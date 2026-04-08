Camera trong xe lật tẩy lời khai của tài xế bắt cóc bé gái 7 tuổi

MỹHình ảnh Athena Strand, 7 tuổi, hoảng sợ quỳ gối trong xe ngay trước khi bị sát hại đã vạch trần lời biện hộ gian dối của tài xế Tanner Horner.

Sáng 7/4, công tố viên tại tòa án ở thành phố Fort Worth, bang Texas công bố hình ảnh cuối cùng của bé Athena ở trong xe giao hàng trước khi bị tài xế Tanner Horner, 34 tuổi, siết cổ và vứt xác xuống sông vào tháng 11/2022.

Tanner bất ngờ nhận tội giết người và bắt cóc nghiêm trọng ngay trước khi phiên tòa xét xử bắt đầu. Theo thẩm phán, bồi thẩm đoàn sẽ có nhiệm vụ lắng nghe tất cả bằng chứng được trình bày trước tòa để quyết định xem tài xế này bị kết án tử hình hay tù chung thân không được ân xá.

Các công tố viên đã tiết lộ hình ảnh từ camera giám sát cho thấy Athena còn sống và đang quỳ gối phía sau ghế lái của chiếc xe tải giao hàng vào ngày xảy ra vụ bắt cóc 30/11/2022. Tanner bình tĩnh lái xe và huýt sáo trong khi đứa trẻ đang hoảng sợ nhìn thẳng về phía trước - chi tiết mà các công tố viên cho rằng đã bác bỏ lời khai Tanner đưa ra trước cảnh sát.

Hình ảnh camera cho thấy Athena Strand ở trong xe tải của Tanner Horner. Ảnh: FOX4

Theo lệnh bắt, Tanner khai rằng đã túm lấy Athena và ném vào xe giao hàng trong lúc hoảng loạn sau khi vô tình lùi xe đâm vào cô bé bên ngoài nhà của bố Athena ở Paradise, Texas. Cô bé không bị thương nặng, nhưng Tanner được cho là đã giết người diệt khẩu vì lo sợ cô bé kể với bố về vụ tai nạn.

"Cô bé vẫn còn sống và không bị thương khi hắn đưa cô bé lên xe tải. Câu đầu tiên hắn nói khi túm cô bé lên và đưa vào xe là 'Đừng la hét, nếu không tao sẽ làm mày đau đấy'. Hắn nói điều này hai lần", công tố viên James Stainton nói với bồi thẩm đoàn, khẳng định lời khai của Tanner "hoàn toàn dối trá".

Tanner khai sát hại nạn nhân trong xe tải rồi vứt xác xuống sông cách nhà cô bé khoảng 16 km.

Cảnh sát truy tìm Tanner sau khi phát hiện hắn đã giao một gói hàng - hộp búp bê Barbie được gia đình mua làm quà Giáng sinh cho Athena - đến nhà cô bé ngay trước khi vụ mất tích xảy ra.

Tanner dẫn cảnh sát đến nơi vứt xác nạn nhân hai ngày sau khi mẹ kế của Athena trình báo mất tích.

Tanner Horner chống tay lên trán khi công tố viên đệ trình bằng chứng. Ảnh: FOX4

Theo công tố viên, Athena đã chống cự kịch liệt, ADN của Tanner được tìm thấy dưới móng tay cô bé và nhiều nơi khác trên cơ thể.

Dù thừa nhận bằng chứng chống lại Tanner là "quá rõ ràng" và "kinh khủng", luật sư bào chữa nói với bồi thẩm đoàn rằng hắn mắc chứng tự kỷ và bị "nhiều bệnh tâm thần khác nhau". Phía bào chữa đề nghị mức án tù chung thân.

Tuệ Anh (theo Nypost, CNN)