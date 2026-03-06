Cán bộ công an báo tin điều tra cho CEO MediUSA, nhận 30 triệu đồng

Hà NộiNguyễn Danh Dũng bị cáo buộc khi là cán bộ Cục cảnh sát môi trường đã báo tin cho CEO MediUSA về việc "đang bị điều tra" để xóa dấu vết, được cảm ơn 30 triệu đồng.

Ông Nguyễn Danh Dũng, cựu cán bộ Phòng 4, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (C05, Bộ Công an) vừa bị Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) đề nghị truy tố về tội Cố ý làm lộ bí mật công tác, trong vụ án sản xuất, buôn bán hàng giả xảy ra tại Công ty MediUSA và các đơn vị liên quan.

Cùng vụ án, Nguyễn Năng Mạnh, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty MediUSA, bị đề nghị truy tố 3 tội danh là Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm, Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Đưa hối lộ.

Bị cáo buộc Nhận hối lộ có 3 người là Nguyễn Thế Việt, cựu Phó Cục trưởng Giám sát quản lý về Hải quan; Nguyễn Hữu Tuân, cựu Phó phòng Giám quản 5, Cục Giám sát quản lý về Hải quan và Phan Công Chiến, cựu Trưởng phòng Quản lý kinh doanh dược, Cục Quản lý dược Bộ Y tế.

Bị can Nguyễn Năng Mạnh và đồng phạm trong vụ án. Ảnh: Công an cung cấp

Theo kết luận điều tra, Nguyễn Danh Dũng quen Mạnh từ năm 2018 khi được phân công phụ trách, theo dõi lĩnh vực an toàn thực phẩm và kiểm tra hoạt động sản xuất thực phẩm chức năng của Công ty MediUSA. Hai người sau đó thường xuyên gặp gỡ, duy trì mối quan hệ vào các dịp lễ, Tết. Dũng cũng được Mạnh "gửi gắm", nhờ báo tin hộ nếu các công ty của mình bị kiểm tra.

Ngày 10/1/2025, Phòng 4 của C05 Bộ Công an chủ trì tham mưu, thực hiện để Cục ban hành và triển khai kế hoạch điều tra cơ bản lĩnh vực an toàn thực phẩm năm 2025. Tại các cuộc họp đơn vị, Dũng được nghe phổ biến về kế hoạch. Nam cán bộ cũng được lãnh đạo Phòng 4 chỉ đạo chung về việc tập trung rà soát, phát hiện, đấu tranh, xử lý tội phạm trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh sữa giả, thực phẩm chức năng giả.

Ba tháng sau, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố vụ án Sản xuất, kinh doanh hàng giả là lương thực, thực phẩm xảy ra tại Công ty cổ phần Dược quốc tế Rance Pharma. Khi đó, Dũng được phân công vào tổ công tác của chuyên án, có nhiệm vụ xác minh nhân thân lai lịch và triệu tập các cá nhân liên quan tại Công ty kiểm nghiệm TSL.

Khoảng 20h ngày 10/4/2025, Phó phòng 4 gọi điện qua Zalo và gửi cho Dũng ảnh chụp 6 công ty gồm: MegaPharco, MediPhar, MediUSA, Dược phẩm Việt Đức, Dược phẩm Hùng Phương, Bao bì MegaLife. Kèm theo đó là mã số thuế, địa chỉ đăng ký kinh doanh và yêu cầu Dũng xác minh về hoạt động, dấu hiệu sai phạm.

Thấy trong danh sách có Công ty MediUSA của Mạnh, Dũng nhấc máy gọi Zalo để thông báo việc bị điều tra, hẹn gặp nói chuyện cụ thể. 50 phút sau, hai người gặp nhau tại quán cà phê trên đường Lê Đức Thọ, Hà Nội. Tại đây, Dũng đưa điện thoại cho Mạnh xem ảnh chụp danh sách 6 công ty trên và cho biết lãnh đạo đang giao xác minh.

Mạnh nói cả 6 công ty trên đều của mình hoặc có góp vốn nên "xin ý kiến Dũng về việc dừng hoạt động kinh doanh". Dũng hướng dẫn Mạnh "cứ để Nhà máy hoạt động sản xuất bình thường nhưng thu hẹp quy mô, loại bỏ sổ sách, chứng từ kế toán ghi chép các khoản thu, chi phí ngoài".

Trong lúc đang nói chuyện với Mạnh, Dũng lại nhận được cuộc gọi từ Phó phòng qua ứng dụng Viber hỏi về kết quả xác minh. Cán bộ công an khi đó trả lời cấp trên rằng đã xác minh được người đại diện pháp luật, một số mặt hàng trọng điểm. Tuy nhiên chưa phát hiện có mặt hàng thường xuyên sử dụng chất cấm, dấu hiệu sai phạm.

Ngay hôm sau, theo hướng dẫn của Dũng, CEO MediUSA cùng các cộng sự đã bàn bạc, thống nhất tiêu hủy, cất giấu hàng hóa, thực phẩm chức năng. Các hồ sơ, sổ sách, chứng từ kế toán và ổ cứng máy tính lưu dữ liệu hoạt động sản xuất, kinh doanh thực phẩm của các công ty cũng được nhóm này tiêu hủy, vứt bỏ.

Ổ cứng máy tính bị tiêu hủy trước ngày khám xét

Chiều 11/4/2025, Mạnh lại hẹn gặp Dũng tại quán cà phê ở phố Xuân La, Hà Nội, hỏi về tiến độ xác minh các công ty và nhận được câu trả lời là "vẫn đang xác minh, chưa có lịch kiểm tra". Đồng thời, Dũng vẫn nhắc Mạnh "gọn lại công việc, loại bỏ sổ sách, giấy tờ không cần thiết".

Nói chuyện xong, Mạnh đưa phong bì in logo của Công ty MediUSA cho Dũng, bên trong có 30 triệu đồng. "Mạnh đưa tiền để cảm ơn Dũng đã hướng dẫn, cung cấp thông tin. Đồng thời nhờ tiếp tục xem xét, nắm tiến độ điều tra để giúp đỡ các công ty của Mạnh không bị xử lý", kết luận nêu.

Cảnh sát thu giữ khoảng 100 tấn thực phẩm chức năng giả tại kho của Mạnh. Ảnh: Công an cung cấp

Ngày 19/4/2025, C01 Bộ Công an khám xét khẩn cấp Công ty MediPhar, MediUSA và một số công ty khác của Mạnh và "việc khám xét gặp nhiều khó khăn". Công an đã thu giữ 100 tấn thực phẩm chức năng thành phẩm được cất giấu tại kho, cùng một số tài liệu về chi phí. Riêng ổ cứng máy tính đã bị nhóm Mạnh tiêu hủy từ trước nên không thể thu giữ.

C03 đánh giá, việc Dũng tiết lộ thông tin cho Mạnh và hướng dẫn cách đối phó khiến quá trình khám xét khẩn cấp Công ty MediPhar, MediUSA và một số công ty khác của Mạnh gặp nhiều khó khăn. Hành vi của Dũng trái quy định của Luật Công an nhân dân; sai quy chế làm việc của C05, gây ảnh hưởng xấu đến hoạt động của cơ quan, tổ chức.

Trong vụ án này, Mạnh bị cáo buộc sản xuất, buôn bán 88 sản phẩm thực phẩm chức năng giả trị giá 539 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 264 tỷ đồng. Ngoài ra, Mạnh còn đưa hối lộ gần 5 tỷ đồng và vi phạm về kế toán gây thiệt hại gần 144 tỷ đồng.

