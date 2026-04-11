Cải tạo nhà xã hội 40 năm thành không gian dưỡng lão cho bố mẹ

Hai con gái sống ở miền bắc Đài Loan quyết định đón cha mẹ lớn tuổi từ miền nam về thành phố Đài Bắc để tiện chăm sóc. Gia đình chọn một căn hộ 72 m2 trong khu nhà ở xã hội 40 năm tuổi. Căn hộ hướng nam nhìn ra khuôn viên cây xanh của Phòng thí nghiệm Văn hóa Đương đại Đài Loan, hướng bắc giáp đại lộ sầm uất.
Mặt bằng cũ của căn hộ gồm 3 phòng ngủ nhỏ, trần thấp, khiến không gian chật hẹp. Song sắt cửa sổ và cục nóng điều hòa gắn cố định chặn phần lớn ánh sáng và gió tự nhiên.
Đơn vị thiết kế đã tháo bỏ toàn bộ song sắt, cục nóng và một số tường gạch ngăn phòng, sau đó đặt vào trung tâm căn hộ một khối gỗ bạch dương đa năng.
Phối cảnh căn hộ cho thấy khối trung tâm bằng gỗ bạch dương nổi bật ở giữa căn hộ, bao quanh là các khu chức năng.
Bếp, khu ăn uống, chỗ nghỉ ngơi và các phòng riêng bố trí liên tiếp quanh khối này. Các thành viên di chuyển theo vòng tròn xuyên suốt căn hộ, thay vì bị chia cắt bởi hành lang và cửa đóng kín như bố cục cũ.
Góc nhìn từ khu sinh hoạt chung hướng vào khối trung tâm bằng gỗ bạch dương (phải). Tấm kính viền hồng nhạt (trái) lọc ánh sáng từ phòng ngủ ra ngoài, trong khi rèm vải nâu cho phép đóng mở linh hoạt khi cần riêng tư. Khoảng hở giữa hai khối vật liệu tạo lối đi xuyên suốt dẫn tới phòng ngủ phía trong.
Bảng vật liệu trong căn hộ kết hợp nhiều màu sắc, chất liệu và hình khối hình học, tạo môi trường kích thích thị giác cho người cao tuổi sinh hoạt nhiều giờ trong nhà. Sự đa dạng này cũng giữ cho không gian trẻ trung, sinh động mỗi khi cả gia đình tụ họp.
Bồn rửa mặt đặt mở giữa hai vách gỗ, tách khỏi phòng tắm kín phía sau cửa trượt. Mặt đá terrazzo tông xám đen làm điểm nhấn trên nền gỗ sáng và sàn gạch vàng.
Cửa sổ mở rộng tầm nhìn ra tán cây xanh của khuôn viên Phòng thí nghiệm Văn hóa Đương đại Đài Loan. Sau cải tạo, song sắt và cục nóng điều hòa gắn cố định được tháo bỏ, trả lại toàn bộ mặt kính cho ánh sáng tự nhiên và cảnh quan bên ngoài.
Khu ghế dài cạnh cửa sổ lấy cảm hứng từ noryo-yuka (kiểu sàn gỗ nâng cao của Nhật Bản, thường đặt cạnh hiên hoặc cửa sổ để ngồi nghỉ ngơi, uống trà và hóng gió).
Thiết kế căn hộ có sự tính toán trước 3 giai đoạn sử dụng. Ở giai đoạn tiếp theo, khu ghế dài có thể thiết kế thành phòng ngủ tạm cho con gái. Phòng kho có thể chuyển thành phòng ngủ dành cho người chăm sóc cha mẹ lớn tuổi trong tương lai.
Khu bếp bố trí dạng hành lang với hệ tủ bếp dưới màu trắng và tủ treo màu xanh lá cây, đối diện là khối tủ lưu trữ bằng gỗ bạch dương thuộc khối trung tâm tích hợp lò nướng âm.
Tủ quần áo tập trung vào khối trung tâm thay vì chia nhỏ trong từng phòng ngủ, giải phóng diện tích riêng cho mỗi phòng. Toàn bộ mặt bằng căn hộ đạt chuẩn tiếp cận xe lăn, đồng thời dự phòng vị trí lắp đặt thiết bị y tế mà không cần phá dỡ nhiều.
Cả phòng ngủ chính và khu ghế dài đều có thể lắp giường bệnh nếu cần, sẵn sàng cho nhu cầu chăm sóc bố mẹ lâu dài.
Sơ đồ mặt bằng căn hộ có thể điều chỉnh theo các giai đoạn.
Bích Phương (theo Archdaily)