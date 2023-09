Cách nói tỷ số bóng đá trong tiếng Anh

Một đội bóng chiến thắng sau loạt đá luân lưu, ta nói họ đã "won on penalties", còn để nói tỷ số cụ thể, cách đơn giản là dùng "win" và "lose" kèm theo các con số.

Trong thể thao, một trận đấu thuộc giải đấu được gọi chung là "match", còn trận giao hữu thì được gọi là "a friendly match".

Nếu một vận động viên hoặc đội thi có một chuỗi toàn trận thắng, ta gọi đó là "winning streak" hoặc "hot streak": Vietnam maintained its winning streak after the friendly match with Palestine yesterday (Sau trận đấu giao hữu với Palestine ngày hôm qua, Việt Nam vẫn giữ được mạch thắng).

Ngược lại, nếu họ thua nhiều trận liên tiếp, có thể nói đó là một "losing streak", tức là chuỗi thua: The defeat last night continued her losing streak (Trận thua đêm qua tiếp tục chuỗi trận bị đánh bại của cô ấy).

Để nói một đội đã chiến thắng hoặc thua với tỷ số bao nhiêu, một cách đơn giản là dùng từ "win" và "lose" kèm theo các con số. Đặc biệt, nếu trong tỷ số có số 0, tiếng Anh không dùng "zero" mà dùng từ "nil".

Ví dụ: Palestine lost the match two-nil (Palestine thua trận với tỷ số 2-0).

Barcelona won nine-nil in the match with Luxembourg last night (Barcelona thắng 9-0 trong trận đấu với Luxembourg đêm qua).

Nếu muốn diễn tả một cách trang trọng hơn, ta có thể nói "Barcelona won by nine goals to one".

Trong trường hợp hòa, chỉ cần thay "win" hoặc "lose" bằng "draw": Vietnam drew two-two with Thailand / Vietnam and Thailand drew two-two in the final match of the 2022 AFF Cup (Việt Nam và Thái Lan hòa 2-2 ở trận chung kết AFF Cup 2022).

Nếu một đội bóng chiến thắng sau loạt đá luân lưu, ta nói họ đã "won on penalties".

Trận đấu diễn ra trên sân nhà được gọi là "home game", còn trên sân khách thì được gọi là "away game". Tương tự, đội nhà sẽ là "home team", còn đội khách là "away team".

Ví dụ: They lost one home game but won both away games (Họ thua một trận sân nhà nhưng thắng cả hai trận sân khách).

According to statistics, Manchester United have never lost a home game after leading at half-time since 1984 (Theo thống kê, Manchester United chưa từng thua trận sân nhà nào nếu dẫn trước ở giờ nghỉ giải lao kể từ năm 1984).

Chọn đáp án đúng nhất để hoàn thành các câu sau:

Khánh Linh