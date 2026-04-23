CAEX hợp tác HashKey xây dựng nền tảng giao dịch tài sản số

Công ty Cổ phần Sàn giao dịch Tài sản mã hóa Việt Nam Thịnh Vượng (CAEX) hợp tác công nghệ với HashKey Digital Asset Group, nhằm xây dựng sàn giao dịch tài sản mã hóa riêng cho thị trường Việt Nam.

Thỏa thuận được ký trong khuôn khổ Hong Kong Web3 Festival 2026, ngày 22/4. Hai bên sẽ cùng phát triển một nền tảng giao dịch đạt tiêu chuẩn quốc tế, hướng tới đáp ứng các yêu cầu cấp phép tại Việt Nam khi khung pháp lý hoàn thiện và triển khai. Mục tiêu là góp phần hình thành thị trường tài sản số minh bạch, an toàn và tạo niềm tin dài hạn cho nhà đầu tư.

Đại diện CAEX bắt tay HashKey tại lễ ký hợp tác, trong khuôn khổ Hong Kong Web3 Festival 2026. Ảnh: CAEX

HashKey sẽ đóng vai trò đối tác công nghệ cốt lõi của CAEX và cấp quyền sử dụng độc quyền công nghệ sàn giao dịch đạt chuẩn tổ chức của mình tại Việt Nam nhằm phục vụ hoạt động giao dịch tài sản số của CAEX. Đơn vị này cũng tham gia hỗ trợ toàn diện từ kiến trúc hệ thống, bảo mật đến xây dựng cơ chế tuân thủ, đồng thời cùng phát triển nền tảng được tùy chỉnh và bản địa hóa cho thị trường Việt Nam.

Đại diện CAEX cho biết việc lựa chọn HashKey mang ý nghĩa chiến lược trong giai đoạn chuẩn bị hạ tầng cho thị trường tài sản số. HashKey hiện là một trong những doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này tại châu Á, có kinh nghiệm triển khai và vận hành các nền tảng giao dịch được cấp phép, cùng hệ thống quản trị và công nghệ đã được kiểm chứng.

Sự kết hợp giữa năng lực công nghệ của HashKey và lợi thế thị trường nội địa của CAEX được kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy sự phát triển của lĩnh vực tài sản số tại Việt Nam, trong bối cảnh nhu cầu và sự quan tâm của nhà đầu tư ngày càng gia tăng.

Bà Trần Tố Uyên, CEO LynkiD phát biểu tại lễ ký hợp tác. Ảnh: CAEX

Thời gian gần đây, CAEX liên tục triển khai các hoạt động nhằm hoàn thiện hệ sinh thái, bao gồm tăng cường năng lực tài chính, mở rộng hợp tác và đầu tư vào hạ tầng công nghệ. Việc bắt tay với HashKey được xem là bước đi nhằm chuẩn bị đồng thời về công nghệ, vận hành và tuân thủ pháp lý.

CAEX là thành viên trong hệ sinh thái tài chính của VPBank, định hướng xây dựng nền tảng giao dịch tài sản số minh bạch và an toàn. Doanh nghiệp có sự tham gia của các đơn vị như VPBankS và LynkiD, cùng đội ngũ chuyên gia trong lĩnh vực tài chính, công nghệ và an ninh mạng.

Về phía HashKey, nền tảng HashKey Exchange do Hash Blockchain Limited vận hành, thuộc HashKey Holdings Limited, doanh nghiệp niêm yết tại Hồng Kông. Đây là một trong những sàn giao dịch tài sản số bán lẻ đầu tiên được cấp phép tại thị trường này.

Nền tảng được quản lý bởi Ủy ban Chứng khoán và Hợp đồng Tương lai (SFC), sở hữu giấy phép Loại 1 (Giao dịch chứng khoán) và Loại 7 (Cung cấp dịch vụ giao dịch tự động), cùng giấy phép sàn giao dịch tài sản số theo quy định về phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố. Sàn đạt chứng nhận ISO 27001 và ISO 27701 về an toàn vận hành và bảo mật dữ liệu. Theo quy định, HashKey Exchange hiện không cung cấp dịch vụ tại một số thị trường như Trung Quốc đại lục, Mỹ và một số khu vực pháp lý khác.

