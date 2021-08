Cách Singapore khuyến khích hơn 80% dân số tiêm vaccine Covid-19

Singapore đẩy mạnh hoạt động truyền thông với thông điệp gần gũi, sáng tạo, khơi gợi chú ý bằng âm nhạc, giải thích tường tận cho người dân về vaccine.

Tính đến ngày 30/8, Singapore đã hoàn tất tiêm chủng hai liều vaccine Covid-19 cho khoảng 80% dân số, dẫn đầu tỷ lệ trong 11 quốc gia khu vực Đông Nam Á.

Bên cạnh các hoạt động truyền thống như thông tin chính phủ, báo đài truyền hình, đảo quốc sư tử còn thực hiện chiến dịch truyền thông mới "I got my shot" (Tôi đã tiêm vaccine) nhằm kêu gọi người dân tiêm chủng. Chính phủ nước này cho rằng những nội dung truyền thông thú vị sẽ góp phần quan trọng trong việc khuyến khích người dân tiêm chủng.

Khơi gợi sự chú ý bằng video âm nhạc sôi động

Để đối phó với đại dịch, hầu hết các nước trên thế giới đều tăng tốc hoàn thành tiêm chủng cho người dân. Hầu hết các nước thúc đẩy việc tiêm chủng bằng cách thưởng tiền hoặc thiết lập hộ chiếu vaccine, thôi thúc người dân đi tiêm. Với Singapore, chính phủ lại phát động chiến dịch bằng những nội dung âm nhạc vui nhộn, thú vị.

Khởi đầu cho chiến dịch "I got my shot" là video âm nhạc "Together, toward a new normal" (Cùng nhau hướng tới "bình thường mới"). Video truyền tải thông điệp dễ nhớ, dễ hiểu với ba bước Test - Trace - Vaccinate (Xét nghiệm - Truy vết - Tiêm ngừa) trong chiến lược chống dịch của Singapore, kèm theo hướng dẫn chi tiết cho từng biện pháp cụ thể.

Ảnh tĩnh từ video kêu gọi tiêm chủng của Singapore với sự góp mặt của nhiều người nổi tiếng như Annette Lee, Yung Raja... thu hút hơn 3,5 triệu lượt xem trên Twitter và gần 1 triệu lượt xem trên YouTube. Ảnh: Youtube

Ngoài ra, MV "Get your shot, Steady Pom Pi Pi" (Tiêm vaccine, hãy thật bình tĩnh) cũng thu hút nhiều sự chú ý thời gian qua. Trong MV, "ông chú" nổi tiếng của đảo quốc sư tử Phua Chu Kang hóa thân thành "chuyên gia" giải đáp những thắc mắc thường thấy, dẫn đến sự chần chừ trong việc tiêm ngừa Covid-19.

Với nội dung hữu ích, giai điệu bắt tai và hình ảnh vui nhộn, MV còn nhận phản hồi tích cực từ khán giả quốc tế. Nhiều bình luận trên Twitter thể hiện mong muốn Chính phủ nước họ học tập Singapore ra mắt những nội dung truyền thông sáng tạo tương tự.

Giải thích lợi ích, kêu gọi người dân cùng hành động

Khi được kêu gọi tiêm vaccine, người dân có nhiều lo ngại về sức khỏe sau tiêm, nhất là đối tượng phụ nữ mang thai, người có tiền sử dị ứng, người lớn tuổi... Giải quyết vấn đề đó, Chính phủ Singapore tiếp tục đưa ra chuỗi video với hashtag #IgotMyShot #GetYouToo (Tôi đã tiêm rồi, bạn thì sao?) hay #Expert Explain (Lý giải cùng chuyên gia) được thể hiện bằng nhiều thứ tiếng, tiếp tục cung cấp thêm nhiều thông tin hữu ích liên quan đến việc phòng ngừa Covid-19.

Ở mỗi tập, các chuyên gia sẽ lần lượt giải đáp những khúc mắc xoay quanh việc tiêm ngừa như: Liệu vaccine có an toàn cho trẻ 12-15 tuổi; Các biểu hiện sau khi tiêm vaccine của trẻ em và người lớn có giống nhau không; Vaccine mRNA có ảnh hưởng tới DNA (một loại vật chất di truyền tồn tại trong mọi tế bào sống) hay không...

Ảnh tĩnh chụp từ chương trình "Expert Explain" của Singapore với các chuyên gia tư vấn, chia sẻ về cơ chế, tác dụng của việc tiêm vaccine... Ảnh: Youtube

Cùng với đó, chiến dịch còn đi kèm loạt ảnh minh họa infographic, lý giải chi tiết và trực quan các thông tin liên quan đến vaccine. Bộ ảnh mang tên #Sgperspectives (Những góc nhìn của Singapore) với thông điệp kêu gọi tiêm vaccine được truyền tải khéo léo, thông qua những chia sẻ đời thường, gần gũi của những người tham dự trong chiến dịch lần này.

Bộ ảnh mang tên #Sgperspectives truyền tải chia sẻ của những người đã tiêm vaccine. Ảnh: Youtube

Song song với các hoạt động truyền thông, đảo quốc sư tử cũng triển khia nhiều hành động thiết thực nhằm hỗ trợ người dân tiêm vaccine thuận tiện, nhanh chóng. Mới đây, để khuyến khích người cao tuổi tiêm chủng, Chính phủ đã linh hoạt phê duyệt nhóm đối tượng này không cần đăng ký, có thể trực tiếp đến các trung tâm y tế hoặc điểm tiêm chủng lưu động, giúp người cao tuổi không sử dựng thành thạo máy tính, thiết bị di động được tiêm sớm dễ dàng.

Trước đó, Singapore cũng đưa ra chính sách riêng cho nhóm phụ nữ có thai, người không ra khỏi nhà, người dị ứng với mRNA... để có thể tiêm chủng dễ dàng và an toàn. Nỗ lực thúc đẩy người dân tiêm chủng đã giúp đảo quốc sư tử tự tin thực hiện tiến trình 4 bước mở cửa, hỗ trợ việc phục hồi ngành du lịch và đưa nền kinh tế tăng trưởng vượt bậc sau đại dịch Covid-19.

Thy An