Campuchia ám chỉ tổ chức SEA Games tốt hơn Thái Lan

Tổng thư ký, kiêm Chủ tịch Ủy ban Olympic Campuchia (CNOC) Vath Chamroen chỉ trích khâu tổ chức SEA Games 33 của Thái Lan.

"Một sự kiện lớn như SEA Games, nhưng họ không có lễ tổng duyệt và thiếu ngân sách nghiêm trọng", Thairath hôm 13/12 trích lời ông Chamroen. "Các quan chức nhiều lần phải lên tiếng xin lỗi. Bất kỳ ai xem lễ khai mạc cũng thấy rất rõ rằng sự kiện này kém xa lễ khai mạc SEA Games của Campuchia năm 2023".

Chủ tịch Ủy ban Olympic Campuchia (CNOC) Vath Chamroen chê bai công tác SEA Games tổ chức của Thái Lan. Ảnh: Thairath

Chủ nhà Thái Lan lên kế hoạch chuẩn bị cho lễ khai mạc và bế mạc từ tháng 3. Nhưng do cuộc xung đột biên giới với Campuchia, thay đổi Chính phủ và lũ lụt nghiêm trọng ở nhiều địa phương, Ban tổ chức phải thay đổi kế hoạch, gần như chỉ có một tháng chuẩn bị dẫn đến nhiều sự cố trong lễ khai mạc hôm 9/12. Theo ông Chamroen, lễ khai mạc lần này có hàng loạt lỗi kỹ thuật và chất lượng trình diễn kém.

Công tác tổ chức của Thái Lan trong những ngày đấu cũng bị chỉ trích nặng nề. Bên cạnh đó, Chủ tịch CNOC cũng cho rằng chính phủ và giới quân sự Thái Lan đã đi ngược lại tinh thần Olympic, tinh thần thể thao cao thượng bằng cách phát động một cuộc chiến ở biên giới với Campuchia trong thời gian diễn ra SEA Games.

Dù chỉ trích nặng nề chính phủ và quân đội Thái Lan, Chủ tịch CNOC vẫn thừa nhận Ban tổ chức SEA Games cũng như Ủy ban Olympic Thái Lan đã làm tốt công tác nghi lễ và đón tiếp, song ông cho rằng không thể tách rời những điều đó khỏi hành động của nhà nước.

"Ngành thể thao, ban tổ chức nước chủ nhà đón tiếp chúng tôi trân trọng, nhưng những nhân vật nắm quyền lực ở nước này lại tấn công quê hương chúng tôi, đốt nhà người dân, ném bom vào lãnh thổ chúng tôi. Làm sao chúng tôi có thể tiếp tục thi đấu trong hoàn cảnh như thế?", ông Chamroen nói thêm.

Campuchia là quốc gia đầu tiên trong lịch sử tham dự lễ khai mạc nhưng phải rút lui giữa chừng trong quá trình thi đấu. Quyết định này nhận được sự thấu hiểu và ủng hộ từ nhiều quốc gia ASEAN, cũng như các VĐV từ những nước khác, những người lo ngại về sự an toàn của các vận động viên Campuchia.

Chủ tịch CNOC cũng ngỏ ý tiếc nuối cho các VĐV Campuchia vì hiểu họ đã tập luyện chăm chỉ hai năm qua, nhưng không thể thi đấu. Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh rằng an toàn của các VĐV cần được ưu tiên cao nhất.

Vy Anh