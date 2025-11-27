Cấm xe máy xăng 'đại phẫu' giao thông Hà Nội

Tôi không hề thích sự bất tiện khi bỏ xe xăng, nhưng nếu không thay đổi ngay bây giờ, con cháu chúng ta sẽ phải trả giá đắt sau này.

Hà Nội cấm xe máy xăng trong vành đai 1 theo khung giờ từ 1/7/2026, theo tôi, là một bước ngoặt rất lớn. Bởi chính sách ấy chạm đúng vào sự thay đổi mà tôi đã âm thầm nuôi dưỡng suốt nhiều năm qua: thoát khỏi mùi xăng cháy khét lẹt và làn khói mỏng mờ mà mỗi sáng vẫn phải hít vào trên đường đến cơ quan.

Chiếc xe máy tôi đang dùng không phải xe cũ. Nó vẫn nổ êm, chạy khỏe, chưa từng làm tôi thất vọng. Nhưng việc sử dụng xăng đã trở thành nỗi day dứt kỳ lạ theo thời gian. Hành động mới của thành phố giống như một cú hích, buộc tôi phải bước hẳn qua ngưỡng cửa của thay đổi mà trước đây tôi chỉ đắn đo đứng nhìn.

Trong nhiều năm qua, tôi sống giữa một Hà Nội ngột ngạt hơn mỗi trưa hè và mù mịt hơn mỗi sáng mùa đông. Và tôi dần nhận ra rằng những điều nhỏ bé như hơi xăng, tiếng nổ động cơ hay làn khói không chỉ gây khó chịu, chúng âm thầm tạo thành một vòng vây vô hình bó chặt sức khỏe và chất lượng sống. Khi thành phố công bố lộ trình cấm xe máy xăng theo khung giờ trong vành đai 1, tôi thấy nhẹ nhõm. Không phải vì tôi thích sự bất tiện, mà vì tôi hiểu rằng không thay đổi hôm nay, chúng ta sẽ trả giá đắt ngày mai.

Ai từng chen chân trong dòng xe giờ cao điểm ở Hà Nội chắc hiểu rất rõ cái cảm giác bị hàng trăm ống pô phả hơi vào mặt, tạo thành lớp sương mù đặc quánh. Chiếc xe của tôi tuy không cũ, nhưng bất kỳ động cơ đốt trong nào cũng âm thầm nhả khí thải. Tự tôi cũng thấy khó chịu khi biết mình góp thêm một phần vào cái màu xám lặng lẽ đang bao trùm thành phố.

Lệnh cấm này cũng giúp tôi có thêm động lực để chuyển sang phương tiện xanh. Trong quá khứ, tôi từng từ chối túi nilon và giảm rác thải nhựa, nhưng với xe máy xăng, tôi vẫn do dự vì sự tiện lợi. Chính sách này đặt tôi vào trạng thái "buộc phải thay đổi", và đôi khi đó là điều tốt.

Tôi tin con cháu tôi xứng đáng được hít thở bầu không khí trong lành hơn chúng ta hôm nay. Không thể đợi đến lúc thành phố ngột ngạt đến mức không thể cứu vãn mới bắt đầu thay đổi. Tôi hiểu rằng, giao thông Hà Nội cần một cuộc "đại phẫu" khi đường phố chật hẹp, mật độ phương tiện cao, tiếng ồn không ngừng nghỉ. Khi giảm số lượng xe máy chạy xăng, đô thị mới có cơ hội "thở" và vận hành văn minh hơn.

Tôi nhận ra mình đã lãng phí quá nhiều thời gian cho việc di chuyển bằng xe máy. Một thành phố hiện đại không thể phụ thuộc mãi vào phương tiện cá nhân. Chính sách này buộc tôi học cách di chuyển hợp lý hơn, đi bộ nhiều hơn và sử dụng giao thông công cộng hiệu quả hơn. Ngoài ra, chi phí nhiên liệu, sửa chữa, thay phụ tùng cho một chiếc xe xăng không hề nhỏ. Khi loại xe này bị hạn chế, tôi có thêm cơ hội xem xét kỹ hơn về bài toán kinh tế dài hạn cho gia đình.



Cuối cùng, tôi hy vọng thành phố sẽ an toàn hơn, bởi động cơ điện giúp giảm tiếng ồn và khói bụi, giúp đường phố bớt căng thẳng, khó chịu. Môi trường giao thông êm dịu hơn đồng nghĩa với tinh thần của mỗi người cũng được nâng đỡ. Đây chính là cơ hội để chúng ta thay đổi thói quen – điều khó nhất đối với bất kỳ xã hội nào. Nếu không có một quyết sách đủ mạnh, người dân sẽ mãi trì hoãn sự thay đổi vì sự tiện lợi trước mắt. Chính sách này khiến chúng ta phải nhìn lại cả hành vi tiêu dùng lẫn trách nhiệm công dân.

Nhìn lại, việc Hà Nội hạn chế xe máy xăng không chỉ là một chính sách giao thông. Nó còn là lời nhắc nhở về trách nhiệm của mỗi cá nhân trong bối cảnh môi trường chung đang xuống cấp trầm trọng. Tôi không cho rằng quá trình này sẽ dễ dàng, nó đòi hỏi sự thích nghi, đầu tư, và cả sự kiên nhẫn. Nhưng tôi tin rằng những thay đổi khó khăn hôm nay sẽ là nền tảng cho một Hà Nội xanh hơn, bền vững hơn và nhân văn hơn trong tương lai.

