'Tai nạn' lộ tẩy ngoại tình từ iCloud của iPad

Có nên đổ lỗi cho thiết bị làm lộ bí mật, nhất là trong chuyện ngoại tình?

Có một đêm muộn, người bạn thân gọi tôi ra ngoài để tâm sự. Anh bảo đã có bằng chứng vợ ngoại tình. Tôi hỏi anh làm sao biết được? Anh trả lời dù đau đớn nhưng "thà không biết thì hơn". Phải chi có sự nghi ngờ thì thuê thám tử, rình rập...

Đằng này câu chuyện lại được phơi bày qua... chiếc iPad trong nhà. Hai vợ chồng không dùng chung máy, nhưng iCloud lại đồng bộ với tài khoản trên điện thoại của vợ. Một lần tình cờ mở mục tin nhắn để dọn bớt rác, anh phát hiện ra sự thật. Anh bình tĩnh kể lại, rồi hỏi tôi: "Phải làm gì đây?".

Tôi lại nhớ ở công ty cũ, một đồng nghiệp trẻ cũng rơi vào cảnh tương tự, nhưng theo chiều ngược lại. Trong một lần bạn gái dùng điện thoại của cậu, cô ấy mở Google Maps trên điện thoại lên kiểm tra và liền thấy những địa điểm ứng dụng ghi lại.

Trong danh sách đó có nơi mà một người đang yêu nghiêm túc sẽ không bao giờ có lý do xuất hiện. Cuộc tình chấm dứt chóng vánh, và lý do cũng đến từ một chiếc điện thoại thông minh.

Công nghệ ngày nay lưu lại nhiều dấu vết hơn ta tưởng. Từ iCloud, Google Maps cho đến ứng dụng sức khỏe, giấc ngủ, thậm chí cả đồng hồ đeo tay thông minh tất cả đều âm thầm ghi nhận và kết nối. Có một câu chuyện tiếu lâm là bà vợ phát hiện chồng ngoại tình vì phát hiện ứng dụng báo nhịp tim của chồng "tăng đột biến".

Phải nhấn mạnh rằng, ngoại tình là sai về pháp luật lẫn đạo đức. Nhưng sự sai đó được phơi bày bằng cách nào, có được xem là một vấn đề khác hay không? Nếu như trước kia, việc biết được "bí mật" của một người đòi hỏi công sức, thì nay mọi thiết bị công nghệ đều có thể trở thành công cụ giám sát.

Vậy đâu là ranh giới hợp lý trong câu chuyện này? Có nên đổ lỗi cho công nghệ, hay con người cần học cách ứng xử phù hợp với công nghệ? Câu trả lời có lẽ nằm ở chỗ trách nhiệm cuối cùng vẫn thuộc về mỗi cá nhân.

Công nghệ chỉ phơi bày những gì ta để lại mà thôi. Ngoại tình hay phản bội không do iPad hay Google Maps tạo ra. Nhưng công nghệ, bằng sự minh bạch không khoan nhượng, đã buộc chúng ta đối diện với sự thật nhanh hơn, gọn hơn, không thể né tránh.

Black Coffee