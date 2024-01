Đẹp chỉ là yếu tố đầu tiên thoáng qua ở những giây, những lần đầu gặp gỡ. Nếu đẹp là đủ, chắc hẳn ai đẹp cũng hạnh phúc.

Những ngày cuối năm, không khí se lạnh, phố phường người người hối hả chuẩn bị cơm áo gạo tiền để mong một cái Tết ấm no hơn. Tôi rất thích bài hát về Tết, trong đó có đoạn "Tết đến về bên nhau. Cần chi phải ước mơ sang giàu. Vì giàu của mẹ là thấy những đứa con mình khỏe mạnh trong tay. Chẳng có tiền nào đo, chẳng điều chi bằng việc Tết có. Có gia đình, ta có sức khỏe thì cái Tết của mẹ giàu to". Cảm thấy thật may mắn và hạnh phúc vì nếu nhìn xuống, dù mình không giàu có hơn ai nhưng cũng đủ đầy về mặt tình cảm, yêu thương và sự ấm áp của gia đình. Tôi quan niệm hạnh phúc là luôn biết đủ, biết ơn, trân trọng những gì mình có và luôn cố gắng, nỗ lực học hỏi, trau dồi, hoàn thiện bản thân cả bên trong lẫn bên ngoài.

Gần đây, có nhiều bài nói về phụ nữ đẹp hay may mắn lấy được chồng tốt... Tôi cũng là phụ nữ, luôn tin và biết ơn trong cuộc sống sẽ có may mắn, nhưng cốt lõi vẫn là đẹp thôi chưa đủ. Đẹp chỉ là yếu tố đầu tiên thoáng qua ở những giây, những lần đầu gặp gỡ. Nếu đẹp là đủ, chắc hẳn ai đẹp cũng hạnh phúc. Vậy nên nhất là phụ nữ, phải biết trau dồi hoàn thiện bản thân, đặc biệt là tâm hồn, là bên trong, là khí chất, thần thái, là đối nhân xử thế... chắc hẳn chúng ta sẽ giữ chân được tình yêu của đối phương, hay ít nhất luôn tự biết vui, tự cảm thấy hạnh phúc mà không phụ thuộc vào bất cứ ai hay điều gì mới khiến mình hạnh phúc. Hơn nữa, hạnh phúc cũng giống như cây xanh, nếu cây đã tốt rồi thì càng phải tưới tắm, vun trồng mỗi ngày để cây ra hoa, đơm trái, tươi xanh mãi.

"Cảm ơn chồng yêu và con gái của mẹ. Biết ơn vì cả nhà ta luôn trân trọng, yêu thương nhau. Biết ơn ba mẹ của con đã sinh con ra và nuôi dạy nên người. Biết ơn ba mẹ chồng đã sinh ra và dạy dỗ chồng con trưởng thành".

Chúc tất cả độc giả có một năm mới vui vẻ, hạnh phúc, bình an.

Thanh Hương

