Cần có văn bản quy định về tỷ lệ hưởng lợi từ kết quả nghiên cứu

Cần có văn bản quy phạm pháp luật quy định rõ quyền lợi và trách nhiệm của người nghiên cứu khoa học.

Ví dụ muốn căng các dây cáp cầu dây văng như cầu Nhật Tân, nên có cơ chế khuyến khích sử dụng các phát minh, đổi mới sáng tạo trong nước như sau:

1. Nghiên cứu cơ bản tìm ra Định luật Huk: Độ giãn dài của mỗi loại vật liệu tỷ lệ thuận với lực căng kéo (vật liệu phi tuyến thì khó hơn). Người tìm ra kết quả có thể hưởng lợi 30% tiền làm lợi.

2. Người sáng tạo phần mềm giải ra hàng trăm, nghìn ẩn số để tính được khả năng chịu lực của từng dây cáp treo dầm cầu có thể hưởng 30% tiền làm lợi.

3. Người chế tạo ra máy căng kéo dây cáp cầu và chế ra các senser cảm biến lực có thể hưởng 30% tiền làm lợi.

4. Đóng 10% cho quỹ phát triển khoa học.

5. Nhà nước miễn thuế 10 năm.

Tôi cho rằng nếu phân chia rõ ràng như vậy có thể tạo động lực cho mọi người đầu tư và nghiên cứu khoa học.

TS Trương Xuân Khiêm