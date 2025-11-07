Cái chết bí ẩn trong dinh thự của bác sĩ triệu phú

MỹSau khi Stephen Schwartz bị sát hại dã man, gia đình phát hiện vị bác sĩ này giấu kín một quá khứ đen tối và có thể bị người vợ ham tiền 'nắm thóp'.

Tối 28/5/2014, khi trở về nhà ở Tarpon Springs (Florida), Rebecca Schwartz gọi cảnh sát trình báo bị trộm vì thấy nhà cửa bị lục tung, nhiều đồ vật có giá trị bị mất.

Tuy nhiên, khi các thám tử đến ngôi biệt thự sang trọng rộng hơn 740 m2, họ phát hiện chồng Rebecca, ông Steven Schwartz, nằm trên vũng máu dưới chân cầu thang.

Steven 74 tuổi, là bác sĩ chuyên khoa thận có khối tài sản ước tính 30 triệu USD. Báo cáo khám nghiệm tử thi cho thấy ông Steven bị siết cổ, bị bắn hai phát vào đầu và cổ, trên cổ còn có vết dao đâm. Cột sống của nạn nhân bị gãy, dường như do ngã cầu thang.

Khi khám xét ngôi nhà, điều tra viên phát hiện hộp đựng đồng hồ nằm rải rác trên sàn phòng ngủ và các ngăn kéo bị giật ra. Rebecca báo cáo nữ trang, tiền mặt và đồng hồ của chồng đã biến mất.

Cảnh sát còn phát hiện một thiết bị ghi hình (DVR) trong hệ thống an ninh phức tạp của biệt thự bị lấy mất, cùng một con dao lớn trên giá bếp. Không hung khí nào được tìm thấy.

Dinh thự xa hoa của nhà Schwartz. Ảnh: NBC

Qua điều tra, thám tử John Diebel tin rằng hiện trường vụ trộm đã được dàn dựng. Các ngăn kéo bị giật ra nhưng dường như không thực sự bị lục lọi. Còn hộp đựng trang sức và đồng hồ trông như thể vừa bị đánh rơi xuống sàn.

Thiết bị ghi hình vốn được giấu trong tủ phía trên gara, và hai con chó lớn của gia đình bị nhốt cả ngày trong cùng căn phòng ngủ bị trộm đột nhập, theo lời Rebecca. Những manh mối đó khiến thám tử Diebel nhận định hung thủ có thể là một người thân cận với gia đình Schwartz, quen thuộc với cách bố trí ngôi nhà và biết rõ các con vật nuôi.

Vợ chồng Rebecca và Steven kết hôn 4 năm trước sau nhiều năm yêu. Cả hai đều có con riêng từ cuộc hôn nhân trước.

Rebecca đã bị thẩm vấn ngay sau án mạng, nhưng cung cấp đủ bằng chứng ngoại phạm. Bà kể rời nhà lúc 8h30, khi đó chồng đang nằm trên giường đọc báo, họ không gặp nhau suốt cả ngày.

Lời khai bất ngờ của nghi phạm

Sau gần một năm không có tiến triển, xét nghiệm ADN mang lại bước đột phá đầu tiên cho vụ án.

Kết quả cho thấy hai mẫu ADN có trên quần áo của Steven trùng khớp với ADN của Anton Leo Stragaj, 48 tuổi, người Albania nhập cư trái phép, đã làm việc nhiều năm cho gia đình Schwartz với vai trò cải tạo và bảo trì tài sản.

Khi án mạng xảy ra, Anton khai rằng đang làm việc tại một ngôi nhà khác và được nhà chức trách xác minh. Tuy nhiên, sau khi có bằng chứng ADN, cảnh sát bắt giữ Anton vào tháng 4/2015 với cáo buộc giết người cấp độ một.

Ban đầu, anh ta bác bỏ bằng chứng, nói bị gài bẫy. Nhưng sau một tiếng rưỡi, anh ta đưa ra một lời khai hoàn toàn khác.

Anton nói Rebecca đã nhờ anh ta ghé qua biệt thự vào sáng sớm 28/5 để lấy túi xách. Khi đến nơi, anh ta phát hiện ông Steven nằm trong vũng máu nên đã túm lấy bác sĩ và lắc mạnh "để xem ông ấy có ổn không". Anton cầm chiếc túi của Rebecca, trong đó có hộp trang sức và một con dao, rồi bỏ đi.

Anton kể đã truy vấn Rebecca về vụ việc. "Tôi hỏi 'Bà đã làm cái quái gì vậy?'. Ban đầu, bà ta im lặng, rồi đáp 'Anh biết tại sao tôi làm thế mà'", Anton khai. Theo Anton, cuộc trò chuyện đó diễn ra 10 tiếng trước khi Rebecca gọi cảnh sát.

Anton cáo buộc Rebecca đã yêu cầu anh ta "tìm người giết bác sĩ Schwartz" sáu tháng trước án mạng. Anh ta khẳng định việc nhờ lấy hộ túi xách là cách Rebecca đổ tội cho mình sau khi lên kế hoạch giết chồng, dàn dựng hiện trường.

Anton khai rằng không gọi cảnh sát vì sợ bị trục xuất và bị Rebecca đe dọa cắt giảm công việc trong tương lai và không trả hàng chục nghìn USD đang nợ.

Nghi phạm Anton Stragaj bị bắt năm 2015. Ảnh: NBC

"Tôi yêu quý ông Steven vì đã tạo việc làm cho tôi. Ông ấy lo liệu mọi thứ cho tôi và chu cấp cho gia đình tôi ở Albania. Vì vậy, tôi không hề căm ghét và không hề có ý định trả thù hay gì cả", Anton chia sẻ, đồng thời tiết lộ rằng được ông Steven trả hơn 100.000 USD một năm.

Anton cho biết, việc không gọi cảnh sát vào ngày hôm đó là sai lầm lớn nhất đời.

Năm 2021, sau 6 năm bị giam giữ chờ xét xử, Anton chấp nhận thỏa thuận từ các công tố viên, nhận tội đồng phạm. Tháng 9/2022, anh ta bị trục xuất về Albania.

Nghi ngờ bủa vây người vợ

Không chỉ Anton, nhiều người thân của Steven cũng tin rằng Rebecca có liên quan đến vụ giết người. Carter Schwartz, con trai Steven, cáo buộc Rebecca đã chuyển tiền từ tài khoản ngân hàng chung của hai vợ chồng sang những tài khoản mà Carter không thể truy cập.

Khi được con trai cảnh báo về chuyện này, ông Steven nói sẽ "giải quyết", nhưng rồi lại không làm gì. Sau đó Carter biết được bố đã sửa đổi kế hoạch phân chia bất động sản một năm trước khi qua đời, để lại toàn bộ tài sản cho Rebecca thay vì ba con.

Một trong những nhân viên của Steven nói với cảnh sát rằng Rebecca "đã tống tiền bác sĩ bằng cách nắm giữ thông tin có thể hủy hoại sự nghiệp của ông".

Các luật sư của Carter đưa ra giả thuyết rằng thông tin được đề cập đến là một bản án giết người từ nhiều thập kỷ trước mà Steven đã chôn vùi trong quá khứ.

Vào tháng 11/1961, Steven, khi đó 21 tuổi, đã bắn chết nha sĩ Victor Cook để cướp 400 USD ở New Mexico.

Một người bạn tiết lộ rằng động cơ của Steven có thể là nợ nần cờ bạc. Steven bị kết tội giết người và phải ngồi tù 9 năm trước khi được giảm án. Sau đó, Steven lấy bằng y khoa ở Italy, giữ bí mật về quá khứ phạm tội của mình, ngay cả với con cái.

"Tôi thậm chí không biết chuyện đó cho đến sau khi bố mất. Nếu Rebecca biết - mà tôi có đủ lý do để tin rằng bà ta biết - thì hoàn toàn có khả năng đó là thứ được dùng để chống lại ông ấy", Carter nói.

Steven Schwartz và vợ Rebecca. Ảnh: NBC

Dù chưa bao giờ bị buộc tội hình sự liên quan đến vụ giết người, Rebecca bị các con của Steven đệ đơn kiện dân sự vào năm 2016, yêu cầu chịu trách nhiệm về cái chết của chồng.

Luật sư của gia đình cáo buộc Rebecca giết chồng sau khi bị ông phát hiện biển thủ tiền từ phòng khám và muốn ly hôn.

Gần 10 năm sau, vào tháng 3/2025, bồi thẩm đoàn tại tòa án dân sự - nơi tiêu chuẩn chứng cứ thấp hơn so với tố tụng hình sự - đã tuyên Rebecca phải chịu trách nhiệm vì mưu đồ giết chồng hoặc tham gia gây ra cái chết của chồng. Thẩm phán ra phán quyết rằng Rebecca sẽ phải bồi thường gần 200 triệu USD cho gia đình Steven.

Sau khi chồng chết, Rebecca được thụ hưởng khối tài sản lớn. Theo nhóm luật sư của gia đình, Rebecca đã chuyển số tiền này vào các công ty trách nhiệm hữu hạn khó truy vết. Đến nay, các luật sư đã đóng băng khoảng 6 đến 10 triệu USD tài sản của Rebecca.

Rebecca, hiện 65 tuổi, luôn khẳng định vô tội.

Thám tử Diebel, sau khi dành hơn một thập kỷ để điều tra vụ án này, coi Rebecca là "nghi phạm đã trốn thoát". Ông nói: "Giống như trường hợp bạn không bắt được nghi phạm dù trong thâm tâm bạn biết cô ta phạm tội giết người. Chỉ là bạn không có đủ bằng chứng để truy tố".

Diebel cho biết, do Anton liên tục nói dối, lời khai của anh ta về những gì xảy ra ngày 28/5/2014 không được coi là bằng chứng đáng tin cậy chống lại Rebecca.

Nhà chức trách cho biết cuộc điều tra hình sự về vụ giết bác sĩ Steven vẫn chưa khép lại.

Tuệ Anh (theo NBC, CBS, People)