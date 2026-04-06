Biển Quỳnh nằm ở xã Quỳnh Phú, cách Hà Nội 240 km và cách TP Vinh (cũ) khoảng 70 km. Biển Quỳnh là danh từ chung để gọi 7 bãi biển liền nhau dài 20 km, theo thứ tự từ Bắc và Nam gồm Quỳnh Phương, Quỳnh Liên, Quỳnh Bảng, Quỳnh Lương, Quỳnh Minh, Quỳnh Nghĩa và Tiến Thủy. Trong đó khu vực Quỳnh Bảng tập trung nhiều hoạt động vui chơi, lưu trú và nhà hàng. So với biển Cửa Lò (Nghệ An) hay Sầm Sơn (Thanh Hóa), biển Quỳnh còn khá hoang sơ và vắng. Nước biển trong và sạch, không khí trong lành, có các dịch vụ cơ bản cho khách du lịch.

Biển Quỳnh ngày vắng. Ảnh: Fanpage Biển Quỳnh - Nghệ An

Di chuyển Từ Hà Nội, du khách di chuyển bằng ôtô đến biển Quỳnh thông qua cao tốc Bắc - Nam (CT01), sau đó tại nút giao Quỳnh Vinh (Nghệ An), rẽ vào Quốc lộ 48D và 1A khoảng 20 km. Thời gian di chuyển khoảng 4 tiếng. Xe khách 45 chỗ hay xe limousine khởi hành từ bến xe Nước Ngầm thường dừng tại trạm thu phí Hoàng Mai hoặc các bến xe trên Quốc lộ 1A ở Quỳnh Lưu và Diễn Châu. Du khách sẽ đi tiếp taxi hoặc xe ôm khoảng 10-15 km để tới biển Quỳnh. Vé xe từ 300.000 đồng một chiều.

Lưu trú Biển Quỳnh chưa phát triển mạnh du lịch, chỉ có một số dịch vụ cơ bản. Du khách có thể lựa chọn khách sạn - resort 3 sao trở xuống và nhà nghỉ. Khách sạn 3 sao và resort Ruby Star Beach Quỳnh Resort nằm ở khu vực Quỳnh Nghĩa là khu lưu trú cao cấp nhất ở biển Quỳnh. 150 phòng nghỉ của resort đều hướng biển. Các tiện ích khác gồm có nhà hàng, bể bơi, địa điểm tổ chức tiệc, khiêu vũ, bar, karaoke... Giá phòng dao động từ 400.000 đến 900.000 đồng. Ruby Star Beach Quỳnh Resort. Ảnh: Khu nghỉ Các khách sạn, resort khác có Hoàng Huy Resort, Xuân Đất Việt, Hoa Mai Hotel, Núi Hồng Hotel, Sea Stars Hotel, Phú Minh Hotel, Village Resort Vườn Dừa, khách sạn Biển Đông... giá phòng quanh mức 500.000 đồng một đêm. Các khách sạn bình dân và nhà nghỉ Các khách sạn Biển Đông, Nam Phương, Sông Quỳnh hay nhiều nhà hàng kết hợp mở nhà nghỉ cho khách lưu trú ngắn ngày và trong ngày như Hải Hiền, Quy Béo... Giá phòng khoảng 200.000 đến 300.000 đồng một đêm.

Tham quan Du khách đến biển Quỳnh có thể ở trong ngày tắm biển, tham quan, kết hợp đến những nơi khác tại Nghệ An hoặc có thể lưu trú qua đêm. Tắm biển Biển Quỳnh có bãi cát dài, thoai thoải, nước biển trong, sóng không lớn nên rất an toàn cho du khách. Buổi sáng sớm hoặc chiều muộn là thời điểm lý tưởng để tắm biển tại đây. Không quá đông đúc, Biển Quỳnh giữ được vẻ hoang sơ, giúp du khách cảm nhận trọn vẹn sự gần gũi với thiên nhiên.



Bình minh ở biển Quỳnh. Ảnh: Fanpage Biển Quỳnh Du khách tìm hiểu về hoạt động của ngư dân ở biển Quỳnh. Ảnh: Fanpage Biển Quỳnh Đánh cá sáng sớm ở biển Quỳnh. Ảnh: Fanpage Biển Quỳnh

Ngoài tắm biển, du khách có thể dậy sớm ngắm bình minh, tham gia các hoạt động kéo lưới cùng ngư dân. Biển Quỳnh Bảng là nơi ngắm bình minh đẹp nhất. Biển Quỳnh Nghĩa có nhiều hang động độc đáo, biển Tiến Thủy được bao quanh bởi đồi thông xanh.

Tham quan hang động Biển Quỳnh còn có một số hang động đẹp, gồm hang Mắt Rồng nằm trên núi Rồng và hang Mũi Trâu. Hang Mắt Rồng Một góc hang Mắt Rồng. Ảnh: Hồ Hường Hang Mắt Rồng nằm ở núi Rồng, phía bắc của biển Quỳnh. Nếu nhìn núi Rồng từ xa, du khách sẽ thấy đường nét, hình khối của thạch nhũ được thiên nhiên kiến tạo giống như trình diễn nghệ thuật sắp đặt trên biển. Để vào hang Mắt Rồng, du khách phải theo thuyền đánh cá men theo núi đá. Những "bức tường" núi đá trong hang có đường vân đẹp mắt. Từ phía trong nhìn ra, hai lối cửa vào hang giống như đôi mắt rồng nên hang có tên là Mắt Rồng. Các mỏm đá lớn trước cửa hang là địa điểm đẹp để chụp ảnh. Hang Mũi Trâu

Hang Mũi Trâu. Ảnh: Xuân Tiến Bên cạnh hang là một bãi biển nhỏ. Ảnh: Xuân Tiến Hang Mũi Trâu nhìn từ bên trong. Ảnh: Xuân Tiến

Hang Mũi Trâu nằm dưới chân núi Mành Sơn, bên cửa biển Lạch Quèn, cách hang Mắt Rồng khoảng 4 km, thuộc bãi Tiến Thủy. Được hình thành từ quá trình phong hóa hàng triệu năm, hang nổi bật với hai lỗ khoét sâu giống mũi trâu, vòm cao, mát lạnh, lý tưởng cho du lịch trải nghiệm. Nhìn từ xa, sườn núi như con trâu ngụp đầu uống nước, ngày biển động sóng từ hang dội ra như trâu lặn phì nước ra hai lỗ mũi. Hang Mũi Trâu còn được đặt tên "Điều kỳ diệu của biển Quỳnh". Quảng trường biển Các hoạt động vui chơi ở quảng trường biển Quỳnh Bảng. Ảnh: Fanpage Quỳnh Bảng là khu vực sôi động nhất của biển Quỳnh, với quảng trường đi bộ, khu vui chơi trẻ em, khu giải trí và nhiều nhà hàng, quán ăn. Vào buổi tối nơi này tụ tập đông người dân và khách du lịch, đặc biệt dịp cuối tuần. Đền Cờn ngoài (đền Ông Hoàng Chín) Đền Quan Hoàng Chín (còn gọi là đền Ông Chín Cờn, đền Cờn ngoài) nằm ở biển Quỳnh Phương. Đền thờ Quan Hoàng Chín tức thánh hoàng thứ chín trong Tứ Phủ Quan Hoàng. Ở Quỳnh Phương có hai ngôi đền: đền Cờn trong (Đền Mẫu Cờn thờ Mẫu Dương Quý Phi) và đền Cờn ngoài (thờ Ông Chín Cờn và vua quan nhà Nam Tống). Đền Cờn ngoài ở biển Quỳnh. Ảnh: Báo Nghệ An Đền Cờn ngoài nằm sát biển, là một trong những ngôi đền linh thiêng và nổi tiếng xứ Nghệ, gắn liền với đời sống tâm linh của cư dân miền biển. Ngoài việc thờ Ông Hoàng Chín, một vị thánh trong tín ngưỡng dân gian, đền còn thờ Tứ vị Thánh Nương, những người được truyền tụng đã che chở cho ngư dân trên biển. Chính vì vậy, đền Cờn từ lâu trở thành điểm tựa tinh thần, nơi người dân gửi gắm niềm tin về sự bình an và những chuyến ra khơi thuận lợi. Đền tọa lạc ở vị trí đẹp, lưng tựa núi, mặt hướng ra biển. Kiến trúc đền mang đậm dấu ấn cổ kính với các chi tiết chạm khắc tinh xảo, mái ngói rêu phong và những cột gỗ lớn.



Ăn uống Hải sản Hải sản ở biển Quỳnh gồm mực, tôm, ghẹ và các loại ốc như ốc hương, ốc đá. Người dân địa phương chế biến đơn giản, ít gia vị. Nhờ đặc trưng vùng nước sạch, ít chịu tác động công nghiệp, hải sản ngọt tự nhiên, thịt chắc và thơm. Sau khi tắm biển, du khách có thể ăn hải sản ở các nhà hàng ở đường ven biển như Sao Biển, Ánh Dương, Hải Triều, Phố Biển, Bình Hiền, Thái Cát, Phong Lan... Khu nhà hàng ven biển ở Quỳnh Bảng. Ảnh: Fanpage biển Quỳnh Đặc sản địa phương Ngoài hải sản, du khách còn có thể thưởng thức các đặc sản Nghệ An. Cháo và súp lươn: Đây là những món ăn của ẩm thực xứ Nghệ, có màu vàng nghệ đặc trưng, thường ăn nóng. Lươn được làm sạch, xào cùng hành, ớt, tạo nên vị đậm đà, hơi cay. Súp lươn có độ sánh, trong khi cháo lươn mềm, ngọt thanh và dễ ăn hơn. Cả hai món đều mang hương vị dân dã, giàu dinh dưỡng, thể hiện rõ nét ẩm thực xứ Nghệ. Bánh mướt: loại bánh khá giống với bánh cuốn Thanh Trì (Hà Nội), làm từ gạo tẻ, tráng mỏng, không có nhân. Bánh thường được dùng vào bữa sáng, ăn kèm với thịt nướng, súp lươn và nước mắm đậm vị. Bánh mướt Nghệ An. Ảnh: Di Vỹ Cháo canh: Gọi là cháo, nhưng món ăn dạng súp sợi, với sợi được làm từ bột mì hoặc bột gạo, cán dày và cắt tay, có độ dai mềm. Nước dùng của cháo canh thường được ninh từ xương lợn hoặc hải sản, vị ngọt thanh tự nhiên. Cháo canh truyền thống thường có giò heo, chả cá, tôm, hành lá và rắc ớt bột.