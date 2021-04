Cách học trực tuyến trên Cambridge English thời Covid-19

Covid-19 làm ảnh hưởng lớn đến việc học. Mặc dù vậy, việc có một tấm bằng chứng minh khả năng tiếng Anh sẽ mang tới nhiều lợi thế cho học sinh, sinh viên khi nộp đơn nhập học vào các trường đại học hoặc đi xin việc. Để giúp việc học của các em không bị gián đoạn, Cambridge English đã thiết kế, xây dựng các chương trình hướng dẫn học trực tuyến cho từng cấp độ.

Cụ thể, hệ thống đã soạn thảo tập tài liệu đưa ra các ý tưởng học tại nhà dành cho học viên nhỏ tuổi: Pre A1 Starters, A1 Movers và A2 Flyers. Ví dụ, với phần đọc hiểu, hệ thống gợi ý phụ huynh học cùng con bằng cách cắt một câu chuyện ngắn thành nhiều phần khác nhau. Sau đó, yêu cầu con sắp xếp lại theo thứ tự sao cho đúng rồi đọc to câu chuyện.

Phần nói, hãy tìm các hình ảnh hoặc phim hoạt hình đơn giản, yêu cầu con nhìn vào đó rồi kể lại một câu chuyện theo cách hiểu của con. Đừng để ý những lỗi sai, điều quan trọng là con có thể thoải mái nói tiếng Anh mà không cần lo lắng.

Ngoài ra, hệ thống còn gợi ý loạt hoạt động ngắn vui vẻ trong suốt 30 ngày, như viết một tấm thiệp cho bạn bè hoặc các thành viên trong gia đình, viết thực đơn món ăn mơ ước trong một tuần, trò chơi di chuyển mọi thứ trong nhà, đoán tên đồ vật, nghe và hát lại bài hát yêu thích...

Cambridge English thiết kế các chương trình hướng dẫn học trực tuyến cho từng cấp độ. Ảnh: Cambridge English

Nếu như trẻ nhỏ cần nhiều sự giúp đỡ từ giáo viên hoặc phụ huynh, thì học sinh trung học cần phát triển tính tự chủ trong học tập. Điều này giúp các em không chỉ cải thiện tiếng Anh mà còn phát triển kỹ năng tự học và tư duy phản biện. Hiểu rõ điều đó, Cambridge English đã giúp học sinh lên kế hoạch tự học, chỉ ra những cách để học trực tuyến hiệu quả.

Ngoài ra, các giáo viên cũng có thể xem các hội thảo của hệ thống Cambridge English để bổ trợ việc giảng dạy đạt hiệu quả tốt.

Cũng theo Cambridge English, cách tốt nhất để giúp người học thiết lập lại mục tiêu và động lực học tập, nhất là trong đợt dịch Covid-19 là tạo cho họ những mục tiêu để hướng tới, cho dù học tại trường hay học trực tuyến. Đơn cử, việc chuẩn bị cho kỳ thi Chứng chỉ Cambridge là một trong những cách giúp họ xác định mục tiêu cần đạt được trong thời gian từ vài tuần đến vài tháng, dù họ đang ở bất kỳ độ tuổi hay cấp độ nào.

Tại Cambridge Assessment English, ưu tiên hàng đầu của hệ thống này là sức khỏe và sự an toàn của các thí sinh và gia đình. Cambridge English đang làm việc với các trung tâm khảo thí tổ chức kỳ thi phải đảm bảo có các biện pháp an toàn phù hợp cho ngày thi. Các trung tâm khảo thí phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định an toàn sức khỏe và hướng dẫn của quốc gia và địa phương, đồng thời hệ thống cũng cung cấp thêm những hỗ trợ để giúp các trung tâm tổ chức các kỳ thi phù hợp với thông lệ quốc tế. Nếu một kỳ thi phải bị hủy bỏ, trung tâm khảo thí sẽ sắp xếp tổ chức thi lại vào thời điểm an toàn phù hợp.

Thế Đan