Cần em để cùng nhau hoàn thiện, chia sẻ và phấn đấu

Anh hướng ngoại, giao tế được, có uống rượu bia, hát hò cũng ổn, không thuốc lá, không cờ bạc.

Một mùa Noel lại tới báo hiệu một năm cũ sắp qua và một năm mới chuẩn bị đến. Điều đó cũng có nghĩa anh lại già đi và em thêm tuổi mới. Chúng ta cùng tiến về đích trên dòng chảy thời gian của một đời người. Không biết em thế nào, nhưng anh nghĩ đời này được sinh ra một lần là điều tuyệt vời, may mắn và mình nên sống sao cho đáng. Nên có những trải nghiệm nhiều cung bậc cảm xúc để khám phá giới hạn của chính bản thân, đó cũng là cách để chúng ta hoàn thiện hơn. Với anh, mọi thứ trên đời này đều có thể trải nghiệm, trừ cái chết.



Anh sinh năm 1988, tại một tỉnh miền Bắc, theo bố mẹ vào Lâm Đồng làm ăn và sinh sống. Anh học đại học và sau đại học tại TP HCM. Hiện tại, anh ở TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương và làm việc tại TP Thủ Dầu Một, Bình Dương. Anh làm trong lĩnh vực giáo dục, tạm thời quản lý một đơn vị cấp phòng tại một trường đại học. Anh đã ly hôn được bốn năm, có một cô công chúa xinh xắn chín tuổi đang sống cùng mẹ, tức là anh ở một mình. Người cũ đã lập gia đình và đang hạnh phúc. Anh rất mừng, vui vì điều đó.



Anh cao 1m70, nặng 68 kg, mặt mũi có vẻ chững chạc hơn so với tuổi thật (nhiều người nói vậy), nhìn cũng không quá tệ. Anh là người thẳng thắn, ưa gọn gàng, thích nấu ăn, làm việc nhà.



Nếu em là: người ưa nhìn da trắng, hiểu chuyện, tuổi từ 18 tuổi đến 40 tuổi, không có yêu cầu về trình độ hay công việc miễn em có việc làm, để có thể cơ bản độc lập về thu nhập. Em có thể: chưa kết hôn, đã kết hôn chưa có con cái hoặc có một con thì càng tốt, anh cũng không nặng vấn đề chúng ta phải có thêm con chung vì con cái là duyên trời cho. Có thêm con cũng tốt không thì cũng hoan hỉ đón nhận. Quan trọng nhất là chúng ta có thể cùng hoàn thiện, chia sẻ, thấu hiểu và cùng phấn đấu vì chính chúng ta và những nhân duyên đang tồn tại: con cái hiện tại, ba mẹ, anh chị em, công việc, đồng nghiệp, bạn bè...



Nếu em không ngại gặp một người từng qua một lần hôn nhân, có một cô công chúa thì email lại cho anh nhé. Biết đâu ít nhất chúng ta cũng có nhân duyên để trở thành người bạn trong khoảng 100 triệu dân ở đất nước tươi đẹp này. Anh chờ email của em. Chúc em luôn tràn đầy năng lượng trước và sau khi đến với anh!

