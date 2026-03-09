Cách VPBank tích hợp tài chính nhúng vào hệ sinh thái số của doanh nghiệp

VPBankSME tích hợp dịch vụ tài chính vào các nền tảng quản trị, thương mại điện tử và hóa đơn điện tử doanh nghiệp đang sử dụng, giúp SME tiếp cận vốn và quản lý dòng tiền thuận tiện hơn.

Tài chính nhúng (Embedded Finance) là mô hình tích hợp các dịch vụ tài chính như thanh toán, tín dụng hay bảo hiểm vào các nền tảng phi tài chính: từ thương mại điện tử, phần mềm kế toán, quản trị bán hàng đến các ứng dụng chuyên ngành. Thay vì phải tìm đến ngân hàng như một "điểm đến" riêng biệt, doanh nghiệp có thể tiếp cận giải pháp tài chính ngay trong hệ thống họ đang sử dụng hàng ngày.

Theo khảo sát của Finastra năm 2023, Việt Nam nằm trong nhóm dẫn đầu toàn cầu về triển khai tài chính nhúng và mô hình ngân hàng như một dịch vụ (BaaS), với 58% tổ chức tài chính đã triển khai hoặc cải thiện các giải pháp embedded finance trong vòng 12 tháng, cao hơn mức trung bình toàn cầu. Tại Việt Nam, dư địa cho tài chính nhúng được đánh giá còn lớn khi doanh nghiệp SME chiếm hơn 90% tổng số doanh nghiệp nhưng lại là nhóm gặp nhiều khó khăn trong tiếp cận vốn.

Ông Lê Hải Đoàn, Giám đốc Công ty CP 3T-Smartkey cùng ông Chử Minh Tuấn, Giám đốc Trung tâm Kinh doanh số và Phát triển đối tác, Khối VPBankSME tham gia talkshow "Chạm thịnh vượng". Ảnh: VPBank

Chia sẻ tại talkshow mang tên "Sự hợp lực giữa Ngân hàng - Fintech - Doanh nghiệp SME để kiến tạo hệ sinh thái tài chính thông minh", ông Lê Hải Đoàn, Giám đốc Công ty CP 3T-Smartkey cho biết nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa có cơ hội kinh doanh nhưng bỏ lỡ vì độ trễ tài chính, từ chậm giải ngân, thủ tục phức tạp đến khó chứng minh năng lực tài chính theo cách truyền thống.

"Các doanh nghiệp SME mới thành lập phải trang trải nhiều chi phí, nhưng khi chưa có tên tuổi thì nhà cung cấp không cho nợ tiền, trong khi nhập hàng lại phải thanh toán gối đầu. Nếu không có sự đồng hành của ngân hàng, SME dễ rơi vào tình trạng thiếu hụt vốn", ông Đoàn nói.

Đồng tình với quan điểm trên, ông Chử Minh Tuấn, Giám đốc Trung tâm Kinh doanh số và Phát triển đối tác, Khối VPBankSME cho biết, với SME, vấn đề không chỉ là khoản vay mà có giải pháp tài chính đúng thời điểm và phù hợp với chu kỳ kinh doanh.

"Tài chính nhúng giúp ngân hàng hiện diện ngay trong hệ thống doanh nghiệp đang vận hành, từ đó giảm độ trễ trong ra quyết định tài chính và giúp doanh nghiệp không bỏ lỡ cơ hội tăng trưởng", ông Tuấn chia sẻ.

Đại diện ngân hàng cho biết, thay vì tiếp cận tài chính nhúng như một sản phẩm công nghệ thuần túy, VPBankSME bắt đầu từ bài toán thực tế của doanh nghiệp nhỏ và vừa: cần vốn nhanh, đúng thời điểm và phù hợp với chu kỳ kinh doanh. Nhờ ứng dụng công nghệ và khai thác dữ liệu theo thời gian thực, nhiều quy trình cấp tín dụng trước đây mất hàng tuần nay có thể rút ngắn xuống chỉ còn vài phút. Doanh nghiệp có thể tiếp cận các khoản vay tín chấp, hạn mức thấu chi, thẻ tín dụng doanh nghiệp hoặc các giải pháp thanh toán mà không làm gián đoạn hoạt động kinh doanh.

Ông Chử Minh Tuấn chia sẻ về chiến lược tài chính nhúng của VPBankSME. Ảnh: VPBank

Chiến lược tài chính nhúng của VPBankSME được hiện thực hóa thông qua việc hợp tác với nhiều nền tảng số ở các lĩnh vực khác nhau.

Trong lĩnh vực phần mềm quản trị doanh nghiệp, ngân hàng hợp tác với 3T-Smartkey để tích hợp dịch vụ tài chính vào nền tảng phần mềm kế toán. Khi quản lý dòng tiền hoặc giao dịch, doanh nghiệp có thể tiếp cận các dịch vụ ngân hàng ngay trong hệ thống.

Ở lĩnh vực y tế, VPBankSME hợp tác với Medcomm đưa các dịch vụ tài chính ngân hàng vào hệ sinh thái nhà thuốc và phòng khám. Trên các nền tảng như Medcomm POS hay sàn thương mại điện tử y tế Ytebox, các giải pháp như mở tài khoản eKYC, thanh toán QR, tín dụng vi mô hay hạn mức thấu chi dự kiến sẽ được tích hợp liền mạch, đáp ứng mọi nhu cầu vốn và thanh toán trong vận hành hàng ngày.

Bên cạnh đó, ngân hàng còn đồng hành cùng Hi1 - sàn thương mại điện tử F2C (Factory to Customer) dành cho doanh nghiệp Việt Nam, mở ra hướng tiếp cận mới cho tài chính trong chuỗi giá trị sản xuất - phân phối. Doanh nghiệp sản xuất có thể tiếp cận hầu hết gói giải pháp doanh nghiệp như: mở tài khoản, thu hộ qua QR VAN, cho phép khách hàng đăng ký nhu cầu vay vốn ngay trên nền tảng kinh doanh.

Ngoài ra, VPBankSME còn hợp tác với Viettel Telecom để phát triển giải pháp tài chính nhúng dành cho doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử S-Invoice. Thông qua việc tích hợp trực tiếp trên nền tảng số của Viettel, toàn bộ quy trình cấp vốn từ đăng ký, thẩm định đến giải ngân được số hóa, giúp doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn nhanh hơn mà không cần thay đổi hệ thống kế toán hiện hữu.

Với cách tiếp cận lấy doanh nghiệp làm trung tâm và chiến lược hợp tác dài hạn cùng các đối tác công nghệ, VPBankSME kỳ vọng trở thành đơn vị cung cấp vốn, từng bước kiến tạo hạ tầng tài chính chuẩn chỉnh, đồng hành cùng SME trong hành trình tăng trưởng bền vững và chuyển đổi số.

