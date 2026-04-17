Cải cách tiền lương phù hợp mô hình chính quyền địa phương 2 cấp

Chính phủ yêu cầu nghiên cứu, đề xuất cải cách tiền lương, phụ cấp cho cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, gắn với sắp xếp bộ máy, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và tinh giản biên chế.

Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà vừa ký ban hành Nghị quyết của Chính phủ về Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 210 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 về tiếp tục xây dựng, hoàn thiện tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị trong thời gian tới.

Theo Nghị quyết, các bộ, cơ quan ngang bộ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được giao nghiên cứu, đề xuất cải cách chế độ tiền lương, phụ cấp đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và lực lượng vũ trang. Mức lương bảo đảm phù hợp yêu cầu thực tiễn và gắn với sắp xếp tổ chức bộ máy, thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, tinh giản biên chế.

Chính phủ giao Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan hoàn thiện thể chế về công tác cán bộ, kịp thời ban hành văn bản hướng dẫn thi hành Luật Cán bộ, công chức năm 2025 và Luật Viên chức năm 2025. Đồng thời, Bộ Nội vụ xây dựng, hoàn thiện các quy định về vị trí việc làm trong hệ thống hành chính nhà nước, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị; rà soát, đề xuất biên chế giai đoạn 2026-2031 và thực hiện quản lý theo quy định.

Bộ Nội vụ cũng được giao nghiên cứu, xây dựng đề án cải cách chế độ tiền lương, phụ cấp gắn với yêu cầu sắp xếp tổ chức bộ máy, thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và tinh giản biên chế.

Các bộ, ngành, địa phương phải rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm; đồng thời thực hiện chủ trương khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; tăng cường kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, kiên quyết khắc phục những yếu kém, bất cập, đấu tranh với hành vi chạy chức, chạy quyền và kịp thời thay thế cán bộ yếu kém, uy tín thấp, sai phạm.

Công chức làm việc tại Trung tâm hành chính TP Đà Nẵng, tháng 5/2025. Ảnh: Nguyễn Đông

Chính phủ nhấn mạnh việc quản lý biên chế phải phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, đặc điểm của từng cơ quan, đơn vị và yêu cầu tinh gọn bộ máy; đồng thời bố trí, sắp xếp số lượng lãnh đạo cấp phó hợp lý, bảo đảm đến hết năm 2030 thực hiện đúng quy định.

Các cơ quan thực hiện việc bố trí người đứng đầu một số cơ quan, tổ chức ở địa phương không phải là người địa phương theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

Nghị quyết nêu rõ yêu cầu tiếp tục rà soát, sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập, cơ sở giáo dục, y tế, doanh nghiệp nhà nước theo định hướng của Trung ương; đồng thời đẩy mạnh xây dựng chính quyền số, xã hội số, công dân số, hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia và dữ liệu chuyên ngành, bảo đảm kết nối, vận hành thông suốt.

Các bộ, ngành, địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền; kịp thời phát hiện, xử lý khó khăn, vướng mắc phát sinh. Đồng thời, các cơ quan này cần đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan và xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân, nhất là người đứng đầu không thực hiện hoặc né tránh, thiếu quyết tâm, thực hiện không đúng quy định, không đạt mục tiêu, yêu cầu đề ra.

Sơn Hà