CAHN bị đội chót bảng ngắt chuỗi thắng 11 trận V-League

Hưng YênNguyễn Đình Bắc tiếp tục ghi bàn, nhưng Công an Hà Nội bị PVF-CAND cầm hòa 1-1 ở vòng 18 V-League 2025-2026 tối 12/4.

Sân PVF ở Hưng Yên chứng kiến màn đọ sức giữa hai đội đang đứng đầu và cuối bảng thứ bậc V-League. Công an Hà Nội (CAHN) giữ đỉnh bảng và muốn thắng để duy trì cách biệt 9 điểm với Thể Công, còn PVF-CAND cần điểm để thoát khỏi đáy bảng - vị trí xuống hạng.

Chủ nhà gây bất ngờ ngay phút thứ 10, khi Thái Bá Đạt dứt điểm trong vòng cấm thành bàn. Tuy nhiên, trọng tài biên phất cờ báo việt vị. VAR vào cuộc và cũng xác định Nguyễn Thanh Nhàn, người kiến tạo cho Bá Đạt, đã đứng dưới hàng thủ CAHN.

Tiền vệ PVF-CAND Nguyễn Xuân Bắc (phải) ghi bàn gỡ hòa 1-1 ở phút 54 trước Công an Hà Nội, thuộc vòng 18 V-League 2025-2026 trên sân PVF ở Hưng Yên ngày 12/4/2026. Ảnh: PVF-CAND

Ngay sau khi thoát hiểm, CAHN mở tỷ số có phần may mắn. Từ trung lộ, Stefan Mauk chuyền lên cho Nguyễn Đình Bắc. Tiền đạo sinh năm 2004 đi bóng thêm một nhịp trước khi sút xa vào góc thấp phải. Bóng đi không quá căng, nhưng thủ môn Phí Minh Long đổ người lỗi khiến bóng bật quả tay vào lưới.

Đây là lần đầu tiên Đình Bắc ghi bàn ở hai trận V-League liên tiếp. Anh cũng cán mốc 3 bàn tại V-League mùa này - thành tích cá nhân tốt nhất trong một mùa giải.

Dù thủng lưới, đoàn quân của HLV Trần Tiến Đại không đánh mất thế trận. Ngược lại, nếu thủ môn Nguyễn Filip không chơi tốt ở phút 25 và 26, Thanh Nhàn đã có thể điền tên lên bảng tỷ số.

Đến phút 54, PVF-CAND tìm thấy khoảng trống sau lưng hàng thủ đối phương. Lucas Turci phất bóng từ sân nhà cho Nguyễn Xuân Bắc phá bẫy việt vị rồi đối mặt thủ môn. Cú dứt điểm đầu tiên không thắng được Filip, nhưng cú đá bồi đi hiểm làm sửa lưng Trần Đình Trọng gỡ hòa 1-1.

Với chất lượng vượt trội, CAHN lấn lướt chủ nhà ở mọi thông số, nhưng Đình Bắc chưa đủ để khỏa lấp sự thiếu vắng Alan Sebastiao và Leo Artur. Đình Bắc có hai cơ hội ngon ăn, nhưng sút chạm mép lưới góc phải ở phút 66. Đến phút bù thứ 8, Đoàn Văn Hậu đánh đầu chuyền tới cột trái, nhưng Đình Bắc lại vô-lê chệch khung thành ở thế trống trải.

Không ghi được bàn, CAHN còn ức chế khi đối thủ liên tục câu giờ. Trong 10 phút cuối và 10 phút bù, cầu thủ PVF-CAND có 8 lần nằm sân. Phút 90, Phí Minh Long phải nhận thẻ vàng vì lỗi câu giờ. Hay ở phút bù thứ 7, Turci nằm sân, rồi khi cáng vào thì anh đứng dậy đi ra ngoài.

PVF-CAND 1-1 Công an Hà Nội Diễn biến chính trận PVF-CAND 1-1 Công an Hà Nội.

HLV Mano Polking cũng không hài lòng với tình huống ở phút 59, khi Nguyễn Vũ Tín đạp gầm giày vào ống đống chân phải Lê Văn Đô. Trọng tài Nguyễn Văn Phúc rút thẻ vàng cho cầu thủ chủ nhà, rồi giữ nguyên quyết định sau khi tham khảo VAR. Ông không trực tiếp xem lại video như đề nghị từ ban huấn luyện đội khách.

Trận hòa khiến CAHN mất chuỗi thắng 11 trận ở V-League. Đội có 45 điểm, nhưng chỉ còn hơn Thể Công 7 điểm. Trong khi đó, PVF-CAND có 13 điểm, hơn đội cuối bảng Đà Nẵng một điểm.

Đội hình xuất phát

PVF-CAND: Phí Minh Long, Lucas Turci, Phạm Lý Đức, Võ Anh Quân, Vũ Tín, Trương Văn Thái Quý, Xuân Bắc, David Reynolds, Joseph Mpande, Thanh Nhàn, Thái Bá Đạt

Công an Hà Nội: Nguyễn Filip, Đoàn Văn Hậu, Cao Pendant Quang Vinh, Trần Đình Trọng, Bùi Hoàng Việt Anh, Stefan Mauk, Vitao, Lê Phạm Thành Long, Quang Hải, Lê Văn Đô, Đình Bắc.

Hiếu Lương