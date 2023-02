Cách khen xã giao bằng tiếng Anh ở Mỹ

Trong cuộc sống hàng ngày, người Mỹ hay dành lời khen cho bạn bè, đồng nghiệp, thậm chí cả với người lạ vô tình gặp trên phố.

Chị Linh Phùng, chủ nhiệm chương trình tiếng Anh cho sinh viên quốc tế của Đại học Chatham, thành phố Pittsburgh, Pennsylvania, chia sẻ một số cách khen xã giao bằng tiếng Anh phổ biến ở Mỹ.

Thỉnh thoảng tôi đi bộ trong khuôn viên trường và được người đối diện khen "I love your dress/shoes!" (Tôi thích chiếc đầm/đôi giày của bạn). Tôi thường trả lời nhanh "Oh! Thank you", tiếp tục bước đi nhưng luôn thấy vui vui trong lòng.

Đây là cách khen rất phổ biến giữa bạn bè, đồng nghiệp, và cả với người lạ trên phố ở Mỹ. Lời khen có thể mang tính xã giao, nhưng cho thấy bạn là người lịch sự, có cử chỉ tốt đẹp dành cho mọi người.

Khi khen người khác, mọi người thường tập trung vào điểm gì đó gây chú ý của người đối diện. Có thể họ có cái áo mới với màu sắc mà bạn thích, hay họ có đôi giày đẹp hoặc kiểu tóc mới.

Một số câu thường gặp là:

- I really like/love your shirt/shoes/ hair! (Mình rất thích cái áo/giày/tóc của bạn).

- Nice shirt/scarf/shoes! (Bạn có cái áo/khăn/ đôi giày đẹp thế).

- That color looks great on you! (Màu này rất hợp với bạn).

Tuy nhiên, với những mối quan hệ không quá thân thiết, bạn không nên khen những đặc điểm ngoại hình như mắt, màu da, hay hình thể, ví dụ: "You have a beautiful smile. You have beautiful eyes" (Bạn có nụ cười/đôi mắt đẹp). Những lời khen này có lẽ chỉ phù hợp khi hẹn hò. Ngay cả câu nói: "You look so fit today" (Trông bạn rất ổn hôm nay) cũng có thể bị hiểu là lời chê thay vì lời khen.

Ngoài ra, khi đến thăm nhà một ai đó, bạn có thể khen nhà của họ, cách trang trí, hay những vật dụng trong nhà.

Ví dụ:

- Your house has such a nice view! (Nhà của bạn có tầm nhìn thật đẹp).

- I love the view from your house! (Mình rất thích phong cảnh nhìn từ nhà của bạn).

- I love your decorations! (Mình rất thích những đồ trang trí của bạn).

- Your garden is so beautiful! You must have a green thumb! (Vườn của bạn đẹp quá. Chắc bạn mát tay trồng cây cỏ nhỉ!).

Nếu bạn được mời món ăn ai đó nấu, bạn cũng nên khen ngợi, chẳng hạn: "This is so delicious/yummy/tasty. You’re a talented cook" (Món này ngon quá. Bạn nấu ăn khéo quá). Trong tình huống này, lời khen của bạn có thể dài hơn một chút, để thể hiện sự trân trọng.

Chị Linh Phùng trong một hoạt động của Global Pittsburgh, tổ chức phi lợi nhuận về các hoạt động cộng đồng, tháng 5/2022. Ảnh:GlobalPittsburgh

Vậy khi được khen, bạn nên trả lời ra sao?

Nếu chỉ là câu khen khi vô tình đi qua nhau, bạn nói "Thank you" một cách tươi vui là được.

Nếu đó là khi bạn đang nói chuyện với người quen thì ngoài câu cảm ơn, bạn nên đưa thêm thông tin về món đồ được khen để mở rộng câu chuyện. Ví dụ: "Thank you. It’s a scarf I bought when I visited Vietnam" (Cảm ơn bạn. Mình mua cái khăn này khi về thăm Việt Nam), hoặc "Thank you. My mom gave it to me on my last birthday" (Cảm ơn bạn. Đây là đồ mẹ mình tặng vào sinh nhật trước).

Có nhiều tình huống để khen ngợi người khác như khen nhân viên, học sinh, người thân trong gia đình. Tùy theo bối cảnh, ngôn từ sử dụng sẽ khác.

Linh Phùng