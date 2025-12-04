Cái kết cay đắng của người 'đu đỉnh' mua nhà

Trung QuốcDốc cạn vốn liếng mua nhà nhưng sau 5 năm, căn hộ của Lin Feiran "bốc hơi" một nửa giá trị, đẩy hai vợ chồng vào cảnh nợ nần và ly hôn.

Giữa tháng 11, Lin Feiran, 31 tuổi, ở thành phố Hợp Phì ký đơn ly dị sau thời gian dài mâu thuẫn vì giá nhà lao dốc. "Kể từ khi thị trường đi xuống, ngày nào tôi cũng bị chồng dằn vặt vì đã xúi anh mua căn này", Lin kể.

Năm 2021, khi bất động sản Trung Quốc sốt nóng, vợ chồng Lin vay một triệu tệ (khoảng 3,5 tỷ đồng) để mua căn hộ hai phòng ngủ giá 1,8 triệu tệ. Lúc đó, họ mới có con đầu lòng, cả nhà chen chúc trong phòng trọ chật chội.

"Tôi nghĩ nhà nhỏ cũng đang tăng giá, chi bằng gom góp mua luôn căn lớn hơn để an cư", cô nhớ lại. Chồng cô ban đầu muốn chờ thêm vài năm nhưng cuối cùng cũng xuôi lòng.

Tuy nhiên, đến nay giá thị trường của căn nhà chỉ còn 800.000 tệ (2,8 tỷ đồng). Một triệu tệ mồ hôi công sức của họ mất trắng.

Có những cuộc hôn nhân bị ảnh hưởng vì giá sụt giảm. Ảnh: 163

Những bữa cơm gia đình từ đó trở nên nặng nề. Chồng Lin luôn cảm thấy mình là kẻ bị lừa. Hầu như tháng nào họ cũng to tiếng. Đi làm thì nhắn tin trách móc, về nhà lại chiến tranh lạnh.

Đỉnh điểm là tháng 9 vừa qua, sau một trận cãi vã, Lin đưa đơn ly hôn. Chồng cô thề không nhắc chuyện cũ, nhưng chỉ hai tháng sau, khi bàn về tiền mừng cưới em gái, anh buột miệng: "Mua nhà lỗ 2 triệu tệ tính cả lãi, sao cô không nói?".

Câu nói như giọt nước tràn ly. "Vì căn nhà mà anh ấy nói ra những lời độc địa nhất, coi tôi như kẻ tội đồ", Lin nói.

Lin Feiran không phải trường hợp cá biệt. Suốt 5 năm qua, nhiều người trẻ thế hệ 9X bước vào giai đoạn lập gia đình, mua nhà theo đúng lộ trình xã hội. Nhưng thay vì là khởi đầu hạnh phúc, căn nhà trở thành gánh nặng kéo lùi cuộc đời họ.

Dữ liệu từ Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc tháng 9/2025 cho thấy giá nhà tại 70 thành phố lớn vẫn tiếp tục giảm sâu. Bất động sản từ kênh tích sản an toàn giờ trở thành "hòn than nóng" ai cũng muốn chuyền tay.

Ở Vũ Hán, Jin Yi, 29 tuổi, vẫn nhớ cảm giác "đau từng khúc ruột" khi phát hiện bạn học cũ vừa mua căn hộ cùng khu rẻ hơn nhà anh tới 500.000 tệ (1,75 tỷ đồng). "Số tiền đó với tôi là 4 năm không ăn không tiêu mới kiếm được", anh nói.

Bốn năm trước, Jin mua căn hộ 1,6 triệu tệ làm nhà tân hôn. Hiện tại, mỗi tháng anh phải trả ngân hàng 5.000 tệ, chiếm 60% thu nhập. Khoản nợ này kéo tụt chất lượng sống của anh xuống mức tối thiểu.

Vốn định mua ôtô, nhưng mãi gần đây Jin mới dám sắm chiếc xe cũ. Kế hoạch trăng mật cũng hoãn vô thời hạn. "5 năm qua vợ chồng tôi không dám nghỉ làm dù chỉ một ngày", anh chia sẻ.

Mua nhà trong đỉnh khiến nhiều người rơi vào vòng xoáy nợ nần, chắt bóp. Ảnh: 163

Bi đát hơn là tình cảnh của Wang Fanfan, 30 tuổi, ở Nam Kinh. Cô rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan: Bán nhà thì không đủ trả nợ, giữ lại thì không gồng nổi lãi.

Cuối năm 2019, Wang mua căn hộ 3 triệu tệ (10,5 tỷ đồng). Sau 5 năm, giá nhà giảm một triệu tệ. Cộng cả lãi vay và chi phí sửa sang, nếu bán bây giờ, cô lỗ ít nhất 1,8 triệu tệ (6,3 tỷ đồng). Số tiền bán được thậm chí thấp hơn dư nợ ngân hàng.

"Mỗi sáng mở mắt ra, tôi chỉ nghĩ đến con số 10.000 tệ tiền lãi phải trả. Tôi sợ nhất là thất nghiệp", Wang tâm sự. Đến tháng 10 năm nay, cô quyết định treo biển bán nhà cắt lỗ để thoát nợ.

Dù đau đớn, nhiều người trẻ đang buộc phải học cách chấp nhận. Ke Yan ở Tô Châu mua nhà năm 2019 với giá 1,6 triệu tệ, nay sụt còn 950.000 tệ. Dù đã trả nợ suốt 5 năm, số tiền gốc cô còn nợ ngân hàng vẫn là 980.000 tệ - cao hơn cả giá trị hiện tại của căn nhà.

"5 năm qua tôi đi làm chỉ để trả lãi", cô nói nhưng chọn cách tự an ủi rằng mua để ở, xem như một bài học đắt giá về quản lý tài chính.

Bảo Nhiên (Theo 163)