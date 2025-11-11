'Cần coi trí tuệ nhân tạo là giải pháp trọng tâm hiện đại hóa y tế'

Bác sĩ Đỗ Doãn Bách đề xuất coi ứng dụng công nghệ mới, đặc biệt là dữ liệu lớn (Bigdata) và trí thông minh nhân tạo (AI) là giải pháp trọng tâm để hiện đại hóa hệ thống y tế.

Chiều 11/11, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức hội nghị góp ý dự thảo Văn kiện Đại hội 14 của Đảng.

Dự thảo Văn kiện Đại hội 14 xác định giai đoạn 2026-2030 sẽ xây dựng hệ thống y tế hiện đại, công bằng, bao phủ toàn dân, chuyển mạnh từ "chăm sóc bệnh" sang "chăm sóc sức khỏe chủ động". Ngành y sẽ lấy dự phòng làm trọng tâm, công nghệ làm động lực, bảo đảm mọi người dân có hồ sơ sức khỏe điện tử, được tiếp cận dịch vụ khám chữa bệnh chất lượng cao. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế phấn đấu đạt trên 97%; tuổi thọ trung bình đạt 75,5 năm, trong đó số năm sống khỏe tối thiểu 68 năm.

Văn kiện cũng nhấn mạnh phát triển công nghiệp dược, trang thiết bị y tế, vaccine tự chủ, mở rộng mạng lưới bệnh viện vùng và đào tạo nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân trong tình hình mới.

Bác sĩ Đỗ Doãn Bách, Viện Tim mạch - Bệnh viện Bạch Mai, phát biểu chiều 11/11. Ảnh: Hải Lâm

Bác sĩ Đỗ Doãn Bách, Viện Tim mạch - Bệnh viện Bạch Mai, cho rằng y tế Việt Nam vẫn còn nhiều thách thức trong thời đại mới. Các yếu tố nguy cơ bệnh tật, môi trường sống, an toàn thực phẩm chưa được kiểm soát tốt; y tế dự phòng và y tế gia đình chưa được đầu tư tương xứng, khiến năng lực phòng ngừa bệnh còn hạn chế. Trong khi đó, tuyến y tế cơ sở chưa đáp ứng đủ dịch vụ chăm sóc ban đầu, dẫn đến tình trạng người dân vượt tuyến, gây quá tải cho bệnh viện trung ương.

Trước thực trạng đó, bác sĩ Bách đề xuất ngành y cần coi ứng dụng công nghệ mới, đặc biệt dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo là giải pháp trọng tâm để hiện đại hóa hệ thống y tế, thúc đẩy y học chính xác trong chẩn đoán và điều trị. Theo ông, ứng dụng công nghệ cần triển khai trên ba trụ cột: phát triển nguồn nhân lực AI trong y tế; hoàn thiện hạ tầng và cơ sở dữ liệu số; tăng cường hợp tác giữa bệnh viện, viện nghiên cứu và doanh nghiệp công nghệ trong nghiên cứu, ứng dụng AI phục vụ chẩn đoán, điều trị và quản lý bệnh.

Bác sĩ Bách cũng đề nghị Bộ Y tế xây dựng hành lang pháp lý để kiểm soát chặt chẽ các ứng dụng trí tuệ nhân tạo, đảm bảo an toàn dữ liệu, bảo mật thông tin và tính mạng người bệnh. "Các ứng dụng AI cần được kiểm chứng hiệu quả bằng bằng chứng khoa học trước khi triển khai rộng rãi để duy trì niềm tin của nhân dân vào hệ thống y tế số", anh nói.

Anh Vũ Hồng Quân, Chủ tịch Hội doanh nhân trẻ Bình Định phát biểu chiều 11/11. Ảnh: Hải Lâm

Kinh tế tư nhân cần trở thành lực lượng nòng cốt

Tại hội nghị, anh Vũ Hồng Quân, Chủ tịch Hội doanh nhân trẻ Bình Định, cho rằng Dự thảo Báo cáo Chính trị khẳng định "phát triển kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế" là bước tiến rõ rệt về vai trò khu vực này. Tuy nhiên, trong bối cảnh Việt Nam hướng tới tự chủ chiến lược quốc gia dựa trên khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, vai trò của kinh tế tư nhân cần làm rõ hơn - không chỉ là động lực tăng trưởng mà còn là "lực lượng nòng cốt của nền kinh tế tự chủ".

Theo anh Quân, khu vực tư nhân phải mạnh về công nghệ, quản trị và năng lực sáng tạo, tham gia trực tiếp vào phát triển các ngành, lĩnh vực trọng điểm, hình thành năng lực sản xuất mới dựa trên tri thức và dữ liệu. Cùng với phát triển các tập đoàn tư nhân lớn, Việt Nam cần hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ, khởi nghiệp sáng tạo, doanh nhân trẻ tham gia chuỗi giá trị và hệ sinh thái đổi mới quốc gia.

Anh cho rằng việc bổ sung rõ khái niệm "tự chủ chiến lược quốc gia" sẽ thể hiện sự chuyển đổi về chất của nền kinh tế, từ phụ thuộc vào đầu tư và tài nguyên sang phát triển dựa trên tri thức, sáng tạo và năng lực nội sinh. Việt Nam cũng cần điều chỉnh chính sách thu hút vốn đầu tư nước ngoài theo hướng gắn chặt với chuyển giao công nghệ, hợp tác nghiên cứu - phát triển, qua đó củng cố nền kinh tế tự chủ và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Vũ Tuân