Cake nhận hai giải thưởng về AI tại Better Choice Awards 2025

Cake ứng dụng AI vào nhiều khâu hoạt động ngân hàng, tối ưu hiệu quả vận hành, nâng cao trải nghiệm người dùng, được vinh danh ngày 3/10.

Giải thưởng Better Choice Awards 2025 được tổ chức tại Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Quốc gia (NIC Hòa Lạc). Sự kiện là giải thưởng thường niên do Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia và VCCorp phối hợp tổ chức, dưới sự chỉ đạo của Bộ Tài chính.

Ngân hàng số Cake by VPBank được vinh danh ở hai hạng mục: Ngân hàng số ứng dụng AI xuất sắc và Nền tảng AI make in Vietnam tiên phong.

Đại diện nhà băng cho biết, kết quả này ghi nhận nỗ lực của đơn vị trong việc đưa AI vào toàn bộ hoạt động ngân hàng, hướng đến mô hình ngân hàng AI thế hệ mới - Next Gen AI Bank.Thành quả cũng thể hiện năng lực làm chủ công nghệ của đội ngũ kỹ sư Việt Nam, minh chứng cho tinh thần "Vươn mình bứt phá - Tự hào Việt Nam" mà giải thưởng BCA 2025 tôn vinh.

Đại diện nhà băng nhận giải thưởng. Ảnh: Cake

Theo ông Nguyễn Hữu Quang, CEO ngân hàng số Cake, kết quả tại Better Choice Awards 2025 cho thấy người Việt Nam hoàn toàn có thể phát triển và vận hành công nghệ AI ở tầm quốc tế, đồng thời áp dụng hiệu quả vào lĩnh vực ngân hàng. Đơn vị sẽ tiếp tục theo đuổi chiến lược Next Gen AI Bank, nhằm xây dựng niềm tin số và mở rộng cơ hội tài chính toàn diện cho người dùng.

Hội đồng thẩm định Better Choice Awards 2025 đánh giá, Cake nổi bật nhờ khả năng làm chủ công nghệ mới, áp dụng AI toàn trình và mang lại hiệu quả thiết thực. Những yếu tố này giúp AI trở thành năng lực trọng yếu, góp phần định hình hướng phát triển dịch vụ ngân hàng số trong tương lai.

Thời gian qua, Cake đã mang dịch vụ ngân hàng đến những nhóm khách hàng chưa được tiếp cận đầy đủ dịch vụ tài chính. Công nghệ giúp ngân hàng đơn giản hóa toàn bộ hành trình mở tài khoản, thẻ tín dụng, đăng ký khoản vay... chỉ với vài phút trên điện thoại, không cần đến chi nhánh. Nhờ đó, nhóm khách hàng ở các vùng sâu hoặc lao động tự do cũng có cơ hội tiếp cận dịch vụ tài chính cá nhân.

Người dùng sử dụng các tiện ích của ngân hàng. Ảnh: Cake

Hệ sinh thái công nghệ của Cake có sự tham gia của Smart Virtual Agent (SVA) - nền tảng tích hợp nhiều công nghệ như nhận dạng giọng nói, xử lý ngôn ngữ tự nhiên, xác thực bằng giọng nói và mô hình ngôn ngữ lớn. Hệ thống này xử lý hơn 5.000 cuộc gọi mỗi ngày, tăng tỷ lệ tiếp cận khách hàng lên 80%. Đồng thời, hiệu quả thu hồi nợ cải thiện 30%, chi phí vận hành giảm 40%. Hàng trăm nghìn hồ sơ tín dụng được xử lý nhanh chóng, giúp giảm rủi ro và gian lận.

AI cũng giúp nhà băng tự động hóa khối lượng lớn giao dịch. Mỗi năm ngân hàng xử lý hàng trăm triệu giao dịch với tốc độ tính bằng giây. Trung bình mỗi tháng, hàng triệu hồ sơ tín dụng được xử lý trong vài phút, thể hiện năng lực vận hành hiệu quả và ổn định.

Song hành cùng đổi mới công nghệ, Cake chú trọng tiêu chuẩn bảo mật. Ngân hàng là một trong những đơn vị đầu tiên tại Đông Nam Á đạt chứng chỉ ISO/IEC 30107-3 Level 2 cho công nghệ Passive Liveness Detection trong nhận diện khuôn mặt, đồng thời đạt PCI DSS 4.0 Level 1 - mức cao nhất về bảo mật dữ liệu thẻ.

Hiện Cake có hơn 6 triệu người dùng trên cả nước. Tỷ lệ giữ chân khách hàng đạt 80% với nhóm thường xuyên giao dịch và 95% đối với người dùng sử dụng dịch vụ tài chính, phản ánh mức độ hài lòng và trung thành cao.

Theo đại diện nhà băng, những con số này cho thấy sự gắn bó của người dùng với mô hình ngân hàng thuần số. Nhà băng vận hành hơn 100 mô hình AI do kỹ sư Việt Nam phát triển. Đặc biệt, mô hình ngôn ngữ lớn chuyên biệt cho tiếng Việt của Cake đã giành giải thưởng tại cuộc thi Multilingual Conversational Speech Language Model (MLC-SLM) trong khuôn khổ Interspeech 2025 - hội nghị hàng đầu thế giới về công nghệ giọng nói. Giải xếp hạng A theo chuẩn Core, quy tụ những tập đoàn và viện nghiên cứu hàng đầu như Tencent, Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc, Đại học Nanyang...

Trong năm nay, Cake còn được The Asian Banker và International Banker tôn vinh ở hạng mục "Ngân hàng số tốt nhất Việt Nam", đồng thời góp mặt trong danh sách "Top 100 ngân hàng số hàng đầu thế giới".

"Các giải thưởng là ghi nhận cho thấy chúng tôi đang thể hiện được uy tín cả trong nước và quốc tế, dựa trên năng lực công nghệ, định hướng phát triển bền vững", đại diện nói.

(Nguồn: Cake)