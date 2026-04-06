Campuchia điều tra nhóm người dùng rào sắt quây quanh xe cảnh sát

Cảnh sát Campuchia đang điều tra vụ một nhóm người dùng rào sắt quây quanh xe công vụ ở tỉnh Kampong Speu, nhằm ngăn họ bắt một nghi phạm.

Cảnh sát tỉnh Prey Veng và tỉnh Kampong Speu tối 4/4 phối hợp bắt Keo Daro, 30 tuổi, nghi phạm liên quan đến một chiếc xe ăn trộm ở huyện Peamrok hồi tháng 3, sau khi tiếp nhận tin báo và đơn trình báo của chủ xe.

Daro, chủ xưởng xe địa phương, bị cáo buộc mua một chiếc Hyundai ăn trộm với giá 1.600 USD, sau đó bán lại với giá 2.300 USD mà không có giấy tờ pháp lý.

Tuy nhiên, khi cảnh sát khống chế Daro và đưa lên xe áp giải về trụ sở để lấy lời khai, nhiều người đã kéo đến bao vây, dựng rào sắt quây quanh xe cảnh sát, dường như nhằm giải thoát nghi phạm, cảnh sát Campuchia ngày 5/4 cho biết.

Người biểu tình 'nhốt' xe cảnh sát ở Campuchia Nhóm người cản trở cảnh sát thi hành công vụ tại huyện Peamrok, tối 4/4. Video: Fresh News

Video hiện trường cho thấy cảnh hỗn loạn khi đám đông đối đầu cảnh sát. Một sĩ quan đã phải bắn chỉ thiên để vãn hồi trật tự.

Cảnh sát đã bắt hai nghi phạm 26 và 56 tuổi với cáo buộc cản trở người thi hành công vụ. Họ cũng đang truy tìm thêm một số người tình nghi liên quan đến vụ bạo lực này.

"Họ tấn công bằng búa, rìu, gạch đá. Nhiều xe cảnh sát bị hỏng nặng. Ai sẽ chịu trách nhiệm? Lực lượng tỉnh Prey Veng đã mất gần hai tuần điều tra để phá án, nhưng người dân tấn công họ khi chưa hiểu rõ sự tình", cảnh sát tỉnh Prey Veng cho biết.

Xe cảnh sát bị rào kín trong sự việc ở Peamrok, tối 4/4. Ảnh: Khmer Times

Đức Trung (Theo Khmer Times, Phnom Penh Post, Kiripost)