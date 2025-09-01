Cần có quy định cảnh báo không dùng máy phát điện trong không gian kín

Qua đợt mưa bão vừa rồi, nhiều địa phương mất điện, người dân phải dùng máy phát điện để sử dụng tạm thời các hoạt động dân sinh. Một số vụ việc thương tâm dẫn đến chết người do ngạt khí CO vì dùng máy phát điện đặt trong nhà/phòng kín. Thực tế đã có hàng trăm, ngàn vụ việc trước đó cho thấy cần một giải pháp để phòng ngừa sự cố chết người nguy hiêm này.

Tôi nghĩ giải pháp rất đơn giản đó là, Nhà nước mà cụ thể là bộ chủ quản cần ra quy định các nhà sản xuất máy phát điện dân dụng phải có bảng cảnh báo "không để thiết bị hoạt động trong không gian kín, phòng ngủ. Bất kỳ thiết bị, máy móc nào có nguy cơ gây nguy hiểm cho tính mạng con người đều cần phải có cảnh báo, hướng dẫn rõ ràng.

Đây là trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước và cả doanh nghiệp sản xuất để giảm thiểu các vụ việc thương tâm cho người dân. Không nên chủ quan cho rằng việc sử dụng thiết bị máy phát điện là trách nhiệm và kiến thức cơ bản của người dân để xem thường các cảnh báo và hướng dẫn sử dụng. Ngoài ra đồng bộ các giải pháp khác như truyên truyền cho người dân.

Cao Tan