Căn bệnh gây co cứng các bộ phận cơ thể

Hà NộiBệnh nhân nam bị co cứng cơ sau chấn thương sọ não, đã được bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức phẫu thuật dẫn lưu não thất ổ bụng hai lần.

Ông được chẩn đoán mắc bệnh loạn trương lực cơ co cứng ở chân, tay, mi mắt, nửa mặt, cổ. Một bệnh nhân khác cũng đến viện khám tình trạng loạn trương lực cơ cổ, đau đớn, sinh hoạt khó khăn.

Hai bệnh nhân được tiêm botulinum toxin giúp cơ mềm ra, tầm vận động của khớp được cải thiện. Người bệnh có thể ngồi được xe lăn, tập đi, tập đứng, sinh hoạt và tự vệ sinh cá nhân dễ dàng hơn.

Bệnh loạn trương lực là bệnh rối loạn vận động của hệ thần kinh, biểu hiện co cơ liên tục hoặc lặp đi lặp lại ngoài ý muốn, tạo tư thế bất thường của một vùng hay nhiều vùng khác nhau của cơ thể. Tỷ lệ mắc loạn trương lực khoảng 1/2.000 dân.

Loạn trương lực có thể xảy ra ở bất kỳ phần nào trên cơ thể. Các thể lâm sàng loạn trương lực thường gặp gồm: co thắt mi mắt, loạn trương lực hàm miệng (co thắt các cơ vùng hàm miệng khiến khi bệnh nhân nói miệng bị co thắt lại hoặc cắn hàm tự nhiên); loạn trương lực cổ (làm cho cổ bệnh nhân bị xoay/gập/ngửa thường xuyên về một bên); loạn trương lực tay (khi người bệnh viết/chơi nhạc cụ thì cổ tay hoặc ngón tay bị gập lại làm cho động tác viết khó khăn, thường bị nhận định nhầm thành bệnh lý của khớp hoặc hội chứng chèn ép ống cổ tay,...); loạn trương lực phát âm (người bệnh phát âm ngắt quãng khó nghe) hoặc thậm chí loạn trương lực toàn thể.

Bác sĩ tiêm botulinum toxin điều trị loạn trương lực cơ cổ. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Bác sĩ Ngô Thị Huyền, Khoa Nội Hồi sức thần kinh, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, cho biết nguyên nhân loạn trương lực là do rối loạn chức năng của các nhân xám trong não. Bệnh có thể làm tổn thương nhân xám trung ương gồm: viêm nhiễm hệ thần kinh, u não, đột quỵ, não thoái hóa, bệnh di truyền.

Trường hợp loạn trương lực không tìm thấy căn nguyên được coi là loạn trương lực vô căn (loạn trương lực nguyên phát). Bác sĩ thực hiện các xét nghiệm tìm kiếm nguyên nhân và điều trị căn nguyên bệnh để làm giảm triệu chứng và chấm dứt quá trình bệnh.

"Trường hợp đã điều trị nguyên nhân mà vẫn không hết triệu chứng, thì cần điều trị giảm các triệu chứng, bao gồm: thuốc uống, tiêm botulinum toxin, phẫu thuật và điều trị hỗ trợ", bác sĩ Huyền nói.

Tiêm botulinum toxin thường áp dụng ở trường hợp loạn trương lực khu trú. Phương pháp này hiệu quả khoảng 60-90% tùy loại loạn trương lực, kéo dài trung bình 3-4 tháng cho mỗi lần tiêm thuốc, hoặc có thể lâu hơn.

10-30% bệnh nhân không đáp ứng với các phương pháp trên, tàn phế nặng nề, có thể phẫu thuật. Ngoài ra, người bệnh tập vật lý trị liệu, tập phục hồi chức năng, điều trị đau, hỗ trợ tâm lý xã hội và tư vấn di truyền. Các phương pháp điều trị khác như đông y, châm cứu, xoa bóp, ít hiệu quả điều trị.

Lê Nga