nghĩa với tổng giá trị căn hộ cũng cao, vượt quá khả năng kinh tế của chúng tôi".

Không riêng chị Việt Chinh, nhiều người trẻ tại các thành phố lớn cũng đang tìm kiếm những căn hộ có diện tích rộng, đáp ứng nhu cầu an cư về lâu dài. Nắm bắt nhu cầu đó, tại dự án The Terra - An Hưng (Hà Đông, Hà Nội), chủ đầu tư vừa giới thiệu ra thị trường những căn hộ rộng 95m2 với 4 phòng ngủ, mức giá chỉ từ 2,2 tỷ đồng đến 2,5 tỷ đồng.

Theo đại diện một sàn phân phối bất động sản, đây là mức giá tương đối cạnh tranh trên thị trường Hà Nội hiện tại. Người mua khó tìm được những căn hộ nằm tại vị trí thuận lợi, diện tích rộng với 4 phòng ngủ, đi kèm tổ hợp tiện ích nội khu đa dạng như tại The Terra - An Hưng, với mức ngân sách khoảng 2,2 tỷ đồng.

"Với mức giá này, khách hàng có thể mua căn nhà thổ cư ở vùng ven đô hoặc căn nhà nằm trong ngõ sâu với diện tích sàn khoảng 25 - 35m2 hoặc một căn chung cư có 2-3 phòng ngủ (tương đương diện tích từ 60m2 đến 80m2). Nếu chọn chung cư ở các khu vực ngoại thành, mức giá này có thể mang lại nhiều sự lựa chọn hơn", vị này phân tích.

Phối cảnh The Terra - An Hưng, dự án liền kề hồ điều hòa và công viên Thiên văn học rộng 12ha

Lựa chọn giới thiệu sản phẩm vào thời điểm này, đại diện Văn Phú - Invest lý giải: "Các dự án có căn hộ 4 phòng ngủ tại thị trường Hà Nội hiện không nhiều và những căn có giá dưới 2,5 tỷ càng hiếm. Những căn hộ của chúng tôi có diện tích lớn, thiết kế hiện đại và mức giá hợp lý. Ngoài ra, chủ nhân căn hộ còn được hưởng hệ thống tiện ích nội, ngoại khu sang trọng, hoàn thiện đồng bộ".

Chủ đầu tư kỳ vọng, sản phẩm căn hộ 4 phòng ngủ tại dự án sẽ đem đến không gian sống phù hợp cho các tổ ấm đa thế hệ hoặc những gia đình có người giúp việc sống cùng.

Căn hộ 4 phòng ngủ The Terra - An Hưng

Theo chủ đầu tư, căn hộ 4 phòng ngủ tại dự án có diện tích từ 95m2, chia thành một phòng khách, bốn phòng ngủ, một phòng bếp, hai nhà vệ sinh và hai logia.

"Với lợi thế căn góc, căn hộ sở hữu không gian mở thoáng đạt, tất cả phòng đều đón nắng, gió tự nhiên nhờ ban công rộng và hệ thống cửa sổ lớn. Từ ban công, gia chủ có thể phóng tầm mắt tận hưởng cảnh quan phía Tây Thủ đô và toàn bộ tuyến đường Tố Hữu với hàng cây xanh", đại diện chủ đầu tư chia sẻ

Các căn hộ 4 phòng ngủ tại dự án có vị trí cao, từ tầng 30 trở lên, đem đến cho chủ nhân không gian sống trong lành, tránh xa khói bụi. Ban công hướng Đông Nam với lợi thế đông ấm, hạ mát cũng là điểm cộng của các căn hộ này.

Sơ đồ căn hộ 4 phòng ngủ với không gian mở, công năng linh hoạt

Một lợi thế khác của căn hộ 95m2 tại The Terra - An Hưng là phòng bếp được chia thành hai khu vực khô và ướt. Khu vực ướt bố trí tiếp giáp với một logia dạng khe thoáng, giúp tránh mùi vào trong căn hộ, đồng thời có thể tận dụng làm nơi phơi quần áo hay đặt điều hòa không khí mà không gây mất mỹ quan.

"Cách thiết kế thông minh của căn hộ 4 phòng ngủ không chỉ giúp chủ nhân có không gian sinh hoạt hợp lý, tiện nghi mà còn đảm bảo được tính thẩm mỹ cao cho tổng thể kiến trúc công trình", chủ đầu tư lý giải.

Bên cạnh đó, khi sở hữu căn 4 phòng ngủ tại The Terra - An Hưng, người mua cũng được nhận căn hộ với tiêu chuẩn bàn giao cơ bản, thiết bị bàn giao hiện đại từ các thương hiệu uy tín trên thị trường như: hệ thống cửa Eurowindow, sơn Dulux, Juton, gạch Ceramic, thiết bị vệ sinh tương đương Toto, Inax...

Hệ thống điều hòa Multi âm trần lắp đặt tại phòng khách, phòng ngủ cũng được coi là nét đột phá so với các sản phẩm khác trong cùng phân khúc.

Phối cảnh không gian ngắm cảnh lý tưởng từ cầu kính tại tầng 33 cùng tầm view của những căn hộ 4 ngủ

Sống tại dự án này, cư dân cũng thừa hưởng hệ thống hơn 30 tiện ích đặc biệt như bể bơi bốn mùa rộng 422 m2, cầu kính trên cao kết nối 3 toà căn hộ, phòng chơi game, phòng khiêu vũ, phòng yoga, không gian cây xanh, sân chơi trẻ em...

Ngoài ra, với vị trí tọa lạc ngay mặt đường Tố Hữu, cư dân dễ dàng di chuyển đến những tuyến đường lớn, bệnh viện, trường học và các điểm vui chơi, giải trí sầm uất khu vực phía Tây thủ đô.

Hiện tại, chủ đầu tư áp dụng chương trình trao quà tân gia cho khách hàng mua căn hộ 4 phòng ngủ tại dự án lên tới 40 triệu đồng. Nhằm giảm áp lực tài chính cho người mua, Văn Phú - Invest cũng áp dụng phương thức thanh toán linh hoạt.

Theo đó, người mua thanh toán 10% giá trị căn hộ (đã bao gồm VAT, không bao gồm kinh phí bảo trì) đã có thể ký hợp đồng mua bán. Những gia đình có nguồn tài chính hạn chế sẽ được hỗ trợ vay ngân hàng lên tới 65% giá trị căn hộ, lãi suất ưu đãi 0% cho đến khi nhận bàn giao. Dự án dự kiến bàn giao quý IV năm 2021.

Hoài Phong