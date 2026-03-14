Cảm ơn người đàn ông khiến em tin vào tình yêu định mệnh

Tôi là bạn nữ trong bài viết: Tìm được định mệnh ngay bài đầu tiên tôi đọc trên Hẹn hò VnExpres. Hôm nay, ngày 14/03/2026, tròn đúng một năm kể từ ngày anh đọc được bài viết của tôi và gửi thư cho tôi. Với cả tôi và anh, đây là một ngày rất đặc biệt, ngày mà Thượng đế (thông qua VnExpress) đã đưa anh đến với tôi. Sự xuất hiện của anh rất tình cờ, vào thời điểm mà cả hai chúng tôi đều không ngờ tới.

Chính anh đã làm thay đổi góc nhìn của tôi về tình yêu và hôn nhân. Anh mang lại cho tôi những cảm giác mà trước đây tôi chưa bao giờ có (dù trước đó tôi đã có chút trải nghiệm yêu đương). Anh khiến tôi tin tưởng vào tình yêu định mệnh, tình yêu với đúng người và đúng thời điểm. Anh cho tôi thấy rằng tình yêu khi gặp đúng người thì mọi thứ đều rất tự nhiên, suôn sẻ và thuận lợi.

Anh là người đàn ông thông minh, tài giỏi nhưng lại rất khiêm tốn, chân thành, tình cảm và tinh tế. Từ khi yêu anh, tôi mới thực sự cảm nhận tình yêu một cách tự nhiên, sâu sắc và chân thật nhất. Chuyện của chúng tôi không phải chỉ toàn những điểm tốt, cũng có điều khiến tôi trăn trở từ ban đầu. Nhưng qua thời gian, chính sự chân thành và tình yêu của anh khiến tôi dần thay đổi suy nghĩ của bản thân và cảm nhận trọn vẹn tình yêu mà anh dành cho tôi.

Tôi vẫn nói với anh rằng: "Cuộc đời em chỉ cần có ba lần lựa chọn đúng đắn và quan trọng nhất, và có lẽ anh là điều thứ ba đó". Thực lòng tôi luôn cảm thấy bản thân rất may mắn vì đã gặp và yêu anh.

Nhân một ngày đặc biệt, tôi muốn gửi đến anh lời cảm ơn và sự biết ơn sâu sắc nhất vì anh đã xuất hiện trong cuộc sống của tôi, mang đến tình yêu và hạnh phúc cho tôi. Chúng tôi có những điều rất đặc biệt và không thể kể hết ở đây nhưng tôi tin mình thực sự hạnh phúc khi yêu anh.

Chân thành cảm ơn VnExpress vì đã giúp tôi gặp được anh và mong cho các độc giả của VnExpress cũng sẽ tìm được nửa yêu thương của mình. Mong lan tỏa hạnh phúc đến với mọi người.

Minh Minh