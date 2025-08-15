Với nhiều người, quan tâm chăm sóc sức khỏe cho người thân và bản thân chính là cách thể hiện tình yêu không cần nói thành lời.

"Niềm hạnh phúc giản dị nhất của một người mẹ là thấy con mình khỏe mạnh", chị Phương Linh (Hà Nội) chia sẻ với ánh mắt đầy trìu mến. Khi con ăn ngon, ngủ ngoan và vui cười rạng rỡ, cả chị và chồng đều cảm thấy lòng nhẹ nhõm hơn.

Từ ngày biết tin có con, điều tuyệt vời nhất với chị là được cùng con lớn lên mỗi ngày. Từ lúc con còn nhỏ xíu trong bụng đến khi con tập lẫy, chập chững những bước đi đầu tiên, bập bẹ nói, rồi lần đầu đến trường..., chị luôn bên con, đồng hành qua từng cột mốc. Quan niệm "yêu là thấu hiểu", chị Linh luôn cố gắng trân trọng và lắng nghe những thay đổi từ con cả về thể chất lẫn tinh thần.

Hạnh phúc của người làm mẹ là được đồng hành cùng quá trình trưởng thành của con. Ảnh: Shutterstock

Chị tin rằng để con có thể tự tin khám phá những điều mới lạ, mẹ cần chuẩn bị cho con một nền tảng vững chắc, bắt đầu từ sức khỏe và khả năng miễn dịch. "Tôi thường xuyên theo dõi lịch tiêm chủng của con, tự lập bảng ghi chú để không bỏ sót bất kỳ mũi tiêm nào," chị Linh chia sẻ.

Còn với anh Thanh Tuấn (TP HCM), không nói ra lời yêu thương, anh lặng lẽ tìm hiểu những cách thức chăm sóc và chủ động bảo vệ sức khỏe cho bố mẹ. "Với sức đề kháng suy giảm và bệnh nền mạn tính sẵn có như tim mạch, hen suyễn, bố mẹ tôi thuộc nhóm có nguy cơ cao mắc các bệnh nhiễm trùng", anh Tuấn chia sẻ.

Sau những lần đưa con đi tiêm chủng, anh nhận ra vaccine không chỉ dành cho trẻ nhỏ, mà còn có nhiều loại vaccine dành cho người lớn. Nhân "Ngày của Mẹ", vợ chồng anh quyết định tặng bố mẹ một món quà đặc biệt: đặt lịch thăm khám sức khỏe với bác sĩ để được tư vấn chủng ngừa một số bệnh nhiễm trùng ở người lớn.

Món quà sức khỏe là niềm hạnh phúc của mỗi gia đình. Ảnh: Shutterstock

Về dự phòng bệnh, chủng ngừa được đánh giá là một trong những biện pháp can thiệp y tế công cộng an toàn và hiệu quả, có vai trò quan trọng đối với sức khỏe con người chỉ sau nước sạch. Theo Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế, khoảng 85-95% người được tiêm chủng sẽ sinh ra miễn dịch đặc hiệu bảo vệ cơ thể không bị mắc bệnh. Việc chú trọng vào phòng ngừa giúp giảm bớt áp lực ngày càng tăng lên hệ thống y tế và xã hội, trong đó, tiêm chủng cho người lớn đóng vai trò then chốt giúp chúng ta sống lâu hơn và khỏe mạnh hơn.

"Bố khỏe mạnh là niềm vui của mẹ, mẹ khỏe mạnh là sự an tâm của bố, và khi cả hai đều khỏe mạnh, đó chính là hạnh phúc lớn nhất của vợ chồng tôi," anh Tuấn chia sẻ.

Chủ động dự phòng bệnh bằng vaccine xuyên suốt các giai đoạn của cuộc đời chính là cách mà chị Linh, anh Tuấn thể hiện tình yêu thương đối với gia đình. Cùng nhau giữ sức khỏe là món quà yêu thương dù thầm lặng nhưng đáng trân quý, thể hiện sự quan tâm sâu sắc với những người thân yêu, và chính bản thân mình.

*Tên nhân vật được thay đổi

Kim Anh