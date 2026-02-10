Cách VPBank tối ưu chi tiêu dịp Tết cho khách hàng

VPBank triển khai hơn 800 ưu đãi mua sắm, du lịch, giải trí trên hệ sinh thái thẻ tín dụng giúp khách hàng kiểm soát ngân sách và chi tiêu linh hoạt hơn trong dịp Tết.

"Bản đồ ưu đãi" đa dạng

Ở nhóm mua sắm và tiêu dùng, chủ thẻ VPBank được hưởng nhiều ưu đãi trực tiếp tại các thương hiệu bán lẻ lớn giúp "nhẹ gánh chi tiêu". Tại MWG (Công ty CP Đầu tư Thế giới di động) và Samsung.com chủ thẻ tín dụng nhận mức giảm đến 1 triệu đồng; hệ thống thời trang ACFC áp dụng ưu đãi giảm đến 350.000 đồng; hoàn tiền tại hơn 200 gian hàng ở Takashimaya. Đặc biệt, chủ thẻ VPBank MWG Mastercard được nhận nhiều ưu đãi giảm giá, hoàn tiền và voucher khi mua sắm trong hệ sinh thái Thế Giới Di Động.

Bên cạnh các kênh bán lẻ truyền thống, VPBank tiếp tục triển khai ưu đãi trên các nền tảng thương mại điện tử (Shopee, Lazada...), hỗ trợ người dùng mua sắm Tết chủ động hơn. Mới đây, nhà băng giới thiệu thẻ tín dụng VPBankS Rewards Mastercard cho phép hoàn đến 12% Shopee Xu, mở rộng lựa chọn thẻ phù hợp với từng phân khúc người dùng.

Hệ sinh thái thẻ tín dụng VPBank mang đến nhiều ưu đãi. Ảnh: VPBank

Trong lĩnh vực du lịch, từ tháng 2, ngân hàng tổ chức ngày hội "VPBank Travel Day", mang tới ưu đãi giảm đến 1,2 triệu đồng cho các dịch vụ đặt vé máy bay và khách sạn thông qua các đối tác như Trip.com, Agoda, Be Flight và Vietnam Airlines. VPBank cũng mở rộng hợp tác với các chuỗi nghỉ dưỡng như FLC, Flamingo, Victoria Hotels & Resorts và hãng hàng không Singapore Airlines, mang đến nhiều lựa chọn phù hợp cho từng nhóm khách hàng, từ kỳ nghỉ ngắn ngày trong nước đến các chuyến du lịch quốc tế.

Song song đó, VPBank cũng triển khai ưu đãi dành riêng cho khách hàng mở mới thẻ VPBank YoJo, như: tặng gói tích điểm đến 29.000 điểm Skypoint khi mở thẻ và phát sinh chi tiêu đạt điều kiện. Đặc biệt trong giai đoạn cao điểm cuối năm, chủ thẻ đặt vé máy bay tại Vietjet còn được giảm giá trực tiếp từ hãng hàng không và ưu đãi hoàn tiền theo tính năng thẻ.

Ở mảng giải trí và dịch vụ số, các ưu đãi tại FPT Play, Ticketbox và YouTube Premium giúp khách hàng mở rộng lựa chọn giải trí trong kỳ nghỉ lễ.

Cá nhân hóa trải nghiệm bằng công nghệ số

Bên cạnh các ưu đãi, VPBank đẩy mạnh cá nhân hóa trải nghiệm chi tiêu thông qua các tính năng số trên ứng dụng VPBank NEO. Trong đó, tính năng Thử thách chi tiêu cho phép khách hàng đặt mục tiêu chi tiêu phù hợp với thói quen cá nhân, theo dõi tiến độ theo thời gian thực và nhận phần thưởng ngay khi hoàn thành từng mốc.

Phần thưởng gồm các combo du lịch trị giá tối đa 6,9 triệu đồng và hàng chục nghìn e-voucher, tổng giá trị hơn 11 tỷ đồng, sử dụng tại các thương hiệu phổ biến như Shopee, Grab, Be, Aeon Mall, Highlands Coffee và Pizza 4P’s. Theo đại diện ngân hàng, cơ chế cá nhân hóa mục tiêu giúp người dùng chủ động kiểm soát chi tiêu, đồng thời tạo thêm động lực sử dụng thẻ trong mùa cao điểm.

Một điểm mới khác là tính năng cashback near real time - hoàn tiền gần như tức thì ngay khi hoàn tất giao dịch thanh toán. Thay vì chờ 30-40 ngày đối soát giao dịch, chủ thẻ VPBank có thể nhận hoàn tiền sau khoảng 10-15 phút. Giải pháp này được triển khai từ tháng 2, với mức hoàn tiền đến 500.000 đồng tại hệ thống cửa hàng GS25 và các cửa hàng miễn thuế trong nước, quốc tế.

"Việc rút ngắn thời gian hoàn tiền giúp khách hàng nhanh chóng nhìn thấy lợi ích sau mỗi giao dịch, đồng thời tăng tính minh bạch và hiệu quả quản lý ngân sách, đặc biệt trong giai đoạn tiêu dùng cao điểm cuối năm", đại diện ngân hàng cho biết.

Nhờ phát triển đồng thời hệ sinh thái ưu đãi và công nghệ, VPBank duy trì vị thế dẫn đầu thị trường về doanh số sử dụng thẻ tín dụng cá nhân. Trong 6 tháng đầu năm 2025, tổng doanh số chi tiêu qua thẻ đạt hơn 90.000 tỷ đồng, chiếm gần 20% toàn thị trường; số lượng thẻ tín dụng lưu hành vượt 1,7 triệu thẻ.

Với chiến lược phát triển nhất quán, kết hợp giữa tính năng, công nghệ và hệ sinh thái ưu đãi, thẻ tín dụng VPBank đang dần trở thành công cụ tài chính gắn liền với đời sống hàng ngày của khách hàng. Trong mùa Tết Nguyên đán 2026, những ưu đãi thiết thực và trải nghiệm cá nhân hóa này được kỳ vọng sẽ giúp khách hàng chi tiêu chủ động hơn, tận hưởng trọn vẹn mùa lễ hội.

