Cán bộ xã ở TP HCM có AI hỗ trợ công việc

Mỗi công chức xã Nhà Bè được tặng tài khoản AI Hay Pro để trải nghiệm, triển khai và ứng dụng công cụ Trợ lý AI cho công việc hàng ngày.

Từ đầu tháng 2, bên cạnh các phần mềm hành chính quen thuộc, các cán bộ xã Nhà Bè bắt đầu sử dụng tài khoản AI Hay Pro, trợ lý trí tuệ nhân tạo do doanh nghiệp Việt phát triển. Công cụ AI được đưa vào sử dụng nằm trong dự án "Mỗi cán bộ xã Nhà Bè một Trợ lý AI", do UBND xã phối hợp doanh nghiệp AI Hay thực hiện.

Doanh nghiệp giới thiệu, phổ biến công cụ AI tại UBND xã Nhà Bè. Ảnh: AI Hay

Theo đó, mỗi cán bộ được cấp một tài khoản AI riêng để sử dụng trong công việc hằng ngày. Với công cụ này, họ có thể thực hiện nhiều tác vụ như tối ưu quy trình xử lý hồ sơ hành chính; tra cứu, tổng hợp và tái sử dụng dữ liệu phục vụ công tác chuyên môn; liên kết, khai thác dữ liệu lịch sử nhằm hỗ trợ quá trình tham mưu, ra quyết định.

Trong lễ ra mắt dự án chiều 3/2, ông Võ Phan Lê Nguyễn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Nhà Bè cho biết, dự án là bước đi tiếp theo trong việc triển khai Nghị quyết 57, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số và đổi mới phương thức quản lý ở cấp cơ sở. Theo ông, để triển khai ứng dụng Trợ lý AI hiệu quả trong công tác chuyên môn, việc tích hợp, chuẩn hóa dữ liệu cần được thực hiện đồng bộ, bảo đảm an toàn, bảo mật thông tin, sử dụng đúng ngôn ngữ tiếng Việt và phù hợp với quy chuẩn hành chính nhà nước.

Ông Trần Quang Đức, CEO AI Hay trao tài khoản AI cho đại diện UBND xã Nhà Bè. Ảnh: AI Hay

Ông Trần Quang Đức, CEO AI Hay cho rằng, môi trường hành chính công đặt ra những yêu cầu khắt khe đối với AI, từ độ chính xác, cách dùng tiếng Việt đến bảo mật dữ liệu. Sau khi triển khai thành công tại một số dự án lớn tại Việt Nam, song song việc cung cấp cho hàng triệu người dùng hàng ngày, họ đã phát triển trợ lý AI có thể dùng cho các nghiệp vụ của cán bộ xã.

"Thành quả này cho thấy khả năng đi vào đời sống của các công cụ AI do doanh nghiệp Việt phát triển. Chúng tôi cam kết đồng hành địa phương trong việc đẩy mạnh ứng dụng AI trong hoạt động, tiến tới phổ cập AI cho người Việt", ông Đức nói.

AI Hay thành lập năm 2022 bởi các kỹ sư người Việt, với sản phẩm nổi tiếng nhất là mạng xã hội hỏi đáp sử dụng AI tạo sinh, cho phép người dùng tiếp cận thông tin thông qua hình thức hỏi đáp. Theo doanh nghiệp, nền tảng này sử dụng các mô hình ngôn ngữ lớn chuyên biệt do họ tự phát triển, kết hợp kỹ thuật truy xuất tăng cường và các tính năng xã hội để xây dựng một hệ thống tri thức hướng tới cộng đồng.

AI Hay cho biết, theo bảng xếp hạng của StarupBlink tháng 1/2026, họ là startup đứng số 1 tại Việt Nam, dựa trên các yếu tố như mức độ phát triển sản phẩm, quy mô, sức ảnh hưởng, tốc độ tăng trưởng theo thời gian, khả năng gọi vốn. Họ cũng là startup đầu tiên Việt Nam được Nvidia tài trợ và cung cấp máy chủ AI H100.

Tại sự kiện, đại diện AI Hay trao 120 tài khoản AI Hay Pro cho UBND xã, nhằm hỗ trợ các cán bộ trong quá trình nghiên cứu, trải nghiệm và triển khai công cụ Trợ lý AI trong thực tiễn công tác.

Quang Anh