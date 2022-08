Cách phòng bệnh cho trẻ mùa tựu trường

Theo bác sĩ Lê Thị Ngọc, cha mẹ phòng tránh bệnh cho trẻ bằng cách tiêm ngừa đầy đủ, giữ vệ sinh cá nhân, ăn uống, sinh hoạt lành mạnh.

Sau 3 ngày đầu đến trường làm quen với lớp, bé Trần Thiên Ngân, 3 tuổi, TP HCM sốt cao, bỏ ăn phải vào khoa Nhi, BVĐK Tâm Anh TP HCM thăm khám. Kết quả, bé bị viêm phổi cấp, sốt nhiễm trùng, cần điều trị kháng sinh.

Chị Nguyễn Thị Thủy (mẹ của bé) cho biết trong nhóm trao đổi của lớp nhà trẻ, nhiều phụ huynh xin cho con nghỉ ốm. Có bé sốt cao 39-40 độ C, buộc phải nhập viện cấp cứu, điều trị kháng sinh kéo dài hơn một tuần do viêm phổi. Nhiều trẻ ốm liên tiếp nhiều đợt, phụ huynh nghỉ làm chăm con.

Theo ThS.BS Lê Thị Ngọc, bác sĩ khoa Nhi BVĐK Tâm Anh TP HCM, khoa Nhi BVĐK Tâm Anh TP HCM, hiện tiếp nhận số lượng trẻ tăng đột biến, gấp 3-4 lần so với 6 tháng đầu năm. Chủ yếu là nhóm trẻ dưới 3 tuổi, tiếp đến là nhóm bé dưới 5 tuổi. Các bệnh nhi trên 5 tuổi nhập viện phần lớn do mắc sốt xuất huyết.

ThS.BS Lê Thị Ngọc khám bệnh cho bệnh nhi 3 tuổi, viêm tiểu phế quản. Ảnh: Tuệ Diễm

Bác sĩ Ngọc cho biết thêm, nguyên nhân khiến trẻ nhập viện mùa tựu trường thường do thời tiết thay đổi mưa nắng thất thường tạo điều kiện cho virus, vi khuẩn, nấm mốc phát triển, gây bệnh. Cơ thể bé có hệ miễn dịch chưa hoàn thiện nên nguy cơ nhiễm bệnh cao. Tiếp đến, trẻ hòa nhập môi trường mới, giao lưu, tiếp xúc nhiều nên dễ tiếp xúc với mầm bệnh. Đặc biệt, môi trường đông đúc, có máy lạnh khiến mầm bệnh lây lan nhanh.

Một số bệnh khiến trẻ có nguy cơ mắc phải trong mùa tựu trường như: nhiễm trùng đường hô hấp (viêm A cấp, viêm phổi phế quản, viêm phổi, cúm A/B), Covid-19, tay chân miệng, sốt virus (trong đó có sốt xuất huyết), nhiễm trùng đường ruột...

Tùy theo bệnh, trẻ có triệu chứng lâm sàng khác nhau. Nhiều bệnh lý nguy hiểm dễ nhầm lẫn với cảm cúm thông thường như: Covid-19, viêm phổi cấp, viêm họng cấp, sốt xuất huyết... nếu cha mẹ không thận trọng chăm sóc đúng cách, có thể gây nguy hiểm cho trẻ.

Bác sĩ Ngọc cho biết thêm, những trẻ mắc bệnh nhưng chưa được tiêm phòng, kèm theo thể trạng không tốt như suy dinh dưỡng hoặc thừa cân béo phì, có bệnh lý mãn tính có thể gây nguy hiểm cho sức khỏe. Do đó, mùa tựu trường là thời điểm quan trọng phụ huynh cần theo dõi sức khỏe của con, đưa trẻ đi khám ngay nếu có các dấu hiệu cảnh báo như: da xanh, khó thở, thở mệt, sốt cao liên tục trên 38 độ C, li bì, bỏ ăn kéo dài, nôn ói, tiêu chảy, ho liên tục kéo dài...

Cách phòng bệnh hữu hiệu

Để phòng bệnh mùa tựu trường hiệu quả, theo bác sĩ Ngọc, cần sự kết hợp của nhà trường, phụ huynh trong việc hướng dẫn trẻ giữ gìn vệ sinh tại trường học, khu vực công cộng; chế độ học tập, sinh hoạt phù hợp.

Trẻ tựu trường, trong bối cảnh ca nhiễm Covid-19 tại Việt Nam có khuynh hướng gia tăng trở lại, cha mẹ cần chuẩn bị đầy đủ vật dụng phòng dịch cho bé. Cụ thể, cặp sách của học sinh tiểu học nên trang bị gel rửa tay khô, khăn giấy che miệng khi ho, bình nước riêng, chuẩn bị khẩu trang. Với nhóm trẻ mẫu giáo, các hoạt động vui chơi, bé thường không chịu đeo khẩu trang vì vậy, phụ huynh cần kiên trì vệ sinh mắt, mũi cho trẻ bằng nước muối sinh lý sau khi đi học về. Vê nhà bé phải thực hiện vệ sinh cá nhân ngay: tắm rửa, lau mặt, thay quần áo.

Trẻ vừa trải qua thời gian nghỉ hè kéo dài, nên thói quen sinh hoạt đảo lộn, có thể ngủ trễ, dậy trễ. Vì thế, trước khi nhập học trở lại, phụ huynh cần thông báo cho con lịch tựu trường, rèn giờ giấc sinh hoạt ổn định, ăn đủ chất, ngủ đủ giấc, tránh thức khuya dậy sớm để đảm bảo sức khỏe cho năm học mới. Nhờ đó trẻ có đề kháng tốt, ít mắc bệnh vặt.

Trong những ngày đi học, nếu trẻ bệnh - đặc biệt bệnh lây nhiễm, cần cách ly trẻ ở nhà chăm sóc, đồng thời gia đình thông báo cho cô giáo về bệnh con nhiễm có nguy cơ lây nhiễm cao như: Covid-19, tay chân miệng, cúm A... Việc thông tin kịp thời giúp nhà trường tiếp tục phát hiện, theo dõi ngăn chặn lây trong lớp học.

Bác sĩ Ngọc khuyến cáo, phòng ngừa bệnh truyền nhiễm hiệu quả không chỉ tuân thủ việc phòng bệnh trên lớp, mà ngay cả trong gia đình. Một số bệnh truyền nhiễm có thể xuất phát từ gia đình như Covid-19, cúm, sốt xuất huyết,... do đó phụ huynh tuyệt đối không chủ quan, lơ là.

Trẻ bổ sung vaccine Rota theo đường uống ngừa bệnh tiêu chảy cấp do Rotavirus. Ảnh: Hoài Thương

Cùng với đó, trẻ cần tiêm phòng vaccine đầy đủ, đúng lịch để bảo vệ các bệnh truyền nhiễm đã có vaccine dự phòng như: Cúm, ho gà, sởi, thủy đậu, viêm phổi, viêm màng não do HiB, lao, rubella, quai bị, viêm não Nhật Bản, bệnh do phế cầu, bệnh tiêu chảy cấp do Rotavirus...

Hiện là cao điểm dịch sốt xuất huyết, phụ huynh cần phải lưu ý trong cách phòng trẻ muỗi đốt khi ngồi học trên lớp, khi sinh hoạt tại nhà bằng cách mặc quần áo dài tay, sử dụng xịt đuổi muỗi xuất xứ tự nhiên, an toàn cho trẻ, vệ sinh nhà cửa thông thoáng, diệt lăng quăng, bọ gậy...

Tuệ Diễm