Cách Hyundai giải bài toán chi phí cho xe vận tải

Hyundai tăng thời gian bảo hành cho các dòng xe thương mại, nâng cấp các mẫu xe tải nhằm đáp ứng nhu cầu vận hành cường độ cao, vận chuyển liên tỉnh.

Đại diện Hyundai Thành Công Thương Mại (HTCV) cho biết, chi phí vận hành tăng mạnh, từ nhiên liệu đến bảo trì, khiến doanh nghiệp vận tải chịu áp lực lớn trong việc tối ưu đội xe, bởi khoản này có thể chiếm 60-70% tổng chi phí. Trong đó, việc hạn chế thời gian dừng sửa chữa, kiểm soát chi phí bảo dưỡng là yếu tố then chốt, ảnh hưởng trực tiếp đến doanh thu của doanh nghiệp vận tải.

Hyundai Solati nâng thời gian bảo hành lên 5 năm hoặc 150.000 km, áp dụng cho xe sản xuất từ năm 2026. Ảnh: Hyundai Thành Công Thương Mại

Trong xu hướng đó, các chính sách hậu mãi như kéo dài bảo hành đang được xem là giải pháp giúp giảm rủi ro chi phí phát sinh trong giai đoạn đầu khai thác. Trên thị trường, một số hãng đã bắt đầu điều chỉnh chính sách theo hướng này. Đơn cử, dòng xe 16 chỗ Hyundai Solati được áp dụng chính sách bảo hành 5 năm hoặc 150.000 km đối với xe sản xuất từ năm 2026. Theo đánh giá của nhiều đơn vị vận tải, việc kéo dài bảo hành giúp giảm đáng kể áp lực chi phí sửa chữa trong giai đoạn đầu, tạo thêm cơ sở để doanh nghiệp chủ động kế hoạch tài chính dài hạn.

Ở góc độ khai thác, các yếu tố về không gian và công năng vẫn đóng vai trò quan trọng trong việc tối ưu hiệu quả vận hành. Những mẫu xe có khoang hành khách rộng, trần cao và dung tích hành lý lớn cho phép doanh nghiệp nâng công suất khai thác, cải thiện trải nghiệm khách hàng.

Khoang hành khách của mẫu Hyundai Solati. Ảnh: Hyundai Thành Công Thương Mại

Bên cạnh phân khúc xe chở khách, thị trường xe tải cũng ghi nhận xu hướng nâng cấp sản phẩm nhằm đáp ứng nhu cầu vận hành cường độ cao và vận chuyển liên tỉnh. Gần đây, dòng xe tải trung Hyundai EX Series phiên bản nâng cấp (EX900 XL, EX11 XL) được giới thiệu với các cấu hình tải trọng 5-7 tấn, hướng đến nhóm doanh nghiệp cần tối ưu cả hiệu suất vận hành lẫn chi phí sử dụng. Trong dó, dòng xe EX11 XL sở hữu động cơ D4GA mạnh nhất phân khúc, theo HTCV.

Theo hãng này, các cải tiến tập trung vào độ bền và khả năng vận hành thực tế, từ khung gầm sử dụng vật liệu cường lực đến thiết kế cabin hỗ trợ tài xế trong hành trình dài. Những thay đổi này được kỳ vọng giúp giảm hao mòn trong quá trình khai thác, qua đó gián tiếp tối ưu chi phí bảo trì và nâng cao hiệu quả sử dụng xe.

Dòng xe tải Hyundai EX Series mới. Ảnh: Hyundai Thành Công Thương Mại

Theo các chuyên gia, sự kết hợp giữa chính sách hậu mãi kéo dài và các dòng sản phẩm nâng cấp như EX Series cho thấy HTCV đang theo sát xu hướng thị trường, hướng đến giải pháp tổng thể về chất lượng, hiệu quả vận hành và chi phí sở hữu. Đây cũng là những yếu tố quan trọng để doanh nghiệp vận tải cân nhắc khi đầu tư và nâng cấp đội xe trong thời gian tới.

Quang Anh