Cách trang trí Tết tinh tế trong căn hộ diện tích nhỏ

Trang trí Tết trong căn hộ chung cư diện tích vừa phải cần chọn lọc chi tiết, kiểm soát màu sắc và số lượng vật dụng để không gian gọn gàng, vẫn giữ được không khí sum vầy.

Không gian căn hộ chung cư, đặc biệt với diện tích nhỏ và trung bình, thường có hạn chế về mặt bằng và khoảng trống. Việc trang trí Tết cần hướng đến hiệu quả thị giác, tạo điểm nhấn vừa đủ thay vì phủ kín không gian bằng nhiều vật dụng. Một số gợi ý dưới đây giúp căn hộ giữ được không khí Tết, đồng thời đảm bảo sự tinh gọn trong sinh hoạt.

Chọn điểm đặt hoa và đồ trang trí theo trục sinh hoạt chính

Trong căn hộ chung cư, các vị trí như kệ tivi, bàn ăn thường là những trục sinh hoạt quan trọng, dễ thu hút ánh nhìn. Việc trang trí tập trung vào các khu vực này giúp không gian có trọng tâm, tránh dàn trải. Tại phòng khách, gia chủ có thể đặt một bình gốm có họa tiết đơn giản, cắm vài cành hoa tuyết mai, hoa mộc lan hoặc cành đào. Số lượng cành vừa phải giúp giữ độ thoáng cho kệ tivi, đồng thời tạo sắc xuân nhẹ nhàng.

Bình gốm cắm vài cành đào được đặt tại khu vực phòng khách, gần trục sinh hoạt chính, giúp không gian có điểm nhấn rõ ràng, giữ độ thoáng cho mặt bằng và tạo sắc xuân vừa đủ.

Ở bàn ăn, một lọ hoa nhỏ hoặc một nhánh đào bé đủ để tạo cảm giác ấm cúng trong các bữa cơm ngày Tết. Việc lặp lại cùng một loại hoa hoặc chất liệu lọ ở các không gian khác nhau cũng giúp tổng thể căn hộ có sự liên kết.

Tránh mua quá nhiều đồ trang trí Tết

Theo KTS Nguyễn Hoàng Chương (25 DESIGN), nhiều gia đình có xu hướng mua sắm số lượng lớn đồ trang trí Tết do bị thu hút bởi sự đa dạng tại các cửa hàng và siêu thị. Khi đưa toàn bộ các món đồ này vào căn hộ, không gian dễ rơi vào trạng thái rối mắt, thiếu khoảng thở, đặc biệt với những căn hộ đã bố trí kín nội thất liền tường.

Một lỗi phổ biến khác là gia chủ đặt quá nhiều chậu hoa lớn như mai hoặc quất trong cùng một không gian. Các chậu cây kích thước lớn chiếm diện tích sàn, làm giảm lối đi và khiến phòng khách hoặc khu sinh hoạt chung trở nên chật chội.

Thay vì số lượng, gia chủ nên ưu tiên chọn món đồ có hình thức rõ ràng, màu sắc phù hợp và đặt đúng vị trí. Điều này giúp căn hộ vẫn có không khí Tết mà không ảnh hưởng đến công năng sử dụng hằng ngày.

Thay vì đặt nhiều chậu lớn chiếm diện tích sàn, việc chỉ sử dụng một cành đào tạo điểm nhấn phía sau sofa, giúp phòng khách vẫn có không khí Tết mà không ảnh hưởng lối đi và công năng sinh hoạt.

Cân bằng màu đỏ và vàng để tránh cảm giác nặng nề

Đỏ và vàng là hai gam màu được sử dụng phổ biến trong trang trí Tết tại Việt Nam. Tuy nhiên, nếu lạm dụng một màu hoặc kết hợp thiếu kiểm soát, không gian dễ trở nên nặng nề, đặc biệt trong căn hộ có diện tích nhỏ.

Khi trang trí nhà dịp Tết, chúng ta cần cân bằng tỷ lệ giữa hai gam màu này. Ví dụ, khi chọn hai món đồ trang trí màu vàng, gia chủ nên bổ sung số lượng tương đương các chi tiết màu đỏ ở khu vực khác. Việc phân bổ màu sắc đồng đều giúp thị giác dễ chịu hơn, đồng thời tránh tình trạng lặp màu liên tục trong một góc nhìn.

Ngoài ra, gia chủ có thể sử dụng nền trung tính như trắng, be hoặc gỗ sáng làm phông chính, để các chi tiết đỏ và vàng đóng vai trò điểm nhấn, không chiếm ưu thế toàn bộ không gian.

Hai gam màu đỏ và vàng không đặt tập trung tại một vị trí mà được chia nhỏ, đan xen với các bề mặt trung tính như tường, sofa, mặt bàn, giúp không gian ngày Tết ấm áp nhưng không nặng nề hay rối mắt.

Trang trí có chọn lọc với căn hộ đã kín nội thất

Với những căn hộ đã bố trí đầy đủ hệ tủ, kệ và nội thất liền tường, việc trang trí Tết càng cần được tiết chế. Mỗi không gian chỉ nên nhấn nhá một, tối đa hai món đồ mang tính mùa vụ. Cách làm này giúp giữ được sự gọn gàng vốn có của thiết kế, đồng thời tránh cảm giác chồng chéo giữa nội thất cố định và đồ trang trí tạm thời.

KTS Hoàng Chương cho rằng, trang trí Tết trong căn hộ chung cư nên được xem như một lớp bổ sung ngắn hạn cho không gian đã hoàn thiện. "Việc chọn mua đồ trang trí cần cân nhắc kỹ về kích thước, màu sắc và vị trí đặt. Chỉ cần một vài điểm nhấn đúng chỗ cũng đủ tạo không khí Tết, thay vì cố gắng lấp đầy mọi khoảng trống", KTS Chương chia sẻ.

Theo KTS, sự tinh tế trong trang trí đến từ việc biết dừng đúng lúc. Không gian sống khi đó vừa có dấu ấn Tết, vừa đảm bảo sự thoải mái trong sinh hoạt hằng ngày.

Bình hoa đặt tại góc nhà, sử dụng số lượng hoa vừa phải và lọ gốm họa tiết làm điểm nhấn, giúp không gian căn hộ giữ được không khí Tết mà vẫn gọn gàng,.

Ưu tiên giải pháp linh hoạt, dễ tháo dỡ

Một yếu tố khác gia chủ cần lưu ý là tính linh hoạt của đồ trang trí Tết trong căn hộ chung cư. Các vật dụng nhẹ, dễ di chuyển và tháo dỡ giúp gia chủ thuận tiện trong việc dọn dẹp sau Tết, đồng thời không ảnh hưởng đến bố cục chung của căn hộ.

Các loại lọ hoa nhỏ, vật trang trí để bàn hoặc treo tường kích thước vừa phải thường được ưu tiên hơn so với những món đồ cồng kềnh. Điều này đặc biệt phù hợp với những căn hộ có diện tích từ 50 đến 80 m2, nơi mỗi mét vuông đều cần được sử dụng hiệu quả.

Trang trí Tết cho căn hộ chung cư không nằm ở số lượng hay mức độ cầu kỳ, mà ở cách chọn lọc chi tiết và kiểm soát tổng thể. Khi đặt đúng điểm nhấn, cân bằng màu sắc và tiết chế đồ đạc, không gian vẫn giữ được không khí sum vầy, đồng thời đáp ứng nhu cầu sống gọn gàng, tiện nghi của gia đình đô thị.

Bích Phương

Ảnh: Đỗ Hoàng Lan