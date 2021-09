Cách sơ cứu tại nhà khi bị té gãy xương

Trong lúc giãn cách do dịch bệnh, di chuyển rất khó khăn, nếu chẳng may người nhà bị té gãy xương thì cần sơ cứu đúng cách để an toàn, không làm tổn thương thêm.