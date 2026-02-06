Cách VPBank xây dựng nền tảng quản trị doanh nghiệp

VPBank xác định quản trị doanh nghiệp là "kim chỉ nam" cho chiến lược phát triển, đóng vai trò nền tảng trong việc xây dựng niềm tin với cổ đông, đối tác, khách hàng và đội ngũ nhân sự.

Thông tin được bà Lưu Thị Thảo, Phó Tổng Giám đốc thường trực và Giám đốc Điều hành cao cấp VPBank, chia sẻ tại phiên thảo luận "Áp dụng Bộ Nguyên tắc Quản trị Công ty Việt Nam 2026 và Nỗ lực Vươn tầm Khu vực". Sự kiện nằm trong khuôn khổ Lễ công bố Bộ Nguyên tắc Quản trị Công ty Việt Nam 2026, do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức, ngày 3/2, tại Hà Nội.

Theo đại diện VPBank, trong bối cảnh thị trường tài chính Việt Nam ngày càng gắn kết với dòng vốn và chuẩn mực quốc tế, quản trị công ty không còn chỉ là yêu cầu tuân thủ mà đã trở thành lợi thế cạnh tranh dài hạn. Quá trình chuẩn hóa hệ thống quản trị đòi hỏi sự kiên định, khi ngân hàng phải liên tục cân bằng giữa mục tiêu ngắn hạn và định hướng dài hạn, cũng như giữa lợi ích của nhiều bên liên quan.

Bà Lưu Thị Thảo, Phó Tổng Giám đốc thường trực và Giám đốc Điều hành cao cấp, VPBank (ngoài cùng bên phải) tại phiên thảo luận "Áp dụng Bộ Nguyên tắc Quản trị Công ty Việt Nam 2026 và Nỗ lực Vươn tầm Khu vực". Ảnh: VPBank

Một nguyên tắc xuyên suốt được VPBank theo đuổi là trong dài hạn, lợi ích của cổ đông và lợi ích của khách hàng không tách rời. Theo bà Thảo, dù mỗi nhóm liên quan có kỳ vọng khác nhau, song nếu doanh nghiệp phát triển bền vững, các lợi ích này sẽ dần hội tụ tại một điểm cân bằng.

Đồng thời, đại diện VPBank cho biết việc xây dựng nền tảng quản trị là con đường tất yếu, đòi hỏi mỗi doanh nghiệp phải chủ động tìm ra mô hình và cách tiếp cận phù hợp với đặc thù hoạt động, qua đó từng bước gây dựng và củng cố niềm tin của thị trường.

Hiện tỷ lệ sở hữu của cổ đông nước ngoài tại VPBank ở mức gần 30% và có thể tiến tới ngưỡng 49% trong thời gian tới. Ngân hàng cũng là một trong những đơn vị tiên phong huy động vốn trên thị trường quốc tế. Việc làm việc thường xuyên với các nhà đầu tư nước ngoài giúp VPBank thấu hiểu rõ hơn kỳ vọng của cổ đông ngoại đối với doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là yêu cầu về minh bạch, trách nhiệm giải trình và nền tảng quản trị "vượt trên tuân thủ".

Tuy vậy, theo bà Thảo, trong quá trình triển khai, không tránh khỏi những ưu tiên khác nhau và xung đột lợi ích, nhất là giữa mục tiêu ngắn hạn và định hướng dài hạn. Hội đồng quản trị và Ban Điều hành ngân hàng giữ vai trò then chốt trong việc đưa ra cam kết, chuyển hóa các cam kết đó thành hành động cụ thể, xuyên suốt toàn hệ thống. "Nếu chỉ dừng ở tuyên bố mà không có kế hoạch thực thi và cơ chế giám sát, quản trị sẽ khó đi vào thực chất", bà Thảo nhấn mạnh.

Tại VPBank, quản trị doanh nghiệp không chỉ thể hiện qua việc ban hành quy chế hay bộ nguyên tắc, mà còn được lan tỏa thông qua các cơ chế vận hành và văn hóa tổ chức. Những giá trị cốt lõi như "Chính trực" và "Hiệu quả" được sử dụng như tiêu chuẩn định hướng hành vi cho đội ngũ cán bộ nhân viên trong toàn hệ thống.

Những nỗ lực này giúp VPBank đạt nhiều kết quả cụ thể trong thực hành quản trị và phát triển bền vững. Ngân hàng là đơn vị đầu tiên tại Việt Nam phát hành thành công 300 triệu USD trái phiếu bền vững quốc tế, qua đó khẳng định uy tín trên thị trường vốn toàn cầu và sự gắn kết giữa mục tiêu kinh doanh với trách nhiệm môi trường - xã hội.

Năm 2025, VPBank nằm trong nhóm 5 doanh nghiệp Việt Nam có điểm số ACGS cao nhất năm 2024 và được vinh danh tại Hội nghị và Lễ trao giải Quản trị Doanh nghiệp ASEAN (ASEAN Corporate Governance Awards Ceremony) tại Malaysia. Đồng thời, ngân hàng có năm thứ 7 liên tiếp nằm trong Top 20 doanh nghiệp có điểm ESG cao nhất rổ VNSI của HOSE, với các chỉ số môi trường, xã hội và quản trị đều cải thiện so với năm trước và cao hơn mức trung bình ngành tài chính.

Cũng trong năm 2025, VPBank lần đầu công bố Báo cáo Phát triển Bền vững độc lập. Tại Cuộc bình chọn Doanh nghiệp niêm yết 2025 (Vietnam Listed Company Awards - VLCA), ngân hàng giành hai giải thưởng trong nhóm ngành tài chính gồm "Top 10 Báo cáo thường niên tốt nhất" và "Giải Ba Báo cáo phát triển bền vững".

(Nguồn: VPBank)