Cán bộ thuế 'bảo kê' đường dây mua bán hóa đơn trái phép 6.000 tỷ đồng

TP HCMNguyễn Tuấn Anh bị xác định khi là cán bộ chi cục thuế đã nhận hối lộ của đường dây công ty "ma", bảo kê việc bán trái phép hóa đơn khống hơn 6.000 tỷ đồng.

Ngày 27/12, Nguyễn Tuấn Anh (43 tuổi, nguyên cán bộ chi cục thuế quận Gò Vấp cũ) bị TAND TP HCM tuyên 20 năm tù về tội Nhận hối lộ, phạt bổ sung 60 triệu đồng.

Là người có vai trò cầm đầu đường dây, Hoàng Phi (35 tuổi) bị phạt 3 năm tù về tội Mua bán trái phép hóa đơn; 8 năm về tội Đưa hối lộ; phạt bổ sung 100 triệu đồng. Tòa cũng buộc bị cáo phải nộp lại 110 tỷ đồng thu lợi bất chính, sung công quỹ.

Lê Thế Diện, nhân viên kế toán bị tuyên phạt tổng cộng 18 năm tù về hai tội Mua bán trái phép hóa đơn và Nhận hối lộ. 7 bị cáo còn lại nhận một năm đến 2 năm tù về tội Mua bán trái phép hóa đơn.

Bị cáo Nguyễn Tuấn Anh (ngoài cùng bên trái) và các bị cáo tại tòa. Ảnh: Bình Nguyên

Bản án xác định, từ năm 2020 đến 2024, Hoàng Phi thành lập 168 công ty "ma" để mua bán trái phép hóa đơn Giá trị gia tăng (GTGT) khống cho nhiều doanh nghiệp, thu 1,7-2,2% giá trị hàng hóa, dịch vụ trước thuế ghi trên hóa đơn.

Để lập các công ty "ma", Phi liên hệ những người chuyên làm dịch vụ cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; thuê nhiều căn hộ ở quận 12 và Gò Vấp (cũ) làm nơi giao dịch, xuất bán hóa đơn. Phi thuê 7 nhân viên hỗ trợ công việc, trả lương 12-15,5 triệu đồng mỗi tháng. Những người này còn mua lại hóa đơn của Phi với mức 1,7-2,2% tổng tiền ghi rồi bán ra cho khách với giá cao hơn (2,3-4%) để hưởng chênh lệch.

Trong quá trình xuất bán hóa đơn, nhiều công ty "ma" bị khóa mã số thuế, do đó Phi móc nối với Tuấn Anh, cán bộ thuế quản lý khu vực các công ty đăng ký hoạt động, để chi tiền "bồi dưỡng".

Tuấn Anh cam kết không kiểm tra thực tế doanh nghiệp, không xử lý chênh lệch hóa đơn đầu vào, đầu ra hàng tháng, không khóa mã số thuế. Tuấn Anh sẽ thông báo cho Phi biết khi hệ thống cảnh báo rủi ro để anh ta làm thủ tục tạm ngưng hoặc thay đổi địa chỉ kinh doanh nhằm "né" kiểm tra.

Do không muốn trực tiếp nhận tiền, Tuấn Anh giới thiệu Diện làm cho Phi và giao phụ trách mảng khai báo thuế, tài chính khống cho các công ty "ma". Hai bên thống nhất tỷ lệ đưa nhận hối lộ là 0,3-0,35% trên tổng doanh thu bán ra.

Hàng quý, Diện sẽ nhận tiền từ Phi rồi mang về cho Tuấn Anh. Diện hưởng phần chênh 0,05%.

Cơ quan tố tụng xác định, giai đoạn 2020-2024, Phi đã xuất bán hơn 45.500 hóa đơn GTGT với tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ trước thuế 6.154 tỷ đồng, sau thuế 6.703 tỷ đồng, số thuế GTGT tương ứng 548 tỷ đồng. Từ đây, Phi thu lợi bất chính khoảng 110-129 tỷ đồng.

Tổng cộng, Phi đã đưa cho Tuấn Anh hơn 4,2 tỷ đồng, tương ứng doanh thu của 41 công ty "ma". Tuấn Anh sau đó chia lại cho Diện 861 triệu đồng.

Quá trình xét xử các bị cáo thừa nhận hành vi sai phạm, chỉ xin tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Hải Duyên