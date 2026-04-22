Campuchia chỉ trích báo Mỹ vì tên gọi 'Scambodia'

Chính phủ Campuchia lên án Wall Street Journal sau khi bị gọi là "Scambodia", đồng thời tái khẳng định nỗ lực trấn áp tội phạm lừa đảo.

Báo Wall Street Journal của Mỹ ngày 19/4 đăng bài viết có tựa đề "Cách tội phạm mạng trở thành ngành công nghiệp hàng đầu ở 'Scambodia'", trong đó cụm từ "Scambodia" là lối chơi chữ ghép giữa "scam" (lừa đảo) và "Cambodia" (Campuchia).

Báo Khmer Times ngày 22/4 dẫn lời ông Tep Asnarith, Thứ trưởng kiêm phát ngôn viên Bộ Thông tin Campuchia, cho biết ngôn từ trong bài báo đã "làm tổn hại tới danh dự đất nước".

"Gắn tên một quốc gia có chủ quyền với vấn đề tội phạm toàn cầu cho thấy ý định gây ra sự phân biệt chủng tộc nhằm vào quốc gia đó. Cách diễn đạt như vậy là sự xúc phạm phẩm giá người dân Campuchia và tổn hại vị thế Campuchia trên trường quốc tế", ông nói.

Nghi phạm lừa đảo trực tuyến bị bắt tại một khu phức hợp ở tỉnh Sihanoukville của Campuchia hồi tháng 7/2025. Ảnh: AKP

Ông Asnarith cho rằng không nên miêu tả các quốc gia là nguồn gốc của tội phạm, đồng thời chỉ trích bài viết "thiếu chuyên nghiệp, bị cảm xúc chi phối và dùng ngôn từ giật gân để gây chú ý". Quan chức Campuchia nhấn mạnh rằng tội phạm mạng toàn cầu nên được giải quyết thông qua bằng chứng, dữ liệu và sự thật, chứ không phải là những lời lẽ miệt thị.

Thứ trưởng Asnarith khẳng định chính phủ Campuchia kiên định loại bỏ mọi hình thức lừa đảo trực tuyến khỏi đất nước, thông qua tăng cường thực thi pháp luật.

Wall Street Journal chưa phản hồi về thông tin.

Ban Thư ký Ủy ban Chống Lừa đảo Trực tuyến Campuchia (CCOS) cho biết nước này đã tăng cường các hoạt động truy quét tội phạm trên toàn quốc.

Từ tháng 7/2025 đến giữa tháng 4 năm nay, hơn 250 vụ lừa đảo trực tuyến đã bị phát hiện, trong đó có các cuộc đột kích 91 casino. Từ tháng 1/2025 đến ngày 19/4, chính quyền Campuchia đã trục xuất 13.039 người nước ngoài có liên quan đến các hoạt động lừa đảo trực tuyến.

