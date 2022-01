Cách Techcombank kiên định chinh phục cảm xúc khách hàng

Hiểu rằng doanh nghiệp lớn thành công từ bí quyết đặt "khách hàng là trọng tâm", nhà băng kiên định hướng đến trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng.

Theo đại diện Techcombank, giá trị thương hiệu luôn là tài sản vô giá của doanh nghiệp. Nó không đơn thuần dựa trên những giải thưởng, xếp hạng hay những khẩu hiệu quảng cáo, mà ở sự cảm nhận, lòng tin của khách hàng với doanh nghiệp, hay thương hiệu qua hành trình trải nghiệm trong thời gian dài. Vì vậy, những doanh nghiệp thực sự đặt khách hàng là trọng tâm mới xây dựng thành công thương hiệu "cảm xúc", chạm trái tim khách hàng.

Trong thập kỷ qua, Apple trở thành một trong những thương hiệu đáng tin và nổi tiếng nhất trong thế giới công nghệ. Thiết kế và tính ứng dụng chỉ là hai trong những lý do sau thành công của hãng. Quan trọng hơn, Apple biến từng khách hàng trở thành những "đại sứ thương hiệu" thời thượng. Hay như thành công của Nike cũng là tập hợp giải pháp hướng đến khách hàng một cách thông minh, sáng tạo. Thương hiệu này thực hiện hành trình chuyển đổi giá trị cốt lõi, từ thiết kế và sản xuất sản phẩm, sang nhu cầu, mong muốn của người tiêu dùng và vai trò của thương hiệu. Thay vì đặt sản phẩm ở vị trí trung tâm, công ty đưa người tiêu dùng vào tâm điểm với lời kêu gọi "Just Do it!" như biểu tượng phong cách sống mới.

Theo Giám đốc Khối Tiếp thị Techcombank, bà Thái Minh Diễm Tú, giá trị thương hiệu là một trong những thước đo lượng hóa cho thành công. Đó cũng là lý do Techcombank luôn hướng tới sự hài lòng của khách hàng, đối tác và nhà đầu tư.

Ngân hàng này tiên phong thực hiện chương trình Zero Fee, miễn phí hoàn toàn giao dịch chuyển khoản điện tử, từ năm 2016 và dẫn dắt ngân hàng khác cùng tham gia. Sự tín nhiệm của khách hàng cho ngân hàng "dẫn lối tiên phong" khiến lượng mở mới tài khoản của Techcombank luôn đứng đầu ngành ngân hàng. 9 tháng đầu năm 2021, nhà băng này thu hút thêm gần 900.000 khách hàng mới, nâng tổng khá hàng lên 9,2 triệu. Techcombank đứng đầu ngành ngân hàng về chỉ số hài lòng của khách hàng do YouGov thực hiện năm 2021, với 83 điểm.

Nhân viên tư vấn cho khách hàng tại phòng giao dịch Techcombank. Ảnh: Techcombank

Bên cạnh đó, nhà băng chinh phục trái tim khách hàng bằng cách lan tỏa cảm hứng tinh thần sống tích cực, nâng cao chất lượng cuộc sống cộng đồng thông qua nhiều hoạt động xã hội.

Điển hình là giải Marathon Quốc tế TP HCM Techcombank. Liên tục ba năm qua, giải chạy thu hút hơn 13.000 người, 60 doanh nghiệp, 11 CLB chạy chuyên nghiệp tham gia. Sức lan tỏa của giải chạy còn nằm ở hơn 2,2 triệu lượt xem video và gần 39 triệu lượt thu hút trên mạng xã hội. Techcombank cũng khẳng định cam kết đồng hành vì sự phát triển cộng đồng, khuyến khích cá nhân phát triển sức khoẻ, bền bỉ theo đuổi khát vọng cá nhân.

Ngoài giải chạy, mỗi năm, Techcombank hỗ trợ hàng trăm tỷ đồng cho hoạt động thiện nguyện. Từ khi đại dịch bắt đầu, hơn 11.500 tỷ dư nợ đã được Ngân hàng tái cấu trúc cho khách hàng. Ngân hàng cũng đồng thời hỗ trợ khách hàng thông qua giảm lãi suất lên tới 600 tỷ đồng trong năm 2021.

Để giúp đỡ các cá nhân và cộng đồng bị ảnh hưởng nặng nề bởi Covid-19, Techcombank đóng góp hơn 420 tỷ đồng dưới nhiều hình thức, như ủng hộ quỹ vaccine, trang thiết bị y tế, đóng góp xây dựng bệnh viện điều trị Covid-19, cũng như hỗ trợ trực tiếp các bệnh nhân và gia đình họ.

"Techcombank kỳ vọng tạo động lực giúp họ phát triển bền vững và bứt phá thành công. Tại Techcombank, thành công của khách hàng chính là mục đích cho sứ mệnh của chúng tôi - trở thành ngân hàng dẫn dắt hành trình số hóa của ngành tài chính", bà Thái Minh Diễm Tú nhấn mạnh.

Hoài Phong