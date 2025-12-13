Cách tự làm online sao y bản chính căn cước công dân

Để sao y chứng thực bản chính Căn cước online, bạn cần đăng nhập vào Cổng Dịch vụ công quốc gia bằng tài khoản VNeID đã được xác thực cấp độ 2.

Khoản 9 Điều 3 Nghị định 45/2020/NĐ-CP về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử quy định: "Chứng thực bản sao điện tử từ bản chính là việc cơ quan, tổ chức có thẩm quyền căn cứ vào bản chính dạng văn bản giấy để chứng thực bản sao bằng hình thức điện tử là đúng với bản chính".

Khoản 2 Điều 14 Nghị định 45 quy định kết quả giải quyết thủ tục hành chính bản điện tử của cơ quan có thẩm quyền có giá trị pháp lý như kết quả giải quyết thủ tục hành chính bằng văn bản giấy.

Vì vậy, sao y chứng thực bản chính Căn cước điện tử có giá trị pháp lý như sao y chứng thực bản chính Căn cước bản giấy.

Hướng dẫn các bước sao y chứng thực bản chính Căn cước online:

Bước 1: Đăng nhập vào Cổng Dịch vụ công Quốc gia https://dichvucong.gov.vn/

Bước 2: Sau khi đăng nhập thành công, bạn nhập Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ vào mục Từ khóa tìm kiếm. Lúc này, hệ thống hiển thị ra các lựa chọn và bạn chọn mục như hình.

Bước 3: Tại mục Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp, bạn chọn cơ quan thực hiện, bao gồm Tỉnh/thành phố và Phường/xã theo mô hình chính quyền 2 cấp mới, sau đó chọn Đồng ý.

Bước 4: Sau khi chọn xong, hệ thống hiển thị kết quả cơ quan thực hiện. Bạn chọn Nộp trực tuyến.

Bước 5: Sau khi chọn Nộp trực tuyến, hệ thống chuyển đến trang Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của địa phương nơi bạn chọn nộp yêu cầu cấp bản sao Căn cước.

Bước 6: Tại bước này, bạn kiểm tra và điền thông tin còn thiếu, sau đó chọn thành phần hồ sơ. Tại đây, bạn chọn số bản sao yêu cầu, đồng thời, đính kèm hình chụp bản chính 2 mặt Căn cước. Sau đó, bấm chọn Tiếp tục để đến bước Thông tin phí, lệ phí.

Lưu ý:

- Để tránh nhầm lẫn, bạn nên đặt tên file ảnh theo cấu trúc: Họ tên_Căn cước

- Bạn phải ghép ảnh của 2 mặt thẻ Căn cước trên 1 file và chuyển thành định dạng PDF vì hệ thống chỉ chấp nhận định dạng này.

Bước 6: Tại bước Thông tin phí, lệ phí, bạn chọn Hình thức nhận. Tùy theo nhu cầu, bạn có thể chọn các hình thức sau đây:

- Nhận trực tiếp.

- Nhận trực tuyến.

- Nhận hồ sơ tại nhà qua bưu điện.

Tiếp theo, chọn hình thức thanh toán trực tuyến.

Tại bước này, tùy theo số lượng bản sao yêu cầu, mức thanh toán khác nhau. Nếu chọn hình thức nhận hồ sơ tại nhà qua bưu điện, bạn phải trả thêm phí dịch vụ bưu chính khi nhận bản sao Căn cước tại nhà.

Bước 7: Hoàn tất các bước, bạn bấm Nộp hồ sơ. Hệ thống báo đã nộp hồ sơ thành công. Việc còn lại là chờ kết quả. Tùy hình thức nhận đã chọn, bạn theo dõi thông báo qua email và số điện thoại để nhận.

Căn cứ Nghị định 23/2015/NĐ-CP về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch quy định thời hạn xử lý cấp bản sao là trong ngày làm việc. Trường hợp nộp yêu cầu sau 15 giờ thì thời hạn xử lý là ngày làm việc tiếp theo. Riêng với trường hợp phức tạp, cần thêm thời gian xác minh thì có thể kéo dài đến 2 ngày làm việc.

Trong trường hợp nhận thấy thời gian xử lý kéo dài hơn quy định, bạn cần liên hệ với Ủy ban nhân dân phường nơi nộp hồ sơ để được hỗ trợ.

Thạc sĩ luật Nguyễn Trúc Anh