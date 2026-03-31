Căn hộ 136 m2 đổi phòng ngủ lấy không gian sinh hoạt mở

Căn hộ 136 m2 nằm tại một khu chung cư ở Hà Nội ban đầu có 4 phòng ngủ. Gia chủ mong muốn phòng khách rộng rãi hơn, tích hợp góc làm việc, đồng thời giữ không gian thờ trang nghiêm và hạn chế mùi bếp lan vào khu sinh hoạt chung. Bảng màu của căn hộ cần hài hòa để cả hai vợ chồng gia chủ đều thấy thoải mái.
KTS đưa ra phương án phá bỏ một phòng ngủ, tổ chức lại mặt bằng thành 3 phòng ngủ cùng không gian phòng khách, bàn ăn, góc làm việc liên thông.
Thay vì đường nét thẳng, nhóm thiết kế chọn ngôn ngữ đường cong làm chủ đạo. Từ lối vào, các vòm cong dẫn dắt thị giác một cách tự nhiên từ sảnh đến bếp. Cửa vòm tại sảnh đồng bộ với cửa vòm dẫn vào phòng ngủ chính, tạo nhịp điệu kiến trúc xuyên suốt.
Ngay tại sảnh, sàn được phân tách bằng vật liệu: gạch cho khu đệm và sàn gỗ cho khu sinh hoạt, tạo ranh giới chức năng rõ ràng. Hệ tủ âm tường kịch trần kết hợp ghế ngồi thay giày bo cong chạy dọc lối vào.
Bảng màu tổng thể căn hộ giữ ở mức trung tính với các sắc trắng, be và nâu gỗ, tạo nền nhẹ nhàng. Các điểm nhấn màu được tiết chế vừa đủ để tăng chiều sâu thị giác mà không phá vỡ sự cân bằng.
Thay đổi quan trọng nhất của dự án là phá bỏ tường phòng ngủ cũ, mở rộng phòng khách thành không gian sinh hoạt chung liên thông giữa khu tiếp khách, bàn ăn và góc làm việc. Giải pháp này kéo dài tầm nhìn, tăng độ thoáng và mang lại cảm giác rộng hơn diện tích thực tế.
Do gia đình đã có bàn thờ chính ở quê, nên góc thờ được bố trí đơn giản cạnh bàn ăn theo ý của chủ nhà. Góc tâm linh nhỏ gọn mang tông hồng cam, hài hòa với gam màu trung tính của căn hộ.
Góc làm việc tách nhẹ khỏi không gian chung bằng giá gỗ và khoảng lùi tường, đủ riêng tư mà không chiếm diện tích riêng.
Vách tivi sử dụng giấy dán tường giả gạch làm điểm thu hút, kết hợp kệ tủ treo và hộc trang trí.
KTS sử dụng gạch kính trong suốt thay tường đặc để ngăn bếp, giúp lấy sáng và giữ cảm giác thông thoáng. Cửa kính lùa ngăn cách bếp với phòng khách, hạn chế mùi lan sang khu sinh hoạt chung.
Tường bếp ốp gạch thẻ màu be kết hợp đèn LED âm tủ, hệ tủ bếp kịch trần không tay nắm tạo sự liền mạch. Khu vực hút mùi kết hợp kệ trang trí, tạo điểm nhấn sơn hiệu ứng màu hồng bên trong.
Phòng ngủ chính dùng tông hồng phấn và be kem, thay thế tủ quần áo truyền thống bằng hệ giá treo và kệ mở giúp không gian thoáng hơn. Khu thay đồ được thiết kế tách biệt, tích hợp cùng bàn trang điểm.
Phòng ngủ của con sử dụng bảng màu pastel chủ đạo là hồng, kết hợp xanh mint và vàng nhạt. Khu vực giường ngủ được bao bọc bởi cổng vòm trang trí với các dải màu uốn lượn. Tủ kịch trần tối ưu lưu trữ cho căn phòng.
Phòng ngủ ông bà thiết kế tối giản với bảng màu trung tính, nội thất tinh gọn, tập trung vào sự tiện nghi và dễ sử dụng.
Bích Phương
Đơn vị thiết kế và thi công: TG Architects