Camera AI giúp phát hiện hơn 6.000 ca vi phạm trong một tháng

Hà NộiSau một tháng vận hành, camera AI giúp phát hiện hơn 6.000 trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ, đủ căn cứ để gửi thông báo phạt nguội.

Từ ngày 13/12/2025, Công an TP Hà Nội đưa vào sử dụng hệ thống camera AI với 1.837 camera, được bố trí tại 195 nút giao trọng điểm. Các khu vực này có nguy cơ cao phát sinh vi phạm trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị.

Với hệ thống mới, tổng số camera đang được các Trung tâm chỉ huy, điều hành cấp Công an thành phố vận hành là khoảng 3.000; ngoài ra còn có camera tại các Trung tâm giám sát của Công an phường, xã.

Một cụm camera AI trên phố Trần Khát Chân. Ảnh: Việt An

Sau một tháng triển khai, hệ thống camera AI đã ghi nhận, rà soát và kiểm duyệt hình ảnh của 6.351 trường hợp đủ căn cứ để gửi thông báo phục vụ xử lý vi phạm. Trong đó, phổ biến là lỗi vượt đèn đỏ với 4.215 trường hợp (chiếm 66,36%; gồm 1.962 ôtô, 2.253 xe máy); không đội mũ bảo hiểm 2.053 (chiếm 32,32%). Ngoài ra, còn có các lỗi như dừng, đỗ xe nơi có biển cấm dừng, đỗ, không thắt dây an toàn.

Theo Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Hà Nội, camera AI góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật. Trước đây tại một số tuyến, nút giao, tình trạng vi phạm có thể giảm khi có lực lượng chức năng, nhưng tái diễn khi vắng bóng kiểm tra, giám sát. Với đặc điểm giám sát liên tục, đồng đều, không phụ thuộc thời gian, thời tiết, hệ thống camera giúp duy trì quản lý thường xuyên, góp phần chuyển biến hành vi từ "chấp hành đối phó" sang "chấp hành tự giác".

Bên cạnh việc đưa hệ thống camera AI vào hoạt động, thành phố cũng bắt đầu triển khai điều khiển tín hiệu giao thông thông minh trên một số trục đường trung tâm.

Việc ứng dụng giải pháp điều khiển đèn tín hiệu giao thông thông minh tại các tuyến phố, nút giao được lắp đặt hệ thống camera AI đã giúp tình hình giao thông có chuyển biến. Cụ thể, giải pháp giúp tăng tốc độ di chuyển trên tuyến đường một chiều và giảm thời gian hành trình 31-36,8%, tăng thông lượng xe qua nút 13-18,8%; tăng tốc độ di chuyển trên các tuyến hai chiều và các nút giao gần nhau, giảm thời gian hành trình trung bình 20-25%, tăng thông lượng xe qua nút 8-15%.

Trong năm 2026, thành phố dự kiến lắp thêm khoảng 2.460 camera tại các nút giao lớn, tuyến trục chính, cầu vượt sông, khu vực bệnh viện và bến xe. Mục tiêu không chỉ vận hành hệ thống camera "phạt nguội" trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông, Công an thành phố sẽ tiếp tục mở rộng để "phạt nguội" các hành vi vi phạm trật tự đô thị, vệ sinh môi trường.

Việt An