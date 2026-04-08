California Fitness & Yoga định hướng phát triển không gian sống khỏe

California vừa ra mắt mô hình California One Life, được thiết kế như một không gian sống khỏe tích hợp các hoạt động tập luyện, phục hồi và xây dựng lối sống khỏe.

Một số khảo sát về thị trường fitness tại Việt Nam cho thấy số lượng người tham gia tập luyện tại các trung tâm thể dục và cộng đồng thể dục thể thao tại các đô thị lớn đã tăng gấp nhiều lần trong thập niên qua. Cùng với đó là sự thay đổi trong cách người trẻ nhìn nhận về sức khỏe và lối sống. Trong bối cảnh đó, nhiều hệ thống fitness tại Việt Nam bắt đầu chuyển hướng từ mô hình phòng tập truyền thống sang những không gian vận động tích hợp, xây dựng thói quen phòng vệ sức khỏe chủ động.

California Fitness & Yoga - một trong những hệ thống phòng tập lâu năm tại Việt Nam cũng không nằm ngoài xu hướng này. Đơn vị là một trong những nơi sớm thử nghiệm hướng chuyển đổi, thiết kế lại trải nghiệm cho khách hàng, để kết nối nhiều yếu tố của sức khỏe trong cùng một không gian và trên cùng một nền tảng chăm sóc.

Theo đó, California vừa giới thiệu mô hình California One Life tại khu vực Thảo Điền (TP HCM). Theo mô tả của đơn vị vận hành, đây không chỉ là một trung tâm tập luyện mà còn được thiết kế như một không gian sống khỏe tích hợp các hoạt động tập luyện, phục hồi và xây dựng lối sống khỏe. California One Life được xem là bước thử nghiệm cho hướng phát triển mới của California Fitness & Yoga. Trong thời gian tới, đơn vị dự kiến nhân rộng mô hình này tại một số trung tâm trọng điểm khắp cả nước.

Một số hình ảnh tại California One Life, Thảo Điền - nơi khách hàng có thể trải nghiệm chăm sóc sức khỏe chủ động và tích hợp công nghệ vào hành trình tập luyện. Ảnh: California Fitness

Những năm gần đây, California Fitness & Yoga bắt đầu mở rộng khái niệm fitness từ việc tập luyện đơn thuần sang một chuỗi chăm sóc sức khỏe toàn diện hơn, bao gồm nhiều lớp dịch vụ bổ trợ cho cơ thể và lối sống. Chẳng hạn như liệu pháp phục hồi thể chất công nghệ cao nhằm hỗ trợ cơ thể tái tạo năng lượng sau vận động, tái cân bằng thể chất - tinh thần. Song song đó, California Fitness & Yoga cũng bắt đầu thử nghiệm các chương trình hướng đến sống khỏe và sống lâu (longevity), với mục tiêu giúp người tham gia không chỉ cải thiện thể lực trong ngắn hạn mà còn duy trì trạng thái sức khỏe bền vững trong nhiều năm. Theo California, sự kết hợp này phản ánh xu hướng ngày càng phổ biến trên thế giới: chăm sóc sức khỏe không chỉ dừng lại ở vận động mà còn gắn với vẻ ngoài, năng lượng sống và sự cân bằng từ bên trong cơ thể.

Ông Dane Fort, CEO của California Fitness & Yoga, cho biết: "Trong nhiều năm, phòng gym chủ yếu được xem là nơi tập luyện. Nhưng ngày nay, chúng tôi nhận thấy người tham gia mong muốn nhiều hơn thế: họ muốn một môi trường giúp họ duy trì sức khỏe, năng lượng và lối sống tích cực trong dài hạn".

CEO Dane Fort. Ảnh: California Fitness

Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra tác động rõ rệt của vận động đối với sức khỏe lâu dài. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), duy trì khoảng 150-300 phút vận động mỗi tuần có thể giúp giảm tới 30% nguy cơ mắc bệnh tim mạch, đồng thời góp phần hạn chế nguy cơ tiểu đường type 2 và các rối loạn chuyển hóa. Một nghiên cứu đăng trên The Lancet cũng cho thấy những người duy trì vận động thường xuyên có nguy cơ tử vong sớm thấp hơn khoảng 20-30% so với nhóm ít vận động.

Theo nhiều chuyên gia, khi vận động trở thành thói quen phổ biến hơn trong cộng đồng, lợi ích không chỉ nằm ở từng cá nhân mà còn góp phần tạo nên một môi trường sống khỏe hơn tại các đô thị.

Chính vì vậy, ngành fitness tại nhiều quốc gia đang dần chuyển từ mô hình phòng tập truyền thống sang những không gian vận động toàn diện hơn, nơi người tham gia được hỗ trợ xây dựng lối sống khỏe một cách bền vững.

Thực tế, một môi trường sống khỏe không chỉ được đo bằng số lượng phòng tập hay hoạt động thể thao. Khi người dân duy trì vận động thường xuyên, các chỉ số như thể lực tim mạch, tỷ lệ béo phì, mức độ căng thẳng và nguy cơ mắc các bệnh mãn tính như tim mạch, tiểu đường hay rối loạn chuyển hóa đều có xu hướng giảm.

Vận động và xây dựng thói quen chăm sóc sức khỏe chủ động là chìa khóa cho lối sống bền vững. Ảnh: California Fitness

California Fitness & Yoga đặt mục tiêu trong những năm tới là chuyển hóa 12 triệu lượt tập luyện mỗi năm thành 30 triệu trải nghiệm chăm sóc sức khỏe chủ động. Song song đó, hệ thống cũng kỳ vọng ghi nhận 50 triệu giờ vận động và chăm sóc sức khỏe phòng vệ trên nền tảng số, đánh dấu bước chuyển tích hợp công nghệ vào thói quen sức khỏe.

Diệp Chi