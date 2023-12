Cảm ơn Hẹn hò VnExpress, tôi tin mình đã chọn đúng người

Xin gửi tới VnExpress lời cảm ơn chân thành nhất, bởi nhờ tòa soạn mà tôi đã tìm thấy một nửa cuộc đời mình sau 32 năm ế ẩm.

Cách đây nửa năm, sau khi lọ mọ lên mục Hẹn hò viết bài để tìm bạn đời, tôi may mắn được rất nhiều email phản hồi, nhưng đặc biệt ấn tượng với bài viết của anh nên phản hồi và tương tác với nhau khá nhiều. Để giờ đây, chúng tôi đang sống trong khoảnh khắc rất tuyệt vời và dự định đăng ký kết hôn vào tháng tới.

Tôi là một người độc thân 32 tuổi, được nhiều người yêu mến và quý trọng, có công việc ổn định, có vị trí ở công ty và từng học ở nước ngoài về. Thoáng nhìn mọi người sẽ bảo: xinh xắn, giỏi giang, profile tốt thì ế mới là lạ, một số người cũng bảo tôi chắc có vấn đề gì nên mới thế. Nhưng không phải, tự tôi thấy rằng do chưa tìm được người phù hợp nên chọn độc thân hơn là yêu đại một người.

Thế rồi bài viết đưa đẩy tôi gặp gỡ người yêu hiện tại. Anh hơn tôi 16 tuổi nhưng rất trẻ trung, phong độ, đã kết hôn và có hai con riêng. Trong suy nghĩ của những người xung quanh tôi, có thể là nhiều bạn nghĩ, nếu lấy người như thế sẽ có nhiều vấn đề phức tạp, rồi tôi dại khờ nên mới chọn vậy. Nhưng càng tiếp xúc với anh, tôi càng cảm thấy rõ rệt mình đã lựa chọn đúng người. Thông qua những ngày hẹn hò, bên nhau, được gặp gỡ gia đình và những người xung quanh anh, tôi càng cảm thấy muốn về một nhà với anh hơn.

Lúc đầu khi viết bài làm quen tôi, anh không nói rõ là đã kết hôn, cũng không nói cho tôi biết tuổi thật, may mắn là vì thế mà tôi có thêm thời gian để hiểu về con người anh hơn. Anh là người học thức, rất tử tế trong mắt tôi và trong mắt những người xung quanh anh, xảy ra đổ vỡ trước đó là do anh chưa may mắn, nên tôi càng muốn bên anh nhiều hơn. Mẹ và mọi người đều nói, có nhiều người theo đuổi tại sao tôi lại yêu một người phức tạp, nhất là có con riêng thì càng phức tạp hơn. Tôi không nghĩ thế. Sau nhiều năm sống ở nước ngoài, cũng như tiếp xúc với nhiều người, tôi nghĩ hạnh phúc nằm trong cảm nhận của mỗi người và ít ra từ lúc yêu tới giờ tôi luôn nhận thấy sự tử tế của người đó đối với mình và những người xung quanh anh.

Mọi người khuyên tôi rằng anh có con riêng rất phức tạp, tôi cũng biết là thế, từng chứng kiến nhiều trường hợp như thế, nhưng trong lòng lúc nào cũng nghĩ để nuôi được một đứa trẻ khôn lớn rất là vất vả, có thêm anh và được làm người thân với các con anh là may mắn cũng là phúc phần của tôi. Với những kiến thức của thạc sĩ tâm lý học, trước giờ tôi rất yêu thương trẻ con, góp vốn mở trường mầm non từ 2018 và cũng nghiên cứu rất kỹ về giáo dục, tâm lý trẻ em, tôi tin nếu đối xử với các con bằng cả trái tim thì con cũng cảm nhận được.

Tôi tin tất cả những gì xuất phát từ trái tim sẽ đến được tới trái tim. Chúng tôi cùng nhau bàn bạc và luôn có những suy tính để hòa hợp với các con, để các con thêm hạnh phúc chứ không khiến chúng tổn thương. Vì anh có hai hoàng tử rồi nên chúng tôi dự định chỉ sinh thêm một bé nữa để cả nhà cùng hạnh phúc.

Tôi nghĩ một trong những vấn đề khó khăn trong hôn nhân có thể xuất phát từ tài chính. Tôi thu nhập một tháng tối thiểu tầm 50 triệu đồng nên hoàn toàn có thể chia sẻ với anh, tất nhiên hiện tại anh cũng rất ổn định. Tôi và anh đều thích một cuộc sống đơn giản là mỗi ngày đi làm về được bên nhau, cùng nhau làm những điều giản dị, vợ nấu ăn, đợi chồng về rồi vợ chồng cùng ăn tối, chia sẻ với nhau mọi điều trong cuộc sống, cố gắng học hỏi và nâng cấp bản thân để làm gương cho con cái.

Ước mơ của chúng tôi là gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc, con cái ngoan ngoãn, học giỏi. Tôi cảm nhận hạnh phúc rõ rệt khi bên anh, được quan tâm, chia sẻ, lắng nghe và là chính mình trong tình yêu của chúng tôi. Tôi nghĩ, đích cuối cùng của mỗi người là tìm kiếm hạnh phúc; ở bên ai cảm thấy an toàn, được chở che, được vui vẻ thì ít ra thời điểm đó là một lựa chọn đúng. Nếu như vừa nghe thấy hoàn cảnh của anh mà tôi đã sợ và không dám tìm hiểu thì chắc chắn thời gian qua tôi không hạnh phúc như thế.

Hôm nay, tôi thấy rất vui nên muốn lan tỏa niềm vui đó tới mọi người. Cảm ơn các bạn đã đọc bài viết và cảm ơn tòa soạn đã kết nối cho chúng tôi. Chúc cho chúng ta đều tìm được đúng một nửa của mình.

Hà An

