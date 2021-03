Cách vượt bão Covid-19 của doanh nghiệp may Mon Amie

Theo CEO Mon Amie - Đặng Khang, Covid-19 như cơn bão một mặt tàn phá, mặt khác là cơ hội để nghỉ ngơi, tái tạo doanh nghiệp từ nội tại.

Dịch Covid-19 bùng phát trong năm 2020 và đầu 2021 khiến ngành dệt may, da giày khó khăn. Nhiều doanh nghiệp ghi nhận mức sụt giảm đáng kể do các đơn hàng bị hoãn, huỷ vì dịch bệnh. Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG ghi nhận doanh thu quý II năm 2020 giảm 14%. Tập đoàn Dệt may Việt Nam giảm 15% doanh thu và 25% lợi nhuận nửa đầu năm trước và phải xoay đủ cách để duy trì việc làm, không sa thải người lao động, chuyển một phần sang sản xuất khẩu trang, đồ bảo hộ phòng dịch...

Nhân viên Mon Amie hoàn thiện sản phẩm trong vòng 8 - 24 giờ. Ảnh: Mon Amie.

Navigos Group, tập đoàn cung cấp dịch vụ tuyển dụng nhân sự, thống kê đa số doanh nghiệp ngành dệt may giảm đáng kể nhu cầu tuyển dụng khiến nhân sự đối mặt nguy cơ thất nghiệp cao. Cuối năm 2020, công nhân dệt may phải giảm giờ làm, nghỉ luân phiên, giảm lương tại các công ty có quy mô lớn. Những công ty quy mô nhỏ áp dụng cắt giảm lương, nhân sự. Một số trường hợp cá biệt phải đóng cửa trong một thời gian.

Cùng chung ảnh hưởng, Mon Amie Veston cũng trải qua hàng loạt khó khăn trong năm 2020. "Doanh số Mon Amie sụt giảm trong suốt nhiều tháng liền. Các đối tượng khách hàng của Mon Amie: các doanh nhân, chú rể, khách nước ngoài, các doanh nghiệp lớn nhỏ ...bị ảnh hưởng trực tiếp từ Covid19, dẫn đến mô hình kinh doanh ảnh hưởng nặng nề", Đặng Khang, nhà sáng lập, CEO của công ty này cho biết.

Song, trong nguy luôn tiềm ẩn cơ hội chuyển mình. Mon Amie Veston đã chọn hướng đi thay đổi theo thời cuộc, đề ra những giải pháp phù hợp với xu thế mới để từng bước khôi phục và giữ vững thị trường. "Ngay sau thời điểm dịch bệnh, chúng tôi bổ sung hàng loạt dịch vụ để phát triển mạnh mẽ như: may suit tại nhà, may online, may trong vòng 8 – 24h... Ban lãnh đạo Mon Amie cũng đẩy mạnh kinh doanh qua các kênh thương mại điện tử đưa Mon Amie phủ sóng mọi mặt trận. Chúng tôi cũng tuyển nhân sự trẻ, có kinh nghiệm và nhiệt tình, kết hợp đào tạo nhân viên, cải thiện quy trình, hệ thống website, sáng tạo ứng dụng đặt hàng...", Đặng Khang cho biết.

Đặng Khang, nhà sáng lập, CEO Mon Amie. Ảnh: Mon Amie.

Covid-19 là cơn bão không ai mong sẽ đến song thay vì ngồi chờ bão nhấn chìm, có nhiều cách để doanh nghiệp dệt may như Mon Amie Veston đứng vững và tạo cơ hội phát triển trong tương lai. Những bí quyết giúp doanh nghiệp vượt qua khủng hoảng dịch bệnh và câu chuyên khởi nghiệp hấp dẫn sẽ được Đặng Khang bật mí trong chương trình Nguy - Cơ đăng tải trên báo điện tử VnExpress vào 10h ngày 18/3.

Đặng Khang sáng lập thương hiệu Mon Amie Veston năm 2011 với ba thành viên. Anh vừa làm quản lý vừa kiêm vai trò nhân viên kinh doanh, vận hành website, marketing, tìm nguyên vật liệu, tìm kiếm và phát triển nguồn khách hàng ... Năm 2021 Mon Amie có 6 chi nhánh tại TPHCM và Biên Hòa, với đội ngũ hơn hơn 200 nhân viên và thợ may, là một trong những doanh nghiệp lớn tại TP HCM về lượng khách hàng may đo veston cưới, suit doanh nhân và đồng phục cao cấp. Mon Amie phục vụ nhiều đối tác, doanh nghiệp lớn tại Việt Nam như: Petrolimex, Ngân Hàng Vietinbank, Công Ty Daiichi, Điện lực EVN .... Mon Amie cũng là điểm đến quen thuộc của doanh nhân, nghệ sĩ nổi tiếng.

Cách vượt bão Covid-19 của doanh nghiệp may Mon Amie Trailer talk Nguy - Cơ 28.

Talkshow Nguy - Cơ là không gian để các doanh nghiệp, doanh nhân chia sẻ câu chuyện của mình, phân tích trực diện các vấn đề kinh doanh về cuộc chiến khốc liệt trên thương trường cùng host là doanh nhân, diễn giả Nguyễn Phi Vân. Những cuộc trò chuyện trong chương trình là trải nghiệm của các vị lãnh đạo, đầu tàu doanh nghiệp đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau từ công nghệ, bất động sản, tài chính đến dịch vụ giải trí, tiêu dùng, vận tải...

